Poliisi etsii vieläkin kadonnutta Jorma Hietasta, jolla on harmaat olkapäille ulottuvat hiukset ja harmaa täysparta – Nyt kelpaavat havainnot sinisestä naistenpyörästäkin

Poliisi pyytää edelleen silminnäkijähavaintoja Laihialla kadonneesta Jorma Veikko Hietasesta.

Hietanen havaittiin omalla asunnollaan Rauhalantiellä 22. syyskuuta puolen päivän aikaan.

Poliisi julkisti katoamisilmoituksen Hietasesta perjantaina 12. lokakuuta, mutta on saanut hänestä vain vähän havaintoja.

Hietanen on 70-vuotias, hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on harmaa olkapäille ulottuva tukka ja harmaa täysparta. Kadonneella on todennäköisesti tummat vaatteet päällään.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario John Forslund Pohjanmaan poliisista kertoo, että Hietanen oli liikenteessä sinisellä vanhanmallisella naistenpyörällä. Pyörässä ei ole vaihteita, ja se on oletettavasti merkiltään Tähtipyörä.

Poliisi pyytää havaintoja myös pyörästä.

– Olisi tärkeää löytää hylätty polkupyörä, jotta saadaan alue, mistä aletaan etsiä kadonnutta, Forslund sanoo.

Poliisi on saanut Hietasesta kaksi varteenotettavaa havaintoa. Katoamisen jälkeen Mustasaaren Veikkaalassa Vähänkyröntien varressa ohikulkija pysähtyi tarkistamaan pientareella olevaa päihtynyttä miestä. Tämä oli tuntomerkkeihin sopiva ja noin 70-vuotias. Paikka oli noin 100 metriä Pörnintien risteyksestä Merikaartoon päin.

Sen jälkeen tuntomerkkeihin sopiva henkilö nähtiin Laihian aseman liepeillä uudella pyörätiellä pyöräilemässä asemaa kohden.

– Jos hän on joskus pyöräillyt Laihialta Tervajoelle, pyörä saattaisi löytyä noin 10–20 kilometrin päässä kotiosoitteesta. Poliisi tarvitsee vihjeitä. Etsimme kadonnutta, kun siihen on aikaa, mutta alue on iso. Siksi polkupyörä olisi tärkeää löytää.

Poliisi pyytää vihjetietoja Hietasen liikkumisista 22.9. jälkeen.

Vihjeet voi lähettää sähköpostiin vihjeet.pohjanmaa(a)poliisi.fi.

Edit. 18.10. kello 9.00: Juttua päivitetty tutkinnanjohtajan kommenteilla.