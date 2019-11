Olutkalenteri ja parfyymikalenteri eivät vielä syrjäytä partiolaisten joulukalenteria

VAASA

Odottavan aika on pitkä, erityisesti joulua odottavan. Sitä helpottamaan on keksitty adventtikalenterit. Niitä on jälleen joka marketti tulvillaan.

Ennen muksuille riitti yksi partiolaisilta hankittu litteä pahvikalenteri, jonka luukkujen takaa avautui jouluaiheisia kuvia. Sitten tulivat suklaakalenterit, joita tarvittiin ainakin jokaiselle oma. Nyt kalentereissa riittää valikoimaa kaikenlaisiin makuihin ja tarpeisiin, aikuisia ja lemmikkejä unohtamatta. Nettiä selaamalla löytää vaikka mitä: lelukalentereita, karkkikalentereita, teekalentereita, meikkikalentereita, jumppakalentereita, siivouskalentereita, työkalukalentereita, olutkalentereita, viinikalentereita, seksilelukalentereita, koiranruokakalentereita, partaöljykalentereita – vähemmällä ehkä pääsisi luettelemalla ne, mitä ei löydy. Hinnat vaihtelevat alle kympistä satoihin euroihin. Kalliimmasta päästä löytyy yleensä luksustuotteita. Esimerkiksi Vaasan Body Shopissa myydään 149 euron joulukalenteria, joka sisältää kaupan valikoimista poimittuja voiteita, hoitoaineita, meikkejä ja muita tuotteita. Lisäksi joka päivä luukusta avautuu myös "inspiroiva tarina" jollakin tavalla maailmaa muuttaneesta naisesta. Body Shop ilmoittaa paketin sisällön arvoksi jopa yli 360 euroa, eli tuotteet maksavat sen verran erikseen hyllystä ostettuna. – Ajatuksena on, että ihmiset tutustuisivat meidän tuotteisiimme ja siten saisimme uusia asiakkaita. Siksi joulukalenteria myydään tuohon hintaan, kertoo kauppias Anne Perälä. Hän uskoo, että kalenterit myydään pian loppuun, sillä kauppa on käynyt hyvin jo syyskuusta lähtien. – Aikuiset naiset ostavat näitä itselleen, Perälä sanoo. Joulukalenteribisnes kasvaa vuosi vuodelta. Keskustan Citymarketista erilaisia joulukalentereita löytyy jo kymmenittäin. Tavaratalojohtaja Jaakko Vaaramon mukaan kalenterivalikoima on viime vuosina laajentunut, ja ne ovat nousseet tärkeäksi tuoteryhmäksi sesonkitavaroissa. – Lelukalentereista esimerkiksi Lego ja Brio ovat olleet suosittuja. Kauneuden kalenterit ovat jakautuneet tasaisemmin usealle eri tuotteelle. Karkkikalenterit ovat myöskin jakautuneet usealle tuotteelle, Vaaramo kertoo. Ja millainen on kauppa, sellaiset ovat kalenterit. Rewell Centerin Suomalaisessa kirjakaupassa myydään eniten joulukalentereita, joiden sisältä löytyy pieni kirjanen. Suosittuja teemoja ovat muun muassa Muumit ja Harry Potter. – Pipsa Possua kysytään eniten, se on tämän joulun hittikalenteri, kertoo myyjä Anette Wuorenlinna-Ojanen. Joulukalenterin ei nykyään tarvitse olla edes mitään käsin kosketeltavaa. Netistä löytyy oma sähköinen kalenterimaailmansa, jossa vain mielikuvitus on rajana. Nettisivustoista esimerkiksi Positiivarit, Pelimaailma, Älypää, Papunet ja Birgitmummu avaavat pian omat joulukalenterinsa. Yritykset voivat myös luoda omia joulukalentereitaan, joita sosiaalinen media on pian tuvillaan. Niiden tarkoitus on useimmiten myynnin edistäminen. Entä partiolaiset, vieläkö perinteinen joulukalenteri kiinnostaa? – Kyllä nämä viedään käsistä, kertoo lippukunnanjohtaja Annina Kapela Vaasan partiotytöistä. Lippukunnalla on tuhat joulukalenteria myytävänään, ja 800 niistä on jo myyty, vaikka marraskuu on vasta puolivälissä. – Tavoite on 900 myytyä kalenteria. Viime vuonna niitä myytiin 800 kappaletta, Kapela kertoo. Kalentereita myydään 10 euron hintaan, joten partiolaisille kertyy ihan mukava joulupotti. Lippukuntia on alueella useita muitakin. – Tuotot menevät partiotoimintaan. Lippukunnalle voidaan esimerkiksi hankkia uusi teltta. Kapelan mukaan monet asiakkaat ottavat itse yhteyttä. Markkinointia ei juuri tarvita. – Näitä ostavat etenkin entiset partiolaiset. Moni sanoo, ettei joulu tule ilman partiolaisten joulukalenteria. Partiolaisten kalenterin luukuista avautuu tänä vuonna pakettitarroja. Joka päivä voi siis paketoida uuden joululahjan. Fakta: Partiolaiset toivat adventtikalenterin Suomeen Ensimmäisen painetun adventtikalenterin toi markkinoille saksalainen Gerhard Lang -yhtiö vuonna 1904. Adventtikalenterin toivat Suomeen partiolaiset, jotka edelleen myyvät kalentereita toimintansa rahoittamiseksi. Ensimmäisen kalenterin suunnitteli Ulla von Wendt ja se ilmestyi vuonna 1947. Ensimmäisinä vuosina kalenteri meni huonosti kaupaksi, koska sen ideaa ei ymmärretty. Vuonna 1949 Lähde: Wikipedia