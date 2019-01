Pohjanmaan rallin turvallisuusjärjestelyissä olisi ollut parantamisen varaa – Otkesilta viisi turvallisuussuositusta autourheiluntapahtumien järjestämiseen

Viime kesänä Seinäjoella järjestetyssä Pohjanmaa-rallissa kuoli katsoja 15.6. auton ajettua ulos erikoiskokeen aikana. Katsoja oli seurannut erikoiskoetta vaarallisessa ulkomutkassa, jota ei kuitenkaan ollut merkitty vaaralliseksi katselupaikaksi.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta onnettomuudesta on nyt saatu valmiiksi. Tiedotteen mukaan autourheilutapahtumien järjestäjillä ja kansallisella lajiliitolla AKK-Motorsport ry:llä on turvallisuusjärjestelyissä paljon parantamisen varaa, sillä autourheilu on poikkeuksellisen vaarallinen laji seurata paikan päällä.

Otkes esittää tiedotteessaan viisi turvallisuussuositusta autourheilutapahtumia varten. Ne ovat:

1. Turvallisuusvaatimukset ovat olleet tähän asti monimutkaisia monen eri viranomaisen hallinnoimia. Tukesin tulee esitellä autourheilutapahtumien säädöksistä vastaaville ministeriöille ja virastoille, missä viranomaisvaatimuksia voitaisiin yksinkertaistaa ja sujuvoittaa. Tukes myös suunnittelee tietokannan, johon kaikki autourheilutapahtumia koskevat säädökset ja vaatimukset kootaan, jotta ne on helpompi löytää ja ottaa huomioon, kun tapahtumia järjestetään.

2. Otkes suosittelee, että AKK-Motorsport ry päivittää autourheilulajien säännöt ja mallipohjat sellaisiksi, että autourheilutapahtumat suunnitellaan kunkin tapahtuman riskit tunnistavalla ja vähentävällä tavalla. Suunnittelun ja dokumenttien tulee täyttää säädösten vaatimukset. Suunnittelu tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

3. AKK-Motorsport ry:n pitää ohjeistaa rallikilpailujen järjestäjiä ohjaamaan katsojat merkityille katselualueille. Tällaisia katselualueita on oltava riittävästi ja katselun kannalta kiinnostavissa paikoissa. Monikanavaisella selkeällä viestinnällä tulee ohjata katsojat saapumaan merkityille alueille ja ilmaista, että muualla katselu on vaarallista. Ralliin liittyvistä vaaroista pitää kertoa yleisölle selkeästi. Etuauton viimeinen tehtävä on tarkistaa yleisön sijoittuminen.

4. AKK-Motorsport ry:n pitää laatia jokamiehenluokan sääntöihin kuvaus siitä, millainen on turvallinen ratavalvontapiste sekä miten se sijoitetaan ja tarkastetaan. Tarvitaan myös vaatimukset toimitsijoiden pätevyydelle, perehdytykselle, varustukselle ja vähimmäisiälle.

5. Lisäksi AKK-Motorsport ry:n pitää laatia toimintamalli onnettomuustietojen ja -määrien keräämiseksi ja julkaisemiseksi sekä määritellä tavoitteet ja toimenpiteet onnettomuuksien vähentämiseksi. Autourheilun lajiliitossa on turvallisuustyöryhmä, joka selvittää tapahtuneita onnettomuuksia. Kattavia tilastoja ja koosteita onnettomuuksista ei kuitenkaan toistaiseksi ole. Tiedot tarvitaan, jotta turvallisuutta voidaan parantaa ja seurata kehitystä.