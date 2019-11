Nuorille rakkaus on myös menettämistä – lukioteatteri käsittelee vaikeitakin tunteita

SEINÄJOKI

Seinäjoen lukion abiturientti Petteri Hakala arvioi, että lukioteatterin esitys rakkaudesta on saanut hänet poistumaan mukavuusalueeltaan.

– Jos Johanna (Huhtala) olisi kolme kuukautta sitten tullut sanomaan, että haluatko tulla 200 ihmisten eteen puhumaan menetyksistäsi, niin en välttämättä olisi sanonut kyllä, hän pohtii.

Yksitoista Seinäjoen lukiolaista on yhdessä tehnyt esityksen Legato – puheenvuoro rakkaudesta.

Esityksen ohjaa teatteritaiteen opettaja Johanna Huhtala. Hän kuvaa sitä draamalliseksi puheenvuoroksi rakkaudesta.

– Ei varsinaisesti voi puhua näytelmästä, sillä syviä roolihenkilöitä ei ole.

Sen sijaan nuoret puhuvat omista asioistaan.

– Olemme itse kirjoittaneet pieniä tekstejä, joista Johanna on tehnyt käsikirjoituksen, lukion toisella luokalla opiskeleva Pihla Saari kertoo.

Hän yllättyi siitä, miltä menetyksistä kirjoittaminen tuntui.

– Aluksi ajattelin, ettei minulla ole menetyksiä. Sitten kun aloin kirjoittamaan, tulivat tunteet voimakkaasti pintaan.

Huhtalan mukaan rakkauden menettämisen käsittely oli ryhmän voimakkain kokemus.

Esityksessä aihe nousee voimakkaasti esiin. Puheenvuoroissa käsitellään muun muassa koulukiusaamista, isoäidin Alzheimer-diagnoosia ja Jalasjärven auto-onnettomuutta, jossa kuoli esityksessä mukana olleen ystävä.

Esitystä tehtäessä opiskelijoiden on pitänyt pohtia mitä rakkaus on.

– Se on todella moniulotteinen asia, Hakala sanoo.

Samaa sanoo Saari.

– Usein kun ajatellaan rakkautta, niin tulee mieleen romanttinen rakkaus. Rakkaudessa on kuitenkin eri ulottuvuuksia ja siihen kuuluu paljon tunteita. Rakkaus ei ole aina iloista, vaan siihen kuuluu paljon surua, pettymyksiä ja kipua, Saari pohtii.

– Rakkaus on myös raakaa ja pelottavaa, Hakala lisää.

Nuoret jännittivät esityksessä kohtaa, jossa puhutaan menetyksistä. Varsinkin aluksi se oli myös pelottavaa.

– Omalla tavallaan se on terapeuttista, kun pääsee puhumaan omat tunteet ulos, Hakala summaa.

Seinäjoen lukioteatteri on pyörinyt jo 15 vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi esitys on tänä vuonna Rytmikorjaamolla. Huhtala laskee, että lukioteatteria on vuosien aikana ollut tekemässä yli 350 lukiolaista.

Viime vuosina opetus on yhdistetty johonkin toiseen oppiaineeseen. Tänä vuonna se oli uskontoa ja elämänkatsomustietoa.

Opettaja Ville Hakala kertoo, että tunneilla rakkauden käsitettä on mietitty antiikin historiasta lähtien.

Lukioteatteriin liittyy myös yrittäjyyskasvatus. Joka vuosi perustetaan NY-yritys, joka hoitaa esityksen markkinoinnin.

Esityksen sisällön lisäksi sen äänimaisema on nuorten tekemä.

– He ovat olleet Louhimolla elektronisen musiikin työpajassa ja tuottaneet elektronisen äänimaailman, joka esityksessä kuullaan, ohjaajana toimia Johanna Huhtala kertoo.

Hän toivoo, että keskustelu rakkaudesta jatkuu myös esityksen jälkeen, sillä yleisöön on tulossa paljon oman oppilaitoksen väkeä.

– Ettei se, mitä olemme rakkaudesta ihmetelleet, pysähtyisi näyttämön ja katsomon väliin.

Esityksen ensi-ilta oli tiistaina ja sitä esitetään koululaisryhmille keskiviikkona 20.11. kello 10 ja 13.

Fakta: Esitys suunnattu nuorille

Nyt esitettävä näytelmän teemana on rakkaus. Se on Ikuisuus-trilogian kolmas osa. Aiemmat osat ovat käsitelleet maailmankuvaa ja valtaa.

Legato – puheenvuoro rakkaudesta on työryhmän itse kirjoittama näyttämöteos siitä, mitä kaikkea rakkaus meille tarkoittaa ja merkitsee.

Esitys on suunnattu erityisesti nuorille.

Näyttämöllä nähdään Oona Hakala, Petteri Hakala, Peppi Ignatius, Roosa Kangaskokko, Camilla Latvala, Julia Lähdes, Fiina-Alisa Maunumaa, Jenny Mäkikomsi, Kamilla Mäkinen, Veeti Pölönen ja Pihla Saari.