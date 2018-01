Alajärvi lähettää neljä hallintojohtajaksi hakevaa soveltuvuustesteihin

Kolumni: Teiden talvi- kunnossapidosta

Teiden talvikunnossapidosta on tullut erityisen paljon kansalaispalautetta varsinkin viime viikon pääkallokelien aikaan. Ilmasto on muuttunut ja sääolosuhteet vaihtelevat nopeasti pakkasesta suojakelin puolelle – ja päinvastoin. Kelivaran huomioonottaminen ajoajoissa on kaiken lähtökohta. Sen lisäksi talvikunnossapidosta on huolehdittava nykyistä paremmin. Teiden kunto ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Lue lisää