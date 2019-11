Pohjalaisyritykset maksoivat reippaasti veroja – yritysten määräkin nousi keskivertoa enemmän

Pohjanmaalla veroja maksavien yritysten määrä nousi viime vuonna reilusti, kaikkiaan jopa 6,3 prosenttia. Se on huomattavasti enemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Koko maassa veroja maksavia yrityksiä tuli viime vuonna lisää 2,4 prosenttia.

Pohjanmaan Kauppakamarin tiistaina veropäivässään julkistamat luvut perustuvat Verohallinnon antamiin tietoihin.

Odotetusti Pohjanmaan suurin yhteisöveropotti kertyi Vaasaan (45 miljoonaa euroa). Toiseksi ja kolmanneksi eniten yhteisöveroa Pohjanmaalla maksettiin Uudessakaarlepyyssä (9,9 miljoonaa euroa) ja Pietarsaaressa (9,6 miljoonaa euroa).

Pohjalaisittain iso yhteisöveron maksaja oli myös pieni Närpiön kunta, joka maksoi yhteisöveroa kaikkiaan 7,7 miljoonaa euroa.

Mustasaari ja Pedersöre olivat yhteisöveron maksajina samaa kokoluokkaa: Mustasaaren yhteisöverokertymä oli 6,9 miljoonaa euroa ja Pedersören 6,8 miljoonaa euroa.

Koko maassa yhteisöveroa maksettiin viime vuonna selvästi enemmän kuin vuonna 2017. Kasvua oli 4,7 prosenttia. Pohjanmaalla yhteisöveron määrä on 6,3 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Yhteisöverokanta laskettiin vuonna 2014 kahteenkymmeneen prosenttiin.

– Yritysten maksaman yhteisöveron määrä on kasvanut vuosittain. Se on merkittävästi korkeampi kuin ennen yhteisöverokannan alentamista. Suomen yhteisöverokanta on pidettävä kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää sanoo.

"Verot luovat alueen hyvinvoinnin perustan"

Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen muistuttaa yritysten merkityksestä kokonaisuudessa:

– Yritysten maksamat verot, niiden luomat työpaikat, ja työntekijöiden maksamat verot luovat alueen hyvinvoinnin perustan. Julkisen sektorin rooli on tukea yrityksiä työvoiman houkuttelussa ja edellytysten luomisessa.

Keskuskauppakamari julkistaa ensi vuoden alussa veroselvityksen, johon kootaan yritysten maksamia veroja eri alueilla.

Kaikkiaan Suomessa perustettiin Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 35 268 uutta yritystä. Pohjanmaalla aloittaneita yrityksiä oli 893 ja Etelä-Pohjanmaalla 891.

Aloittaneiden yritysten osuus koko Suomen yrityskannasta oli Pohjanmaalla 6,8 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 5,9 prosenttia.

Pohjalaismaakunnissa yritysten lopettamisprosentti oli viime vuonna maan keskitasoa vähäisempää. Etelä-Pohjanmaalla prosentuaalinen lopettamisosuus koko maan yrityskannasta oli kaikkein pienin, eli 3,8 prosenttia. Yhtä vähän yrityksiä lakkautettiin vain Ahvenanmaalla.

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla vastaava luku oli maan toiseksi vähäisin, 4,2 prosenttia.