Pohjanmaan liiton äidit ottivat lapset mukaan töihin – sitten avattiin videoyhteys Seinäjoelle

VAASA

Pohjanmaan liiton neuvotteluhuoneessa Vaasassa on jännittynyt ilmapiiri. Alkamaisillaan on videopalaveri Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Siinä ei ole mitään kummallista.

Poikkeuksellista on vain se, etteivät neuvottelukumppanit ole liiton työntekijöitä, vaan heidän alakouluikäisiä lapsiaan.

Lapsen oikeuksien viikko huipentui perjantaina valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -teemapäivään. Sen päätavoitteena oli näyttää lapsille, mitä heidän vanhempansa päivisin puuhaavat.

– Haluamme näyttää lapsille nykyaikaista työelämää ja sitä, miten muihin muualle maailmaan ollaan yhteyksissä videolla, tiedottaja Petra Fager täsmentää.

– Näin myös työnantaja näkee sen, että työntekijöillä on lapsia. Tämä tuo esiin perhe- ja työelämien yhteensovittamista.

Vaasalaisten tarkoituksena on neuvotella seinäjokelaisten kanssa asiallisesti ja hyvässä hengessä siitä, mitä merkittäviä nähtävyyksiä naapurikaupungeissa oikein on.

Sitä odotellessaan Cedric Mäkynen, Alvar Mäkynen, Stella Sjölind, Annie Sjölind ja Evi Melin ovat antaneet palaa.

Ennen kuin videoneuvottelu on alkanut, on ehditty kiertää konttoria, juoda mehua, syödä joulupipareita, piirrellä ja luiskahtaa neuvottelupöydän ääreltä sen alle.

Fagerin poikien Cedric Mäkysen, 9, ja Alvar Mäkysen, 7, silmissä äidin työpaikka ei vaikuta tarpeeksi vetovoimaiselta työpaikalta. Mitä sieltä sitten puuttuu?

– Pleikkareita, Alvar Mäkynen vastaa.

Yhteys Seinäjoelle napsautetaan auki täsmälleen aikataulussa, tasan kello 10.

Kun yksi puhuu, muut pitävät tietenkin suunsa kiinni. Itseoikeutetusti ensin puhuu äiti.

– Haluatteko nähdä, mitä lapset voivat Pohjanmaalla tehdä?

Valkokankaalle lävähtää kuvakavalkadi aurinkoisesta kesä-Vaasasta. Sitä hallitsevat kimaltelevat uimarannat, Tropiclandia ja jalkapallokenttä.

– Kuka pelaa jalkapalloa? Vem spelar futis? Pelaako teistä siellä Seinäjoella joku jalkapalloa, Fager pallottelee.

– Iskä pelaa!

Seinäjoelta kantautuu naurunpyrskähdyksiä.

– Vi har jättefina stränder här i Vasa. Meillä on täällä tosi hienoja uimarantoja, koska meillä on meri, ja sellainen upea juttu kuin laiva Ruotsiin. Kuka on mennyt laivalla Ruotsiin?

Laiva lämmittää tunnelmaa. Kädet viuhuvat kohti kattoa.

– Vau! Melkein kaikki!

Etelä-Pohjanmaan liitto avaa pelin huvipuistoilla, laskettelukeskuksilla ja pandoilla. Ilmassa alkaa olla pientä kilpailuhenkeä.

– Meilläkin on ranta, vaikka ei merta olekaan. Mutta meillä on Kuortaneen kirkkoranta, jota sanotaan myös Etelä-Pohjanmaan Rivieraksi, tiedottaja Hanne Rantala hehkuttaa.

Yllättäen säpinää saa aikaan Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Koiramäen kartanolla -näyttely.

– Voi rähmä, pyrskähtää joku.

Suurimman vaikutuksen palaveriväkeen tekee Lappajärven meteoriitti. Maahan iskeytynyt, jälkeensä jättikraatterin jättänyt taivaankappale vetää ilmeet vakaviksi.

– Siihen tuli niin iso kuoppa, että se täyttyi vedellä ja siitä tuli Lappajärvi, Rantala lisää vettä myllyyn.

Fager muistuttaa, että myös Vaasassa on törmäyskraatteri. Se tunnetaan nimellä Söderfjärden.

– Mahtavaa, siellä pitäisi tulla käymään, Rantala kehaisee.

Palaveri on ohitse kolmessatoista minuutissa. Mutta miten tarpeellisia videopalaverit elämässä oikeastaan ovat?

– Jos joku asuu eri maassa, videopuhelu on hyvä juttu, mutta muuten ei, Cedric Mäkynen päättelee.

Fakta: Lapsi mukaan töihin -päivä

Lapsi mukaan töihin -päivää vietettiin tänä vuonna jo neljättä kertaa. Päivän päätarkoituksena on tutustuttaa lapsi vanhempansa tai muun läheisen aikuisensa arkeen.

Yli 800 työpaikkaa avasi ovensa työntekijöidensä lapsille lapsen oikeuksien viikon perjantaina. Päivän suosio on kasvanut.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Lastensuojelun Keskusliitto ovat suunnitelleet kampanjapäivää yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa vuodesta 2016.

Mallia kampanjaan on otettu vastaavista kansallisista päivistä, joita vietetään mm. Yhdysvalloissa ja Englannissa.

Vaasasta kampanjassa olivat mukana myös mm. Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Vaasan Validia, Pohjanmaan Ely-keskus, Pohjanmaan TE-toimisto, Yle ja Wärtsilä.