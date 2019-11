Pian selviää, ovatko Hanneksenrinteen voimalan vaikeudet takanapäin – Pellettipölyvoimalan ympärivuorokautinen koekäyttö alkaa ensi viikolla

SEINÄJOKI

Seinäjoen Energian Hanneksenrinteen lämpövoimalan koekäyttö alkaa ensi viikon tiistaina. Koekäytössä laitosta ajetaan kellon ympäri keskeytyksettä viikon ajan.

Lyhyempiä koeajoja on jo tehty muutaman viikon ajan päiväsaikaan.

–Näyttää siltä, että palaminen on jo parempaa. Ensi viikolla on mielenkiintoiset hetket, kun nähdään, kuinka pitempi ajo alkaa. Toiveet ovat kovat, yksikön johtaja Mikko Mursula sanoo.

Koekäytössä varmistetaan, että laitos toimii ja puupelletti palaa kuten on sovittu. Tarkempia tuloksia saadaan joulukuun alussa.

Seinäjoen Energia aloitti Hanneksenrinteen voimalan uudistamisen öljyvoimalasta puupellettivoimalaksi vuonna 2015.

Vanhan 40 megawatin öljykattila on nyt uudistettu. Lisäksi laitokseen on asennettu toinen isompi uusi kattila. Yhteensä kattiloiden teho on 120 megawattia.

Uudistettu laitos piti saada käyttöön jo vuonna 2016, mutta pellettipölyn palaminen ei sujunut toivotulla tavalla. Erilaisia virityksiä ja säätöjä kokeiltiin, mutta laitosta ei saatu toimimaan.

Vihdoin tänä vuonna laitostoimittajan kanssa saatiin sovittua rakenteellisista muutoksista, joita on tehty nyt syksyn aikana.

Laitokseen jo aiemmin asennettujen murskainten tilalle on vaihdettu vasaramyllyt, jotka hienontavat pellettiä murskaimia paremmin.

Uuden määräajan mukaan laitoksen piti olla valmiina marraskuun loppuun mennessä (Ilkka 16.7.).

–Tiukille tämä menee, ei tässä ole ollut yhtään ylimääräistä aikaa, Mursula sanoo.

Hanneksenrinteen laitos toimii Seinäjoen varavoimalana. Sillä turvataan tehot talven pakkasilla ja perusvoimalaitosten Sevon ja Kapernaumin häiriötilanteissa.

Öljykattiloita on edelleen Puhdistamonkadun varalaitoksessa ja Kapernaumissa. Öljystä ei päästä Hanneksenrinteelläkään kokonaan eroon.

–Kevytöljyä tarvitaan edelleen käynnistyksessä kuten kaikissa muissakin laitoksissa, Mursula sanoo.

Seinäjoen Energia tilasi uudistuksen alun perin Amec Foster Wheeler Energialta. Yhtiö myytiin vuonna 2017 Sumito SHI FW Energialle.

Investoinnin arvo oli tilatessa noin 20 miljoonaa euroa.