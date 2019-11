Pääministerin itsenäisyysjuhliin lähtee Etelä-Pohjanmaalta bussilastillinen lapsia – kysyimme 10-vuotiailta, mikä Suomessa on tärkeää

SEINÄJOKI

Itsenäisyyspäivän aatto tulee olevaan jännittävä liki 500 suomalaislapselle. Helsingin Säätytalolla pidettävään lasten itsenäisyyspäiväjuhlaan on kutsuttu kaksi lasta jokaisesta kunnasta ympäri Suomen.

Seinäjoelta juhliin lähtevät Kärjen koulun 4.-luokkalaiset Ada Ylivuori ja Oona Hakkarainen.

10-vuotiaat uskovat, että Suomi on 20 vuoden päästä erinäköinen kuin se on nyt.

– Kaikki elektroniikka on varmasti kehittynyt, Ada Ylivuori miettii.

– Kaikki on kehittyneenpää ja täällä turvallista ja erilaista, Oona Hakkarainen lisää.

Seinäjokelaiset Ylivuori ja Hakkarainen valikoituivat juhlaan arvonnalla.

– Aluksi kysyttiin, ketkä haluavat ja sitten keskusteltiin vanhempien kanssa. Sitten arvottiin, tytöt kertovat.

Ylivuoren mukaan juhliin pääsy tuntuu tosi hyvältä.

– Iloa ja hämmennystä, Hakkarainen kertoo.

Juhlissa lapset ottaa vastaan pääministeri Antti Rinne (sd.). Ylivuori kertoo, ettei tiennyt Rinnettä aiemmin. Hakkarainen on kuullut hänestä vähän, muttei paljon.

Mitä pääministerin pitäisi tietää?

– Hänen pitäisi tietää, että ainakin Seinäjoella lapsilla on aika hyvä olla, Ylivuori kertoo.

Hakkarainen on samaa mieltä.

– Seinäjoella ja muuallakin maassa on hyvä käydä koulua.

Oma kunta on heidän mielestään pieni kaupunki, jossa on hyvä olla.

Etelä-Pohjanmaalta lapsia lähtee monesta kunnasta. Ylivuori ja Hakkarainen matkustavat juhliin junalla. Mukaan lähtevät molempien äidit. Saattajien matka loppuu ovelle, sillä sisään juhliin pääsevät vain lapset. Ylivuori arvelee, että äiti menee juhlien ajaksi varmaan kaupoille. Tytöt suunnittelevat pysyvänsä juhlissa yhdessä.

– Ettei mennä hukkaan, Hakkarainen sanoo.

Ylivuori on samaa mieltä.

Kuten aikuisten itsenäisyyspäiväjuhliinkin kuuluu, lapset ovat jo ehtineet miettiä asuja.

Ylivuori pukeutuu vaaleanpunaiseen mekkoon ja Hakkarainen suunnittelee tummaa ja pitkää mekkoa.

– Mieluiten pitkähihainen ja tumma. Ja pitkät hihat olisivat käytännölliset, hän miettii.

Juhlat jännittävät jonkin verran.

Ada Ylivuori kertoo, että luokkatoverit olivat iloisia heidän puolestaan.

– Ne, ketkä olisivat halunneet kovasti sinne, olivat pettyneitä, mutta he ovat olleet kuitenkin iloisia meidän puolestamme, Hakkarainen pohtii.

Kärjen koulun vs. rehtori Piia Seppälä kertoo, että juhlat ovat herättäneet koulussa monia keskusteluita.

– Luokissa puhuttiin myös siitä, että kenestä vaan voi tulla vaikka mitä. Kukaan ei täällä synny kuninkaalliseksi, Seppälä sanoo.

Ylivuori ja Hakkarainen näkevät Suomen turvallisena maana, jossa on hyvä asua.

– Täällä on turvallista ja eikä ole mitään sotia. Kaikki pääsee sairaalaan ja saa käydä koulua ja opiskella, Hakkarainen miettii.

He ovat ylpeitä turvallisuudesta ja itsenäisyydestä.

– Olen ylpeä, että Suomi on itsenäinen, turvallinen ja täällä on viisas presidentti, joka haluaa hyvää maalle, Hakkarainen linjaa.

Onko jotain parannettavaa?

– Aina on parannettavaa, mutta ei ole mitään tiettyä, Hakkarainen pohtii.

Ylivuori ei keksi mitään, sillä asiat ovat hyvin.

Kurikkalainen Janne Puska odottaa eniten tubettajia

Kurikasta Säätytalolle lasten itsenäisyysjuhliin lähtevät 10-vuotiaat Janne Puska ja Juulia Saari. Puska tietää jo, mitä hän odottaa juhlilta eniten.

– Ohjelmassa luki: Kuuntele lasten tervehdyksiä ympäri maailmaa ja tee oma tervehdyksesi tubettajan kanssa, Puska muistaa.

