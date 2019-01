Omaista kohtasi järkyttävä näky joulun jälkeen hoitokoti Ulrikassa – Omainen: "Kun pistin äidilleni kenkiä jalkaan, haistoin sellaisen mädäntyneen hajun, etten olisi ikinä uskonut"

Kristiinalainen Rauli Marjamäki toimi pitkään 96-vuotiaan äitinsä omaishoitajana, kunnes yksin asuneen äidin vointi meni kesällä siihen malliin, ettei hän pärjännyt enää kerrostalokodissaan omillaan.

– Äiti ei jaksanut enää, hänen voimansa eivät riittäneet esimerkiksi pukeutumiseen. Hän kysyi, eikö jo pääsisi hoitopaikkaan, Marjamäki kertoo.

Hän on valmis kertomaan äitinsä kokemuksista Esperin hoivakoti Ulrikassa, jossa äiti yhä asuu.

Alun perin äiti olisi halunnut paikan Kristiinakodista, mutta siellä oli jonoa. Kaupungilta tuli tieto, että äiti sijoitetaan Ulrikaan.

– Kysyin, eikö ole mitään muuta mahdollisuutta. Muuta vaihtoehtoa ei ollut.

Äiti sai paikan Ulrikasta viime elokuussa.

Sitä ennen hän vietti viikon terveyskeskuksen kuntoutusosastolla, jotta omaishoitajana toiminut poika saisi huilata. Kun Rauli Marjamäki, joka ei ollut pitänyt yhtään omaishoitajan vapaapäivää viime vuonna, kysyi jakson lopuksi yhtä lisäpäivää äidilleen kuntoutusosastolta, sitä ei herunut.

– Minulle vastattiin, että täällä pitää olla tilaa vaasalaisille. Menin sitten katsomaan hoivakoti Ulrikaa. Kun tulin eräästä ovesta sisälle taloon, lattialla makasi mies. Ajattelin, että tännekö minun äitini joutuu.

Kolme tuntia sen jälkeen kun äiti oli jäänyt Ulrikaan, poika sai häneltä soiton. Äiti kertoi, että hänet oli tuupattu kumoon käytävällä.

Pian äiti soitti jälleen, että hän oli kaatunut huoneessaan.

– Koitin selvittää tätä hoitajilta, mutta he sanoivat, ettei kukaan ole tuupannut äitiä. Kysyin, kuinka olette jättäneet heikon, 96-vuotiaan ihmisen yksin uusiin tiloihin.

Marjamäen mukaan myöhemmin selvisi, että viereisen huoneen asukas oli käynyt tuuppaamassa äidin kumoon.

– Suomessa on tehty sellainen virhe, että psyykkisesti sairaita sijoitetaan samoihin paikkoihin vanhusten kanssa. Esimerkiksi viereisen huoneen asukas ei sovellu tällaiseen paikkaan ollenkaan. Hän tuuppii muita.

Kaatumisessa äiti sai pahat säärihaavat, joita yritettiin hoitaa Ulrikassa.

– Niitä hoidettiin aivan väärin. Side käärittiin jaloissa niin tiukalle, että neste jäi jalkoihin ylös, eikä kiertänyt enää varpaissa. Jalat palelivat jatkuvasti.

Äiti lukittiin huoneeseensa

Äiti pidettiin huoneessaan lukittujen ovien takana viereisen huoneen asukkaan vuoksi. Kun hän aamuisin paleli ja soitti kutsukelloa, ketään ei tullut paikalle.

– On ollut aamuja, että hän on ollut kolme tuntia yksin huoneessaan. Öisin hän on ollut märkänä aamuun asti.

Terveyskeskuksessa tehtiin säärihaavojen hoitosuunnitelma, ja kerran viikossa poika vie sinne äitinsä haavahoitoon.

Joulun maissa Rauli Marjamäki ilmoitti Esperille, että hän on jonkun aikaa poissa Kristiinasta.

Kun hän meni katsomaan äitiään, järkytys oli suuri.

– Kun pistin äidilleni kenkiä jalkaan, haistoin sellaisen mädäntyneen hajun, etten olisi ikinä uskonut. Terveyskeskuksessa, jonne vein äitini kysyttiin, koska haavat on viimeksi hoidettu.

Yöunet katosivat

Rauli Marjamäki toivoo äitinsä pääsevän Kristiinakotiin. Kirjallinen hakemus sinne on tehty jo viime syksynä.

– Kun kävin Kristiinakodin avajaisissa, ajattelin, että tämä on viiden tähden hotelli ja äitini on potkittavana parakissa Itäpuolella. Harmittaa, että vein äidin sinne.

Huoli äidin hoidosta nakertaa poikaa koko ajan. Yöunet ovat kadonneet.

Haastattelua edeltävänä yönä Rauli Marjamäki nukkui kaksi tuntia.

Kun uni ei tullut, mies alkoi tehdä yöselässä lumitöitä.

– Myös Kristiinan päättäjillä on peiliin katsomisen paikka, vaikka Esperi on kompuroinut. Jos äitini ei olisi niin myönteinen ja omatoiminen, häntä tuskin olisi enää, hän kertoo.