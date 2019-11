Opiskelijoiden kilpailu tuo esiin uusia yritysideoita – Belkys Sanders tietää tarkalleen, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä

SEINÄJOKI

Seinäjokelainen Belkys Sanders on opetellut, miten oman liikeidean saa tiivistettyä kolmeen minuuttiin. Hän on yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoista, jotka osallistuvat Grow Up Student -kilpailuun.

– Vaikeinta kilpailussa on pitchaaminen. Liiketoimintasuunnitelma on 20 sivua, ja se pitää pakata kolmeen minuuttiin. On vaikeaa saada koko bisnes tiivistettyä niin lyhyeen aikaan, Sanders sanoo.

Sandersin ideana on mobiilisovellus, jossa näkyisi tilattavat palvelut. Sandersin ajatuksena on, että mobiilisovelluksen avulla kielimuuria voisi välttää ja sovellus voisi helpottaa palvelun tilaamista ja maksamista. Idea tuli Sandersin oman yrityksen Barriosin siivouspalvelusta, jonka hän perusti noin kolme kuukautta sitten. Yritys on vasta alussa ja sillä on kolme asiakasta. Sanders tekee sitä kevytyrittäjyytenä.

– Koska olen ulkomaalainen ja kevytyrittäjä, on vaikeaa tavoittaa asiakkaita ilman, että käytän liian paljon aikaa markkinointiin.

Mobiilisovelluksen tavoitteena olisikin madaltaa myös kielimuuria. Mobiilisovellussuunnitelmasta hän pitää, mutta sen toteuttaminen vaatisi Sandersin mukaan yhteistyökumppania.

27-vuotias Sanders muutti Seinäjoelle miehen perässä. Väli-Amerikassa sijaitsevasta Hondurasista kotoisin oleva Sanders työskenteli maan saarella, jonne työreissulle tuli myös tuolloin Wärtsilällä työskennellyt suomalaismies.

– Me tapasimme ja nyt olen täällä, Sanders summaa.

Nyt hän on asunut Seinäjoella yli vuoden. Aikaa Sanders kuvaa mielenkiintoiseksi.

– Tulin tänne, menin naimisiin ja jäin tänne. Nyt kun jäin tänne, huomaan, että Seinäjoella on paljon potentiaalia ja kaupunki kasvaa.

Suomen kieltä hän opettelee. Hallussa ovat jo alkeet.

Sanders opiskelee ensimmäistä vuottaan Seamkin International business -tutkinto-ohjelmassa. Hän on opiskellut alaa jo aiemmin, mutta hän haluaa syventää osaamistaan. Kilpailuun hän lähti mukaan saadakseen kokemusta.

– Visioni on, että minusta tulee liikenainen, joten tämä on hyvä tilaisuus harjoitella todellista tilannetta varten, Sanders kertoo.

Hänen tavoitteenaan on olla yrittäjä. Kilpailu on opettanut Sandersin mukaan paljon. Suunnitelman miettiminen ja sanoittaminen on kestänyt yli kuukauden.

– Olen oppinut, kuinka tehdään liiketoimintasuunnitelma ja se on suuri asia.

Hän haluaa rohkaista kaikkia nuoria osallistumaan tämän kaltaisiin tapahtumiin, sillä ne auttavat myöhemmin ammatillisessa elämässä.

– Ei pitäisi pelätä mukavuusalueelta poistumista, koska silloin on mahdollista oppia paljon.

Sanders on kuunnellut muiden esityksiä ja povaa kilpailusta tiukkaa. Kilpailussa hän pitää hyvänä myös sitä, että siinä pystyy luomaan verkostoja muihin opiskelijoihin, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä. Sandersin tavoitteena on pysyä Seinäjoella.

– Koen, että täällä on jotain erityistä.

Kilpailu järjestetään nyt 8. kerran. Seamkin yrittäjyyden lehtori Petra Sippola kertoo tason olleen semifinaalissa kova.

– Tuomaristo oli yllättänyt siitä, kuinka ammattitaitoisia pitchaukset olivat. Myös materiaalit olivat hyvin valmisteltuja.

Sippolan mukaan tänä vuonna aiheissa näkyy kestävä kehitys, vastuullisuus ja kiertotalous.

Mukana oli mukana paljon vaihto- ja kansainvälisen kaupan opiskelijoita muista maista.

– Se vaihtelee vuosittain, tuleeko niistä oikeita yrityksiä, mutta ainakin opiskelijat pääsevät tällä tavalla miettimään, kehittämään ja harjoittelemaan.

Finaali on viikon kuluttua.

Fakta: Kilpailun voittajille luvassa tuhat euroa

Kilpailussa Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat esittelivät ideansa tai yrityksensä tuomaristolle.

Finaali järjestetään Seinäjoella 27. marraskuuta. Siinä kilpailee 16 yritysideaa tai valmista yritystä. Tänä vuonna Seinäjoen semifinaalista finaaliin pääsivät kaikki. Lisäksi finaalissa on opiskelijoita myös Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Grow Up Students on kasvukilpailu ja valmennusprosessi opiskelijoiden yritysideoille tai valmiille yrityksille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai tiiminä, ja kielenä voi olla suomi tai englanti.

Aikaisemmin kisa on järjestetty alueen yrityksille. Viimeisten vuosien ajan kilpailu on suunnattu opiskelijoille.

Ideoita tai yrityksiä arvioidaan toteutettavuuden, toimivuuden, potentiaalin, uutuusarvon, laajennettavuuden ja opiskelijan oman panoksen perusteella.

Yritysideoita olivat tänä vuonna muun muassa elämyksellinen reissujuna, henkiset hyvinvointipalvelut sekä verkkokauppa, jossa tuotteita voi ostaa suoraan tuottajalta.

Kummankin sarjan voittaja saa tuhat euroa ja sarjoissaan toiseksi sijoittuvat 500 euroa.