Otto Peltolan suunnittelema kello voitti kansainvälisen kisan, soittomekanismi löi ällikällä jopa kellotehtaan suunnitteluosaston

KAUHAJOKI

Kelloseppäkoulussa viimeistä vuotta opiskeleva Otto Peltola voitti jokin aika sitten kansainvälisen Walter Lange Watchmaking 2018 -kilpailun. Kisassa piti suunnitella ja valmistaa kello, jossa olisi akustinen äänimekanismi.

Peltolan Ostinato-niminen kello löi laudalta kaikki.

– Se on teknisesti äärettömän vaativa, ja todella laadukkaasti tehty. Soittomekanismin innovaatio on ällistyttänyt koko Langen kellotehtaan tuotekehittelyosaston, tietää Kelloseppäkoulun rehtori Tiina Parikka.

Peltolan toteuttamassa mekaanisessa kellossa kellonaika soi vartin välein soinnuilla, ei siis äänillä. Musiikin maailmassa termi ostinato tarkoittaa toistuvaa musiikillista fraasia tai rytmiä, ja Peltola pääsi hyödyntämään tekemisessä vahvaa musiikkiosaamistaan.

Syksyllä hän oli esitellyt äänimekanismia äidilleen Anu Mäkivierikolle Kauhajoella, ja soittanutkin soinnut malliksi banjolla.

– Tuo on kyllä niin uniikki idea, että sinähän voitat sen kisan, oli äiti sanonut - ja oikeassa oli.

Kellon idea ei ollut Peltolalle heti selvä.

– Oli siinä luomisen tuskaa, mutta se oli ensimmäinen kunnon idea, joka tuli, ja siihen se jäi.

Kuinka pahasti tämä vei sinut mukanaan?

– Aika pahasti. Loppuvaiheessa meni jo yöunetkin.

Kellon valmistamiseen oli aikaa puoli vuotta, ja sitä edelsi esikarsinnat ja viikon vierailu Saksan Dresdenissä ja Glashüttessä, jossa jatkoon valitut saivat näyttää jo taitojaan erilaisissa työpajoissa.

Samalla reissulla paljastettiin kilpailun äänimekanismi-teema, jota pidetään yhtenä vaativimmista kellosepän töistä.

Kun Peltola aikanaan sai kellon valmiiksi, hänellä ei ollut voittajafiilis.

– Meillä oli muiden kilpailijoiden kanssa Whatsapp-ryhmä, jossa kaikki jakoivat kuvia töistään. Kun olin jo jättänyt oman työni raadille, katselin kuvista ainakin paria kilpailijaa, jotka vaikuttivat siltä, että he voisivat voittaa. Lopulta voitto tuli vähän yllätyksenä.

Palkinnoksi hän sai 10 000 euroa. Rahan käyttöä ei kukaan seuraa, mutta se on tarkoitettu oman ammattitaidon kehittämiseen. Peltolakin aikoo ostaa jonkun alaan liittyvän koneen.

Hän ei vielä tiedä millaisiin töihin menee valmistuttuaan.

– Minähän olen virallisesti mikromekaanikko. Koulussa on kaksi linjaa, mikromekaanikko ja kelloseppä. Mikromekaanikkoja on töissä teknologia-alan huippuyrityksissä ja meille on kysyntää. Ja kyllä kellosepätkin työllistyvät hyvin, vaikka helposti luullaan alan olevan kuolemassa.

Voittajakellon hintaa ei ole arvioitu, mutta Peltola itse on ajatellut sen arvoksi palkintorahan verran. Kello jäi Langen tehtaalle.

–Äänimekaaniset kellot ovat yleensä todella kalliita.

Peltola on syntyisin Oulaisista, mutta asunut nuoruusikänsä Kauhajoella ja käynyt siellä koulunsa. Ison lusikan pitäjässä hän tapaa vierailla säännöllisesti.

Espoossa sijaitsevan Suomen ainoan kelloseppäkoulun rehtori Tiina Parikka ei malta olla mainostamatta oppilaitostaan.

Koulun oppilaat ovat yhdeksän vuoden sisällä kolmesti voittaneet Langen kisan. Kerran on tullut hopeaa ja kerran pronssia.

– Suomessa ei aina tajuta kuinka korkeatasoista osaamista meillä tällä alalla on. Maailmalla muutkin kellobrändit kuin Lange ovat heränneet siihen tosiasiaan, ettei näitä alan osaajia enää tule, koska koulutuksia on lopetettu. Tämä kisa on yksi tapa kannustaa oppilaitoksia ja nostaa niiden osaamista esille.