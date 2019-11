”Olen kauhulla seurannut tilannetta, joten halusin olla auttamassa”, pohjalaisnainen perustelee – Kymmenet talousahdingosta kärsivät lakkolaiset ovat saaneet jo apua vapaaehtoisilta

Mira Rantalankila perusti vajaa viikko sitten 21.11. yhteisöpalvelu Facebookiin ryhmän nimeltään Postin lakkolaisten apu ja jouluavustus.

– Tempauksen tarkoituksena on järjestää joulun alla Postin lakossa oleville työntekijöille esimerkiksi konkreettista ruoka-apua. Lakkolaiset ovat taloudellisesti tiukilla, ja jouluun on aikaa enää kuukausi, Rantalankila perustelee.

Lakossa olevia postilaisia ja heidän perheitään jelppivässä Facebook-ryhmässä oli tiistaina iltapäivästä jo reilusti yli 1 700 jäsentä.

Kuinka moni lakossa oleva postilainen on jo saanut apua?

– Viime sunnuntaihin mennessä 51 tiukassa tilanteessa olevaa postilaista on saanut apua. Ja akuutistikin on toimitettu suoraan perheille ruoka-apua, jos kaapit ovat olleet tyhjillään ruokaa.

Vaasalaisnainen haluaa pysyä postilaisten rinnalla

– Heti ryhmän perustamisen jälkeen kolme ihmistä ilmoittautui auttamaan. He ovat valmiudessa koko ajan, jos avuntarvitsijoita tulee. Juuri hetki sitten sain viestin ystävältäni, joka kertoi olevansa valmis hakemaan kaupan lahjakortin tarvittaessa, kertoo hyväntekeväisyystempauksen Pohjanmaan alueen yhteyshenkilö Mari Luoma.

– Anonynyymi lahjoittaja on halukas avustamaan lahjakortilla kauppaan, osallistumaan apteekin ostoihin, lemmikille ruokaa tai lapselle joululahjan, Luoma kirjoittaa ryhmän sivuilla.

– Olen kauhulla seurannut tilannetta, joten halusin omalta osaltani olla auttamassa. Ihmiset seisovat todella samassa rintamassa postilaisten kanssa. Näin netissä kuvia, joissa ihmiset ovat liimanneet postilaatikoihin lappuja, joissa lukee ei rikkuripostia, 20 vuotta ravintola-alalla työskennellyt Luoma kertoo.

Luoman oma veli työskentelee Vaasan Postissa jakajana.

Paljonko apua on pyydetty Pohjanmaalla?

– Tällä hetkellä apua pyytäneitä on vielä puhdas nolla. Minulla on mielikuva, että olemme ainoa alue, missä kukaan ei ole pyytänyt vielä apua. Epäilen sen johtuvan pohjalaisesta jääräpäisyydestä. Mutta kun lakko venyy, avunpyynnöt saattavat tulla kaikki kerralla ennen joulua, Luoma spekuloi.

– Onhan tämä harvinainen tilanne, että kukaan lähtee radikaalisti leikkaamaan palkkaa. Yleensä kun ollaan lakossa, vaaditaan lisää palkkaa. Nyt halutaan vain palkan pysyvän samana, että ihminen pystyy elämään.

Etelä-Pohjanmaalla avunantajia on ilmoittautunut useita

– Avunantajia on ilmoittautunut jo useampi mukaan, mikä on todella hieno juttu. On luvattu auttaa muun muassa lahjakorttien, hygieniatuotteiden ynnä muun tarpeellisen muodossa, kertoo Etelä-Pohjanmaan alueen lakkolaisten apu ja jouluavustus -ryhmässä vastuuhenkilönä toimiva Soila Vedenpää Alavudelta.

Tiistaihin iltapäivään mennessä avunpyytäjiä on ollut Etelä-Pohjanmaa vasta yksi ainoa.

– Hänelle apua on toimitettukin jo tällä viikolla lahjakortin muodossa. Uskoisin, että lähempänä joulua avuntarvitsijat lisääntyvät.

– Lahjoitusten saajat varautukaa esittämään jonkinlainen tosite työsuhteestanne postille, Etelä-Pohjanmaan aluevastaava muistuttaa ryhmän sivuilla.

Sekä auttamisen halu että avun tarve on suuri

– Totesimme olevan parasta, että kaikki konkreettiset avunpyynnöt menevät maakunta-alueiden noin 30 yhteyshenkilön kautta, jotka varmistavat avun menevän oikeaan kohteeseen, Mira Rantalankila sanoo.

– Pääasiassa kaikki välitetty apu on ollut päivittäistavaraa, ruokaa ja muuta vastaavaa.

Ruokakauppaan on saatu lahjakortteja, koska raha ei vaihda hyväntekeväisyystempauksessa omistajaa.

– Poliisilta on varmistettu, että lahjakortti ookoo, koska se on rinnastettavissa tavaraan.

Kaikkiaan talouksia on autettu yhdistämällä lahjoittajilta saatuja ruoka-avustuksia, joululahjoja, jouluruokia, sekä myös lahjakortteja kauppoihin.

Lisäksi ryhmän kautta on järjestetty myös lahjakortteja harrastukseen, lemmikeille ruoka-apua, akuutisti ruoka-avustuksia sekä vaatelahjoituksia.

Sairaanhoitajalle auttaminen on ennestään tuttua

– Auttamisen haluni heräsi, kun sain tietää yhden naisen tiukasta taloudellisesta tilanteesta. Rupesin ottamaan asioista selvää ja tajusin aika lailla kaikkien lakkolaisten olevan tiukilla, koska lakkoavustus ei ole lähimainkaan palkkaa vastaavaa summa, Rantalankila perustelee.

28-vuotias laukaalainen sairaanhoitaja sanoo pyöritelleensä aikaisemminkin hyväntekeväisyysprojekteja, joten mielikuvan lakkolaisavun organisoinnista kävi vikkelästi.