Omaiset ja hoitajat kertovat alennustilasta pohjalaisissa hoivakodeissa: ”Rollaattorin kahvat olivat liasta tahmeat, ja kädet olivat kirjaimellisesti pas****a”

Kysyimme lukijoilta, millaisiin laiminlyönteihin he olivat törmänneet vanhusten hoivapalveluissa Etelä-Pohjanmaalla tai Pohjanmaalla. Vaasalainen Mia kertoo auttaneensa lääkkeiden jaossa ja katetrien tyhjentämisessä ilman perehdytystä – vaikka hän on koulutukseltaan merkonomi.

Kysely julkaistiin Ilkan ja Pohjalaisen verkkosivuilla viime viikonloppuna. Vastaukset kyselyyn julkaistaan nimimerkillä.

Nimimerkki Seija: Sokea isäni vietiin kädet ulosteessa syömään

"Iäkäs, ei muistisairas isäni joutui laitoskierteeseen 84-vuotiaana, kun muu terveydentila heikkeni. Takana oli melkoinen riemuralli vaihtuvissa hoitopaikoissa, kun hän lopulta pääsi tai oikeastaan joutui yksityiseen hoitolaitokseen, koska kunnalla ei ollut osoittaa mitään muutakaan paikkaa hänelle. Toinen vaihtoehto oli sokealle, aivoinfarktien runtelemalle ja avuttomalle miehelle terveyskeskuksen vuodeosasto, mitä en itse 30 vuoden hoitajan kokemuksellani hänelle halunnut. Ikänsä vaatimattomassa työpaikassa olleella isälläni oli säästöjä ja ajattelin, että hän käyttää ne nyt omaan hoitoonsa", Seija kertoo.

Hänen isänsä asui Kurikassa sijaitsevassa laitoksessa. Hoitokoti laskutti 4 200 euroa kuussa hoivasta ja huolenpidosta, mutta Seija kokee, että hoito oli todella huonoa.

"Hygieniasta ei huolehdittu, eikä huoneen siivouksesta. Isä oli viety syömään näkyvästi ulosteisin käsin. Hänen kätensä olivat kirjaimellisesti paskassa, kun hän oli ruokapöydässä syömässä. Rollaattorin kahvat olivat liasta tahmeat, wc-astia oli huoneessa tyhjentämättä, kansi auki ja haju huoneessa sen mukainen. Wc-istuimen kahvat olivat ulosteessa, samoin isän vaatteet. Isä siis ei ollut dementoitunut vaan sokea. Isän näkö tuhottiin jättämällä silmänpainelääkkeet jatkuvasti tiputtamatta", Seija luettelee.

"Ei auttanut kaunis puhe, ei itku, eikä raivoaminen. Olen käynyt sanomassa hoitajien kansliassa ja hakenut hoitajan paikalle. Olen soitellut näistä silmätipoista, että muistaisivat hoitaa ne. Olen lähetellyt sähköpostia vastaaville hoitajille. Paljon on luvattu, mutta paljon kuitenkin jätetty tekemättä. Suhtautuminen on ollut jotenkin vihamielistä ja välttelevää."

Hoitajat kertovat huonosta johtamisesta ja henkilöstön alimitoituksesta

"Useissa vuoroissa on jatkuvasti vajaa hoitohenkilökunnan mitoitus. Hoitajat eivät voi muuta tehdä kuin parhaansa, tässä tapauksessa sen minkä ehtivät. Jos joku sairastuu, ketään ei hankita vuoroon tilalle. Koko henkilökunnasta on jatkuvasti moni sairauslomalla tai siirtynyt tekemään osa-aikaista viikkoa oman jaksamisensa vuoksi. Työvuorolistoilla on haamutyöntekijöitä ja ei-päteviä työntekijöitä. Henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. Esimiehen törkeä ja hyvin epätasa-arvomainen kohtelu työntekijöitä kohtaan, jopa syrjintää", nimimerkki Antti vuodattaa.

Kauhajoella hoitajana työskentelevän Antin mukaan esimies henkilöi nimettömätkin palautteet ja negatiivisen palautteen antaja saa vastapalautetta.

Toinen hoitaja kertoo työskennelleensä keskussairaalan useilla osastoilla ja vanhustenhuollon yksiköissä, mutta surkein työpaikka oli eräs yksityinen hoivakoti. Hän kertoo havainneensa useita epäkohtia, mutta ei yrityksistä huolimatta saanut valvovaa viranomaista tai yrityksen johtoa korjaamaan niitä.

