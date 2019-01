Paukkupakkasilla ulkotöissä on haastavampaa

VAASA

Kadulla rientää pakkaseen varautuneita, kunnolla pukeutuneita ihmisiä, monet sisätöihin pakkaselta suojaan. Entä ne, jotka työskentelevät ulkona, kuinka he varautuvat pakkaseen?

Linja-autoa Vaasa-Kokkola väliä ajavaHarri Kullberg kertoo, että auton käynnistyksen kanssa on ollut jonkin verran ongelmia näin kovilla pakkasilla.

– Joutuu kyllä välillä yrittämään vähän enemmän, ennen kuin auto käynnistyy, hän kertoo.

Jani Jalonen, joka ajaa Satakunnan Liikennettä, ei ole huomannut vastaavia ongelmia. Auto on kulkenut hyvin. Sen sijaan pakettien lastauksen kanssa ulkona työskennellessä kylmyyteen on joutunut tutustumaan.

– Sormet, nenä ja varpaat ovat jäässä, mutta täytyy pukeutua sään vaatimalla tavalla, hän toteaa.

Parkkipirkkona työskentelevä Mari Hakola joutuu säällä kun säällä kävelemään ympäriinsä etsiessään väärin pysäköityjä autoja.

– Muuten tarkenee hyvin, kun vaan pukeutuu kunnolla, mutta kädet ja naama ovat sellaisia, jotka jäätyvät, Hakola sanoo. Hän kertoo, että töitä tehdään niin kauan kuin suinkin tarkenee ja välillä mennään sisälle lämmittelemään.

– Mennään niin pitkälle kuin jaksetaan ja pystytään. Meneehän tässä välillä sormet tunnottomaksi, vaikka käyttää apuna näyttökynää. Sekin jäätyy välillä, mutta sitten täytyy vain lämmitellä sitä. Hankalaa siis välillä on, hän naurahtaa.

Pyörällä liikkeellä oleva postinkantajaMatti Raiski toteaa, ettei aamupäivällä ole enää niin kylmä kuin varhaisaamulla työtään tekevillä postinjakajilla.

– Me lähdemme jakeluun aina samaan aikaan aamupäivällä, jolloin sää on jo lauhtunut ja tämä päivä taitaa olla kylmin tähän mennessä, hän kertoilee.

– Meillä postinkantajilla on ainakin hyvät tamineet työnantajan puolesta työtä varten, niillä me pärjäämme kaikenlaisissa olosuhteissa. Tietenkin riippuu vähän työvälineestä, että millä mennään ja kuinka kylmää sitten onkaan, hän kertoo.

Hietasaarenkadun työmaalla joudutaan työskentelemään korkealla. Se luo työskentelylle omat haasteensa.

– Minulle ilmoitettiin, että rakennusmiehet eivät tule tänään töihin, kun aamulla oli alle kaksikymmentäviisi astetta pakkasta. Kun mennään pari kerrosta nosturilla ylös, niin siellä tuntuu kolmeltakymmeneltä pakkasasteelta kun vielä vähän tuuleekin. Olen tarkistanut, että huomenna on paremmat olosuhteet ja he tulevat jälleen töihin, kertoo pääurakoitsijaMats Asplund. Rakennustyömiehillä pakkasraja ulkona työskentelyyn on kiinni esimerkiksi siitä, kuinka kovaa tuulee. Pakkasraja ylhäällä työskentelyyn on hänen mukaansa noin viidestätoista kahteenkymmeneen pakkasastetta. Ulkona alhaalla työskentelylle on eri rajat.

– Jos tehdään esimerkiksi puutöitä alhaalla ulkona, saa pakkasta olla kaksikymmentäviisikin astetta. Riippuu tietenkin vähän miehestä. Pukeutua voi aina niin paljon kuin tarvitsee ja haluaa. He saavat tietenkin olla pari kertaa enemmän lämmittelemässä sisällä. Taukoja saa pitää useammin sosiaalitiloissa, eihän siis olla koko ajan ulkona. Aamut ovat pahimpia, iltapäivällä tilanne helpottaa jo huomattavasti, hän kuvailee.

Ulkona työskentelevät osaavat varautua pakkasiin, mutta silti työ on silloin raskaampaa. Tärkeää työntekijöille on, että he voivat pitää ylimääräisiä taukoja ja pääsevät välillä lämmittelemään taukotiloihin.