Pääluottamusmies rajujen yt-päätösten jälkeen: ”Uusi lehti tulee ja jää nähtäväksi, mikä sen tarina tulee olemaan”

SEINÄJOKI

Maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen yhdistyvät yhdeksi maakuntamediaksi. Samalla lehtiä kustantava I-Mediat Oy ja painotalo I-print Oy irtisanovat yhteensä 26 henkilöä. Heistä kuudelle yhtiö tarjoaa uutta työsopimusta.

Sisällöntuotannosta yhtiö päättää 13:sta henkilön työsuhteen. Heistä neljälle tarjotaan uutta työsopimusta yhtiön muissa toiminnoissa. Lisäksi neljälle henkilölle tarjotaan uutta työsopimusta irtosanomisperusteisten ehtomuutosten johdosta. Yhtiöt jättävät myös täyttämättä vapautuvia ja määräaikaisia tehtäviä.

Myös Ilkan päätoimittaja Satu Takalan ja Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaan työsuhde yhtiöön on päättynyt. Väliaikaisena päätoimittajana toimii Ilkassa VTM Pia Hunnakko ja Pohjalaisessa FM Mikko Kallionpää. Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Olli Pirhonen selvittää, että ratkaisu pohjautuu lehtien yhdistymiseen.

– Lehtibrändien yhdistämisen jälkeen nämä nykyiset brändit sellaisenaan loppuvat, niin myös toimintaedellytykset muuttuvat. Yhdistynyt media rakennetaan uutena tuotteena, ja siitä seurauksena on, että on myös muutoksia toimituksen johdossa. Eli organisoidutaan sen mukaisesti.

Pirhosen mukaan toimintatapojen kehittäminen ja resurssien keskittäminen yhteen lehteen kahden asemesta vievät mediataloa eteenpäin, vaikka väki vähenee.

– Tarkoitus on edelleen olla vahva toimija ja tehdä työtä alueen asioiden uutisoimiseksi. Tietysti näitä tekemisiä on kehitettykin jo ja pyritään viemään meidän toimintamalleja sitä mukaa, että oltaisiin entistä parempia myöskin sillä saralla jatkossa.

– Kun mennään yhdistyneellä lehdellä eteenpäin, tekeminen tiivistyy. Molempien maakuntien puolesta puhutaan ja sitä kautta tekemistä keskitetään, kun on yksi tuote ja sen ympärille rakennetaan kokonaisuutta entistä paremmaksi, hän lisää.

Toimitusjohtaja Pirhonen lupaa, että yhdistyvästä lehdestä kuullaan perjantaina lisää. Silloin paljastetaan sen nimi, lanseerauksen ajankohta sekä uusi päätoimittaja.

– Tästä ei toistaiseksi ole enempää kerrottavaa. Perjantaina siitä lisää, Pirhonen linjaa.

Sisällöntuotannossa vähennykset ovat noin 12 henkilötyövuotta, kaupallisissa toiminnoissa noin 13 henkilötyövuotta ja painotoiminnassa noin kaksi henkilötyövuotta.

I-Mediat ja I-print ovat Ilkka-Yhtymän tytäryhtiöitä.

Tunnelmat maakuntalehtien toimituksissa olivat maanantaina synkät. Seinäjoen toimituksen pääluottamusmies Markku Kulmala kuvaa tilannetta erittäin raskaaksi. Hän sanoo, että henkilövaikutukset olivat lopulta hieman isompia kuin odotettavissa oli.

– Meillä on ollut työnantajan kanssa yhteinen tilannekuva, että osasyy tähän tilanteeseen on se, että meillä oli patoutunut muutostarve. Aiempi yritysjohto ei ollut syystä tai toisesta ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ja ne tulivat nyt kerralla vähän liian isona pakettina. Kyllä mekin se myönnetään, että alalla on pakko tehdä rajuja muutoksia, vaikka se tietysti koskee kovasti, Kulmala vetää yhteen.

Vaasan toimituksen pääluottamusmies Jukka-Pekka Porola sanoo, että lehtien yhdistäminen hautaa samalla 116 vuotta lehtihistoriaa.

– Tietysti oli pelätty vielä pahempaa lopputulosta. Helpottunut on väärä sana, mutta pahin mahdollinen ei kuitenkaan toteutunut. Uusi lehti tulee ja jää nähtäväksi, mikä sen tarina tulee olemaan.

Porolan ja Kulmalan arvion mukaan molempien päätoimittajien lähtö oli yllätys, mutta toisaalta perusteltua.

– Sen ymmärtää, että halutaan luoda täysin uusi lehti ja sitten sillä ei ole mitään vanhoja painolasteja, Porola kommentoi.

– Onhan se toisaalta looginenkin ratkaisu, että pitää löytää yhteinen nimittäjä, kun nyt on ollut kaksi maakuntaa, jotka ovat käyneet kissa-hiiri-leikkiä.

I-printin kirjatyöntekijöiden pääluottamusmies Mauno Heinonen on helpottunut neuvottelujen lopputuloksesta. Painotalossa pelättiin paljon pahempaa.

I-printistä vähenee neuvottelujen seurauksena työtä kahden henkilötyövuoden verran. Yksi henkilö irtisanotaan, lisäksi seitsemällä henkilöllä viikkotyöaika vähenee 35 tunnista 30 tuntiin. Alun perin pelkona oli, että neuvottelut johtavat useiden henkilöiden irtisanomiseen.

– Pahempaa odotettiin. Täytyy sanoa, että neuvottelut tuottivat ilmeisesti tulosta, saatiin hieman pelättyä pehmeämpi ratkaisu tänne lehtitehtaalle, Heinonen sanoo.

Yt-neuvottelut ovat nyt päättyneet, mutta I-printissäkin edessä on iso työmaa. Lehtien yhdistyminen aiheuttaa väistämättä järjestelyjä.

– Yövuorolla on vastaisuudessa painettavanaan vain yksi maakuntalehti. Ratkaisematta on esimerkiksi se, miten työajat muuttuvat, Heinonen kertoo.

Yhtiöiden yt-neuvottelut alkoivat syyskuun loppupuolella. Yt-neuvottelujen alkaessa työnantajapuoli ilmoitti, että neuvottelut johtavat enintään 30 henkilön vähentämiseen I-Mediat Oy:ssä ja seitsemän henkilön vähentämiseen I-printissä.

Sekä Porola että Kulmala näkevät, että työ jatkuu.

– Katsotaan mitä kuullaan lisää uudesta lehdestä ja sen jälkeen alkaa sitten uudelleensuunnittelu ja pohtiminen. Ollaan odottavalla kannalla, Porola arvioi.

– Nyt joudutaan käärimään hihat eli ne, jotka tänne jäävät, jatketaan työn tekemistä, Kulmala sanoo.

Kulmala luottaa siihen, että ihmisillä on jatkossakin tarve luotettavaan uutisointiin ja sellaiseen tietoon kahden maakunnan alueelta, jota välitetään lakien ja pykälien mukaan.

– Toivon ja uskon, että kahden maakunnan erittäin hyvä uutis- ja markkinointikone vakuuttaa kahden maakunnan ihmiset, että pystymme jatkossakin tekemään sellaista luotettavaa journalismia, jota tämä aika vaatii, Kulmala toteaa.