"Otin aluejohtajaan sähköpostitse yhteyttä, ja kerroin mikä on vialla. Luvattiin tutkia asioita. Mitään ei tapahtunut. Tein tutkintapyynnön aluehallintovirastoon. Sieltä kävi kaksi virkailijaa muutaman viikon päästä tutustumassa toimintaan. Työsuhteeni oli päättynyt jo siinä vaiheessa. Eräs työntekijä kertoi jälkeenpäin minulle, että yksikön johtaja oli kierrättänyt ja esitellyt virkailijoille hoivakotia. Yhdeltäkään työntekijältä ei ollut kysytty mitään", nimimerkki Hoitajapoika sanoo.

"Raportoinneilla palvelun tilaajalle eli kunnille voidaan paperilla esittää ihan mitä vaan, kunhan pokkaa riittää."

Kylmää ruokaa, huoneen ovi lukittu, hampaat pesemättä

Lukuisat kyselyyn vastanneista omaisista kertovat hoitajista, jotka tekevät valtavan pitkiä vuoroja henkilökuntavajauksen vuoksi. Tämä näkyy luonnollisesti myös asukkaiden hoivan tasossa.

"Asiakkaat saavat kylmää ruokaa, jos eivät itse pysty syömään. Harva hoitaja "viitsii" syöttää hidasta syöjää tarpeeksi kauaa ja ruoka jäähtyy – en minä ainakaan söisi kylmää. Kun huomautin asiasta, vastaukseksi sain, ettei lisää hoitajia palkata, asia nyt on vain näin", kertoo nimimerkki Tytär. Hänen vanhempansa asuu Kurikassa sijaitsevassa hoivakodissa.

Nimimerkki Martta kaikella rakkaudella kertoo, että hänen äitiään hoidetaan Ähtärissä. Hän toivoisi, että hoitajat olisivat nykyistä paremmin perillä vanhusten ravintosuosituksista.

"Ruoat olivat yleensä salaateista lähtien samalla lautasella ja menivät myös mikroon. Tunnistamaton keitto tarjoiltiin jälkiruokakupista."

Nimimerkki Kyllästynyt kertoo Seinäjoella hoidetusta äidistä, jonka ovi pidettiin lukittuna. Kun tämä kävi ilmi pojalle, vaimo ilmoitti asiasta suoraan aviin. Sen jälkeen ovi jätettiin auki.

"Yllätystarkastuksia kaikkiin hoitokoteihin ja sakkopykälät, jos homma ei pelaa. Sopimusten pitää olla selkeitä ja niissä korvausvelvoitetteet", poika luettelee ratkaisuja.

Seinäjokelainen nimimerkki Maija harmittelee henkilökunnan vähyyttä: muistisairaalla läheisellä on usein vaipat vaihtamatta ja omaiset joutuvat pesemään läheisen hampaita vierailullaan.

"Vaikka et osaa enää kommunikoida kuten normaali ihminen, hoidettava aistii kyllä, miten otat hänet huomioon", Maija muistuttaa.

Merkonomi Mia tyhjensi katetreja ja auttoi lääkkeiden jaossa

Vaasassa asuva Mia kertoo, kuinka kymmenen vuotta sitten päätyi TE-toimiston kehotuksesta hakemaan töitä vanhainkodista. Tarkoitus oli hakea toimistotöitä.

"Esimies kysyi haastattelussa, haluanko hoito-, keittiö- vai laitoshuoltajan työhön. Hoitotyö kuulosti helpoimmalta. Ilman koulutusta minut laitettiin hoitamaan yksin mummojen ja paappojen aamutoimet. Osastonhoitaja vain totesi, että olet hoitanut ennenkin lapsia", Mia kertoo.

Välillä vanhukset kaatuilivat, kun Mia ei tiennyt missä kunnossa he olivat ja pitikö olla useita taluttajia. Hän kertoo tyhjänneensä katetreja, voidelleensa jalkoja pihkalla ja auttaneensa lääkkeissä.

Kukaan ei opastanut tai neuvonut.

"En uskaltanut sanoa kenellekään mitään, koska kukaan ei kysynyt, miten menee. Useimmat vain tiuskivat ja ihmettelivät, miten teen niin tyhmiä virheitä. Työtahti oli kiireinen eikä kukaan kysellyt perään mitä olin tehnyt", Mia sanoo.