Hänen suosikkitubettajansa on Lakko, eli Eric Savolainen.

– Katson paljon Lakon videoita ja hän tekee hyviä videoita.

Puska kertoo, että häntä juhlat eivät ainakaan vielä jännitä. Juulia Saari myöntää, että häntä vähän jännittää.

– Jännittää, kun mennään kättelemään, että onko siellä paljon ruuhkaa, hän miettii.

Vaikka jännittää, kättely on se, mitä Saari odottaa eniten.

Puska käy Tuiskulan koulua ja Saari on Luovan koulusta. Luovan koulussa juhliin lähtijä valittiin ainekirjoituksen perusteella. Tuiskulan koulussa lähtijä arvottiin, mutta myös siellä on vastikään kirjoitettu aine Suomen hyvistä puolista. Koska aihe on tuttu, vastaukset Suomen parhaista puolista löytyvät kuin apteekin hyllyltä.

– Suomessa on parasta kaunis ja hyvin hoidettu luonto, Saari kertoo.

– Ja ilmainen koulu ja kouluruoka, Puska lisää.

Hän on lisäksi ylpeä siitä, että Suomi on vapaa maa. Saari arvelee, että Suomi on 20 vuoden päästä moderni.

– Voi olla vaikka lentäviä autoja.

Juhlapäivästä on tulossa pitkä. Bussikuljetus Seinäjoelta kello 7 aikaan ja alustavasti on arvioitu, että takaisin palataan samana iltana kello 22–23 aikaan.

Alavudella kutsu aiheutti hämmästystä

Suomessa on hyvä asua. Täällä on rauhallista eikä ole sotia. Sekin on kivaa, että täällä on syksy, talvi, kevät ja kesä.

Näin vastasivat kysymykseen, minkälaista on olla lapsi Suomessa, alavutelaiset Kirkkomännikön koulun 4-luokkalaiset Joonatan Kotkaniemi ja Rasmus Ala-Salmi.

He kuuluvat niihin 10-vuotiaisiin, jotka ovat saaneet kutsun pääministeri Antti Rinteen itsenäisyyspäivän aattona Säätytalossa isännöimään lasten itsenäisyyspäivän juhlaan.

– Tuntui aika omituiselta, kertoo Joonatan ensituntemuksistaan kutsun saatuaan.

– Sitten, kun kuulin, mitä mitä siellä on, olin valmis lähtemään.

– Äitikin oli aika hämmästynyt kutsusta, Rasmus sanoo.

Kumpikaan pojista ei ollut aiemmin kuullut, että moisia juhlia edes järjestetään. Nyt he ovat lähdössä matkaan innoissaan, vaikka vähän jännittää.

Joonatania jännittää se, että siellä on niin paljon väkeä, jotain 500 ihmistä.

Pääministerin kättelykin askarruttaa. Ihan varmoja he eivät ole siitä, pitääkö siinä kumartaa.

Sen he tietävät, että pääministerin nimi on Antti Rinne, mutta miehen kasvot eivät tule heti mieleen.

Juhla-asut on vielä hankkimatta. Joonatan ei ainakaan halua mennä juhliin hupparissa. Kutsussa oli luvattu, että lapset saavat pukeutua haluamallaan tavalla. Poikien mielestä juhlavuutta pitää asussa kumminkin olla.

Joonatan saa saattajakseen isänsä Tuomas Kotkaniemen, Rasmus äitinsä Marjo Ala-Salmen. He menevät Helsinkiin omia teitään, mutta tapaavat paikan päällä.

Joonatanilla harrastuksia riittää: on partiota, jääkiekkoa, pesäpalloa, jalkapalloa, sählyä ja yleisurheilua.

Partiota ja uimista harrastava Rasmus sanoo viihtyvänsä parhaiten kotona. Hän rakentaa legoja ja tekee legovideoita.

Itsenäisyyspäivänä molempien kotona katsotaan linnanjuhlia.

Joonatan kertoo, että heillä laitetaan kaksi kynttilää ikkunaan. Rasmus muistaa, että silloin syödään kotona vähän tavallista juhlavammin.

Fakta: Suomen lasten itsenäisyyspäivä

Suomen lasten itsenäisyyspäivä juhla pidetään Säätytalossa.

Vieraiksi on kutsuttu kaksi 10-vuotiasta lasta joka kunnasta.

Paikalle on tulossa noin 500 lasta eri puolilta Suomea.

Juhla alkaa, kun pääministeri Antti Rinne (sd.) kättelee ja toivottaa tervetulleeksi jokaisen juhlaan saapuvan lapsen.

Juhla pidetään itsenäisyyspäivän aattona 5.12.

Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin ensi kerran Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Tänä vuonna juhla järjestetään kolmannen kerran.

Tämän vuoden juhlan teemana on Suomi maailmassa ja maailman Suomessa.

Juhlan suunnittelee ja toteuttaa valtioneuvosta, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Lähde: Valtioneuvosto