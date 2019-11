Palveluseteli yleislääkärin vastaanotolle käyttöön JIKissä, johtokunta päätti myös kahden lääkärin vuokrauksesta

Valtakunnallisesti pitkään puhuttanut lääkäripula on myös akuutisti eteläpohjalainen vaiva. Kurikan ja Ilmajoen kattava JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on koettanut palkata lääkäreitä pysyvään työsuhteeseen, kuten moni muukin taho, mutta rekrytoinnit eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

– Lääkäreiden saaminen ylipäätään on vaikeaa koko maakunnassa ja se on sitä myös JIKissä, johtaja Sabah Samaletdin toteaa.

JIKin johtokunta hyväksyi lääkäritilanteeseen liittyen sekä kahden lääkärin vuokrauksen Ilmajoen terveyskeskukseen että palvelusetelin käyttöön ottamisen yleislääkärin vastaanotolle perjantaina.

– Kyllä meillä on saatavana lääkäreitä silloin, kun olemme valmiita maksamaan sen, minkä tilaajat pyytävät, Samaletdin sanoi viitaten esimerkiksi Ilmajoen tilanteeseen.

Johtokunta päätti hyväksyä Leluco Oy:n tarjouksen kahden lääkärin vuokrauksesta Ilmajoen terveyskeskukseen. Valmistuva lääkäri on pykälän mukaan aloittamassa kuuden kuukauden työskentelyn Ilmajoella alkuvuodesta 2020. Toisen lääkärin on määrä aloittaa yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso kevään 2020 aikana. Hankinnan kokonaiskustannus on noin 300 000 euroa.

– Nyt, kun johtokunta antoi asialle vihreän kortin, tämä etenee.

Hankinta ei Samaletdin mukaan kuitenkaan hiljennä huutavaa lääkäripulaa.

– Edelleenkin jatkamme rekrytointiyritystämme saada kuukausipalkkaisia lääkäreitä. Sen lisäksi lääkäreiden palveluseteli on yksi lisä, jolla me yritämme paikata lääkäripulaa.

Samaletdin mukaan vastaavat lääkäripalveluiden ostot jatkuvat tulevaisuudessakin, jos JIKin omalle palkkalistalle ei saada rekrytoitua lääkäreitä ja, jos palvelusetelin tuki ei riitä.

– Haasteen edessä on oltava nöyrä ja käännettävä kaikki kivet.

Kahden lääkärin hankinnasta tehdään palveluntuottajan kanssa kirjallinen sopimus. Samaletdin mukaan JIK ei ole solminut sopimuksia, joihin sisältyisi rekrytointikieltoja, jotka haittaisivat esimerkiksi vuokralääkäreiden sijoittumista JIKin palvelukseen pysyvämmin vaikka heti vuokra-ajan jälkeen.

Palveluseteleitä myönnetään kehittämissuunnittelija Reetta Kananojan mukaan muun muassa tilanteissa, joissa jonottaminen yleislääkärin vastaanotolle näyttäisi venyvät kohtuuttoman pitkäksi tai jos joku lääkäreistä joutuisi esimerkiksi olemaan jostain syystä pidempään pois. Palveluseteli on ylipäätään tarkoitettu yhdeksi vaihtoehdoksi tilanteisiin, kun lääkäriaikoja ei kyetä muuten tarjoamaan riittävän lyhyessä ajassa.

Palveluseteleitä otetaan käyttöön 20 ja 30 minuutin vastaanotoille. Niiden arvot ovat 70,60 euroa ja 80,60 euroa.

– Asiakkaan omavastuu 20,60 euroa peritään tästä hinnasta, Kananoja tähdentää.

Pavelusetelin arvo asiakkaalle on siis joko 50 tai 60 euroa. Mikäli vastaanoton hinta olisi kalliimpi, peritään erotus asiakkaalta.

– Jos vastaanoton hinta olisi esimerkiksi 90,60 euroa, perittäisiin kymmenen euroa lisää.

Palvelusetelit astuvat voimaan ensi vuoden alusta, mutta palveluntuottajien rekisteröityminen alkaa välittömästi.