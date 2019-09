Outlet-myyntitapahtumat ovat yleistyneet maakunnassa – Yksi syy ilmiöön on niiden järjestämiseen erikoistunut ilmajokelaisyritys

SEINÄJOKI

Ilmajokelainen Tilke. Oy järjestää pop up outlet -myyntitapahtumia ympäri vuoden Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Seinäjoella järjestettiin vastikään ensimmäinen Ipana-outlet, joka keräsi tuhansia kävijöitä. Tilkkeen järjestämiä ovat myös Härmä outlet ja Kaamos outlet.

Tapahtumat järjestetään vilkkailla ja näkyvillä kauppapaikoilla. Seinäjoella Ipana-outlet oli tyhjissä liiketiloissa Joupin Citymarketissa. Vaasassa tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa, ensin Rewell Centerissä ja viimeksi kauppakeskus Espenissä.

– Olemme järjestäneet yhdeksän tapahtumaa vuosien mittaan Seinäjoki-Härmä-Vaasa -akselilla. Meillä on mukana noin 30 yritystä per tapahtuma, riippuen siitä, millainen on tapahtuman kohderyhmä ja mitä toiveita kuluttaja-asiakkailta on tullut, Tilke. Oy:n toimitusjohtaja Jonna Mäki-Rahko kertoo.

Myyntitapahtumien ideana on suomalaisten laatumerkkien ja suomalaisen designin tuominen kaikkien saataville. Lisäksi alueiden pienet design- ja käsityöyrittäjät pääsevät esille tapahtumissa.

– Haluamme tarjota näköalapaikan pienyritysten tuotteille ja tukea suomalaista tuotantoa. Olen itse yrittäjäperheen lapsena nähnyt sen, miten paljon työtä vaatii tuotteiden saaminen näkyville, Mäki-Rahko kertoo.

Tilke Oy:n järjestämät myyntitapahtumat alkoivat Mäki-Rahkon mukaan pienimuotoisesti joulumyynnin aikaan vuonna 2016.

– Otimme silloin Seinäjoella järjestetyssä isossa outlet-tapahtumassa muiden yritysten osastot hoitaaksemme, jonka jälkeen yritysasiakkaat pyysivät jatkoa. Siitä toiminta lähti nopeasti kasvamaan ja kehittymään.

Myyntitapahtumien suosio on Mäki-Rahkon mukaan kasvanut tasaisesti viime vuosina.

– Suurin syy tähän on tunnettuuden lisääntyminen. Ihmiset osaavat jo odottaa seuraavaa tapahtumaa. Myös yritykset ovat löytäneet meidät ja osa varaa paikkoja tuleviin tapahtumiin jo hyvissä ajoin etukäteen.

Tuotteet myyntitapahtumiin tulevat suoraan yrityksiltä, joille Tilke tarjoaa tapahtuman järjestämistä palveluna.

– Suunnittelemme tapahtuman tyylin, ohjelman ja yksityiskohdat, hankimme tilat, henkilökunnan, kassajärjestelmät sekä tarvittaessa kalusteet ja mitä kukin yritys tuotteilleen tarvitsee.

Markkinoinnilla on suuri merkitys tapahtumien läpiviemisessä. Outletit näkyvät aktiivisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Se kuuluu pakettiin. Markkinoimme aktiivisesti läpi tapahtuman eri kanavissa.

Toimintatapaa ja konseptia hiotaan jatkuvasti.

– Vähitellen voi jo sanoa, että alkaa olla valmista. Kehitämme toimintaamme kuitenkin jatkuvasti, jotta tapahtumat vastaavat paremmin sekä kuluttajien että yritysten tarpeisiin.

Myyntitapahtumia saattaa tulla jatkossa lisää.

– Meillä on kaikenlaisia visioita siitä, miten toimintaa voisi kehittää. Kuuntelemme myös asiakkaita herkällä korvalla. Esimerkiksi Seinäjoen Ipana-outletin järjestimme, koska alueen äidit pyysivät tapahtumaa kaupunkiin, Mäki-Rahko kertoo.