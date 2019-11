VAASA

Vaasan uusin tulokas miesten muotibisneksessä on ensi viikon torstaina 21. marraskuuta kauppakeskus Espenissä avautuva pohjoismainen vaateketju Volt Fashion Oy.

Entuudestaan kilpailu alalla on Vaasassa kovaa. Miksi ketju, jolla on yhteensä 13 myymälää eri puolilla Suomea, päätti avata uusimman liikkeensä juuri Vaasaan?

– Vaasasta olemme etsineet sopivaa liiketilaa Suomeen avaamisesta (2016) lähtien. Uumajassa Volt on suosittu, ja siellä käy kuulemma paljon vaasalaisia. Vaasalaisia käy myös Tampereen myymälässä, jossa itse työskentelen, aluepäällikkö Jesse Hyvärinen kertoo.

Hyvärinen uskoo, että Vaasan kaltaisessa kaupungissa riittää trenditietoisia miehiä, joita kiinnostaa vaatteiden sovittaminen kivijalkakaupassa.

– Yliopistokaupungissa voi olla kysyntää tämäntyyppiselle muodille, Hyvärinen uskoo.

– Paras tapa erottua massasta on palvelu. Se on meille ykkösjuttu. Myyjät saavat palvella asiakkaita omina itsenään, sellaisina persoonina kuin ovat. Pyrimme jättämään ihmisille positiivisen kokemuksen ja sellaisen olotilan, että he tuntevat käyneensä ikään kuin meidän olohuoneessamme.

Yhtiön valikoimissa on yli 30 tuotemerkkiä. Yhtiön nettisivuilla tuotekuvissa esiintyvät paljolti nuoret tai nuorekkaat miesmallit.

– Emme millään tapaa sulje ketään iän puolesta pois. Olen työskennellyt Voltilla kolme vuotta, ja olen myynyt vaatteita ja pukuja 10-vuotiaista yhdeksänkymppisiin.

Hyvärisen mukaan miesten laatutietoisuus on lisääntynyt.

– Miehet arvostavat paljon laatua ja ovat hyvin tietoisia siitä, mitä tuote on syönyt sisäänsä eli onko se villaa vai akryylia. Myös eettisyys ja valmistusmaat kiinnostavat heitä yhä enemmän.

Suomen valloituksensa Volt aloitti kolme vuotta sitten aggressiivisesti, avaamalla yhdeksän myymälää. Tänä vuonna uudet myymälät on avattu Turkuun ja Helsinkiin.

Vaasan jälkeen yhtiö ei todennäköisesti laajenna ainakaan puoleen vuoteen. Pohjoismaissa, Ruotsissa ja Norjassa, yhtiöllä on jo kymmeniä myymälöitä.

Kokoluokassaan Volt Fashion on esimerkiksi Dressmannia pienempi tekijä. Voltin liikevaihto (2018) oli 6,6 miljoonaa euroa ja Dressmann Oy:n 58,6 miljoonaa euroa.