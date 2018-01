Pariskunta pyöritti anniskeluravintolaa hämärin keinoin Seinäjoella, verotarkastus paljasti keplottelun

Kurikkalaispariskunta alkoi pyörittää hämärin keinoin ravintolatoimintaa Seinäjoella vuonna 2014.

Toiminta ehti jatkua vajaat puolitoista vuotta, kun sitä alettiin tutkia. Hämäräpuuhat paljastuivat verottajan tekemän verotarkastuksen jälkeen. Tiistaina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi parille vuoden päivät ehdollista vankeutta rekisterimerkintärikoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

Ravintolaa pyöritettiin naisen toiminimellä, mutta mies oli toiminimen tosiasiallinen toimija.

Kaksikko laiminlöi tyystin toiminimen liiketapahtumien kirjaamisen ja jätti tilinpäätökset laatimatta. He myös jättivät elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antamisen vuodelta 2014. Näin he välttivät tuloverot. Verottaja arvioi verotettavan tulon määräksi 61 000 euroa. Tuloveroksi arvioitiin naisen osalta noin 7 000 euroa ja miehen osalta lähes 8 000 euroa.

Pari jätti antamatta myös arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten kausi-ilmoitukset elokuun 2014 jälkeiseltä ajalta. Aikaisemmin annettujen arvonlisäveron kausi-ilmoitusten tietojen oikeellisuutta ei pystytty varmentamaan kirjanpidon puuttumisen vuoksi. Vältetyistä veroista ja maksuista kertyi yhteensä lähes 40 000 euroa, minkä vuoksi oikeus piti veropetosta törkeänä.

Parin harjoittamaan liiketoimintaan tuli lisäjuonne menetettyjen luottotietojen vuoksi. He eivät luottotietojen vuoksi saaneet anniskelulupaa, ja asian kiertääkseen he perustivat kolmannen osapuolen kanssa toiminimen, jonka rekisteröivät kaupparekisteriin. Elinkeinoharjoittajaksi ilmoitettiin kolmas osapuoli, vaikka tämä ei todellisuudessa ollut ravintolatoiminnassa millään tavalla mukana. Toiminimi perustettiin ainoastaan sen vuoksi, että naisen nimellä harjoitettuun ravintolatoimintaan saatiin anniskelulupa.

Syytetyillä ei ollut lainkaan asianajajaa ja he myönsivät syyllistyneensä tekoihin. Se oli ensin epäselvää, myöntävätkö vai kiistävätkö he syytteen veropetoksesta. Muuten he myönsivät syytteet sellaisenaan.

Nainen vetosi toistuvasti tietämättömyyteensä liiketoiminnan harjoittamisen lainalaisuuksista. Törkeän veropetoksen osalta mies puolustautui, ettei rahoja ole ollut heillä koskaan käytössä. Miehen mukaan kaikki rahat olivat menneet yrityksen pyörittämiseen.

Käräjäoikeus tuomitsi asiassa myös ravintolan alkoholiluvat nimiinsä ottaneen kolmannen osapuolen. Hän sai sakkoja rekisterimerkintärikoksesta. Sakkorangaistuksen sai myös nainen, joka oli työskennellyt ravintolassa, mutta hakenut samaan aikaan Kelalta peruspäivärahaa. Nainen tuomittiin petoksesta.

Päätoimijat määrättiin neljäksi vuodeksi liiketoimintakieltoon. Lisäksi heidän on korvattava rikoksella välttämistään veroista ja maksuista kertyneet lähes 40 000 euroa korkoineen verohallinnolle. Parin saamien ehdollisten vankeusrangaistusten koeaika päättyy tammikuussa 2020.

Tuomio ei ole lainvoimainen.