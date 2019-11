Oravalla alkoi joulu, kun kuusi nousi kuin tilattuna Seinäjoen Keskustorille

SEINÄJOKI

– Terve, mitäs kuuluu, on pakko kysäistä pörröhännältä, kun se katsella killittää suoraan silmiin.

Orava pyörähtää häntänsä ympäri, säksättelee ja kipaisee ylemmäksi turvaan. Pian sen pää ja tupsukorvat taas näkyvät jonkin oksan takaa. Se on utelias kaupunkilaisorava, jolle ihmisen läsnäolo merkitsee joskus ehkä ruokaa, mutta aina ainakin vilpitöntä ihailua. Onhan se hellyttävä olento.

Moottorisaha käynnistyi Pajuluoman kaupunginosassa tiistaiaamulla pian kahdeksan jälkeen. Neljän miehen partio oli asemoitunut kuusen katveeseen päät takakenossa. Miehet kehuivat keskenään kuusen komeutta avaraa taivasta vasten.

Miehistä yhdellä oli saha ja kahdella traktori. Yksi oli joukon johtaja. Hän tiesi vuosien kokemuksella, miten kuusi kaadetaan hallitusti ja otetaan kyytiin. Komian kuusen matka Keskustorille oli alkamassa. Sen tarina päättyisi paljon kauniimmin kuin monen muun komian puun. Se saisi vielä arvoisensa valaistuksen ja juhlat ennen luonnon kiertoon palaamistaan.

Kuusen matka Seinäjoelle alkoi Lehtimäeltä Ähtärinjärven rannalta syksyllä 1996. Puu oli saanut alkunsa joskus 1980-luvun puolivälissä kesämökin pihamaalla. Lapio iski sen juurten ympärille, ja paakku puineen heilahti peräkärryyn. Seinäjoella se pääsi avaralle ja valoisalle paikalle kasvaen mallikuuseksi, sellaiseksi, joita lapset piirtävät kortteihin joulun alla.

Valaistuksi tuleminen on tälle kuuselle tuttu juttu. Se on loistanut monena jouluna kynttilät oksillaan kunnes kasvoi liian isoksi.

Voi vain kuvitella, mitä Keskustorin oravan päässä on naksutellut, kun se näki ison kuusen nousevan kuin tilattuna keskelle kaupunkia. Kyseinen orava on nimittäin monille Keskustorin liepeillä työskenteleville ihmisille tuttu kaveri jo kesältä. Sen on arveltu viihtyneen vanhan Pollarin talon tontilla, josta pesäkolot ja kotipuut ovat nyt vähentyneet. Kuusi oli sille varmasti kuin lahja huutavaan asuntopulaan. Oravalla alkoi joulu.

Orava ilmestyi kuuseen pian sen pystytyksen jälkeen. Se kiinnitti torilla kulkevien ihmisten huomion, eikä ihme, sillä pörröhäntä viiletti vähän väliä torilla ja taas kuusessa. Orava riemastui niin uudesta puusta, että se kävi kuikuilemassa läheisten liikkeiden ovista ja ikkunoista ihmisten touhuja. Liekö se peräti joulupukin apulainen?