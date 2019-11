Pahoin rapistunut Teeriniemen päiväkoti kiilasi investointilistan kärkeen – ”Emme luonnollisesti pitäisi käytössä taloa, jos se olisi lapsille tai henkilökunnalle vaarallinen”

VAASA

Vaasan kaupunki joutuu siirtämään uusien päiväkotien rakentamista. Taustalla kummittelee kaupungin talousahdinko, mutta pääsyy on muutaman olemassa olevan päiväkodin heikko kunto.

Vt. varhaiskasvatusjohtaja Merja Martin kertoo, että uudisrakennusten ohi ovat kiireellisyysjärjestyksessä kiilanneet Teeriniemen, Palosaaren ja Merikaarron päiväkodit. Kahdessa ensimmäisessä on kärsitty jo vuosia kosteus- ja sisäilmaongelmista. Merikaarrossa toimitaan puolestaan pankin vanhoissa tiloissa, jotka ovat nykykäyttöön epäkäytännölliset.

Kaupungin kiinteistöistä vastaava talotoimi teki Teeriniemen päiväkodissa kosteus- ja sisäilmateknisen kuntokartoituksen syksyllä 2018.

– Talotoimen ilmoituksen mukaan talo on ikäisekseen enää tyydyttävässä kunnossa, mutta kiinteistössä ei ole mitään terveydelle vaarallista. Emme luonnollisesti pitäisi käytössä taloa, jos se olisi lapsille tai henkilökunnalle vaarallinen, vakuuttaa Martin.

Hän kertoo, että työryhmä miettii parhaillaan järkevintä etenemistietä. Vaihtoehtoina ovat kaikki mallit nykykiinteistön peruskorjauksesta uudisrakentamiseen.

– Teeriniemen päiväkoti on tehty 1980-luvulla, mutta talo on tullut jo siihen pisteeseen, että jotakin isoa on tehtävä lähivuosina. Talossa on tehty jo vuosien saatossa välttämättömiä perusparannuksia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi keskiviikon kokouksessaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen. Teeriniemellä suoritettavien töiden pitäisi alkaa jo vuonna 2021 ja valmista tulisi olla seuraavana vuonna. Merikaarrossa etenemistahdin pitäisi olla suunnilleen sama.

– Palosaari tulisi sitten heti perässä vuosina 2022 - 2023.

Martin esitti lautakunnalle, että uudiskohteista kiireellisin eli Länsiniityn päiväkoti siirrettäisiin valmistuvaksi 2024. Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti vuosiluvuksi kuitenkin 2022.

Hän myöntää, että aikataulu on kiireellinen, jos kohde toteutetaan kaupungin hankkeena.

– Kunnallinen hanke vie aina kolme vuotta, jotta kaikki pykälät tulevat noudatetuiksi. Yksityinen hanke on aina nopeampi. Metsäkallioon rakennettu paviljonki auttaa alueen päivähoitotilannetta, mutta selvää on, että myös varsinainen yksikkö tarvitaan.

Muista uudiskohteista Myllykadun päiväkoti siirtyy valmistuvaksi vuonna 2024 ja Myrgrundin 2027. Martin kertoo, että selvityksessä on myös Merikaarron uuden päiväkodin tarveajankohta.

Lautakunta ei hyväksynyt myöskään Martinin esitystä, joka olisi nostanut yksityisten palveluntarjoajien osuuden maksimissaan 30 prosenttiin. Lähes yksimielinen lautakunta piti rajan nykyisessä 25 prosentissa.

– Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen paikoista 17 prosenttia on yksityisten hallussa, joten meillä on vielä rutkasti varaa kasvattaa tätä tarjontaa. Palveluverkkoselvityksen yksi tavoite on, että kaikilla suuralueilla on tarjolla sekä kunnallista ja yksityistä palvelutarjontaa kysyntää vastaavasti.

Martin kertoo, että Vaasalla on tällä hetkellä tarjota päiväkotipaikka kaikille halukkaille ja reserviäkin on jonkin verran.

– Ensi vuonna valmistuva Gerbyn uusi ruotsinkielinen päiväkoti tuo lisää pelivaraa esimerkiksi keskustan alueelle, sillä kaikki Gerbyn alueen ruotsinkieliset lapset mahtuvat uuteen taloon.

Varhaiskasvatusjohtaja tähdentää, että tulevaisuuden paikkatarpeeseen vaikuttaa kaksi asiaa, joita seurataan herkeämättä.

– On todennäköistä, että täysiaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palaa lakiin. Olemme arvioineet, että paikkatarpeen lisäys on 100 - 120. Syksyllä meillä on päiväkodeissa aina väljempää, mutta kevät mennään aina ihan maksimaalisella täyttöasteella. Äidit haluavat jostakin syystä mennä joulun jälkeen töihin.

Toinen seurattava asia on lasten määrä.

– Vielä pari vuotta esiopetukseen tulee yli 700 lasta, mutta 2016 syntyneissä ikäluokan koko on jo alle 700.