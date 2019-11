Näitä opettajia oppilaat katsovat varmasti ylöspäin – kurikkalaiset saivat aamun ajan oppia Kauhajoen liigapelaajilta

Teuvalaiset ja kurikkalaiset nuoret saivat perjantaina nauttia Kauhajoen Karhu Basketin koripalloilijoiden taidosta ja seurasta sekä vapaalipuista joukkueen peliin.

Karhu Basket haluaa laajentaa yhteisöään Kauhajoelta lähikuntiin. Yksi keino saavuttaa tavoite on mennä ihmisten keskelle. Kurikan Kampuksella Karhun pelaajat opettivat ensin koristaitoja ja kertoivat sitten englannintunnilla tiestään ammattilaiskentille.

Koripallotunti eteni positiivisessa ilmapiirissä.

– No rush, no rush, take your time, eli ei mitään kiirettä, Samme Givens ohjeisti pallonkuljetusopissaan, kun pomputteluun tuli luonnollista hätäilyä.

– Perfect, täydellistä, pääsi ilmoille heti, kun nähtävissä oli kehitystä.

Toisessa päässä kenttää koululaisten tehtävä oli ajaa korille. Evan Yates kurotti, muttei hypännyt yrittäessään estää korien syntymistä.

Tunti päättyi siihen, että osallistujat kokoontuivat ja löivät kädet yhteen. Yhdessä huudettiin "Karhu" ja sitten alkoi lippujen jako ja selfieiden ottaminen.

Kahden miljoonan asukkaan keskikokoinen kaupunki

Liikuntatunnin jälkeen pelaajat levähtivät ja siemailivat teetä ja kahvia. Yates kertoi olevansa keskikokoisesta kaupungista kotoisin.

– Tällaisiin pieniin paikkakuntiin on vain sopeuduttava ja otettava elämä vähän hitaammin, hän kommentoi Etelä-Pohjanmaata.

Myöhemmin tunnilla Yatesin keskikokoinen kaupunki tarkentui. Se on Cincinnati, yli 300 000 asukkaan (metropolialueella yli 2 miljoonaa ihmistä) kaupunki Ohiossa, jota Yates itseironisesti vähätteli Givensin ja Cameron Jonesin seurassa keksilännen kaupungiksi.

– Olen Kaliforniasta. Se ei todellakaan ole keskilänttä, piikitteli vuorostaan Jones esitellessään itsensä oppilaille.

70 000 dollarin lukukausimaksu

Englannintunnin teemana oli koulutus. Pelaajat kertoivat taustastaan ja valmentaja Janne Koskimies selvitti, millä tavoin amerikkalainen koulujärjestelmä eroaa suomalaisesta. Hän kehotti pelaajiaan kertomaan, mitä koulutus Yhdysvalloissa maksaa.

– Kävin yksityistä yliopistoa, jossa lukuvuosimaksu on 70 000 dollaria, Givens kertoi.

Summa sisältää pelkän koulunkäynnin, ei esimerkiksi asumista. Koripallostipendiaatit ovat kuitenkin asia erikseen. Yates kertoi, että hän kävi yliopistonsa Ohion Clevelandissa.

– En siis ollut asunut kovin kaukana kotoa ennen kuin siirryin ammattilaiseksi.

Ammattilaisina Karhun kolmikko onkin kiertänyt maailmaa. Kaikki ovat pelanneet muun muassa Israelissa. Jonesilla on menossa jo toinen kausi Suomessa.

– Olen vähän paremmin sopeutunut pimeyteen ja kylmyyteen kuin nämä kaksi muuta.

Harvinaisen vapaan jälkeen paluu arkeen

Vierailua Kurikkaan Karhu alkoi suunnitella jo alkusyksystä, kun liikunnanopettaja Arto Mäkipelto oli yhteydessä Karhu Basketiin. Päivämäärän löytyminen ei ollut aivan helppoa, sillä Korisliigan pelimäärä on suuri ja Karhu Basket pelasi syksyn aikana sen lisäksi europelejä.

– Tällainen vierailu tuo mukavaa vaihtelua tiukkaan ohjelmaan. Meillä oli pitkästä aikaa pari päivää vapaata, ja nyt palaamme arkeen, Koskimies sanoi.

Välipäivien aikana Karhu Basketin kaksi Turun yliopistossa opiskelevaa pelaajaa Mikael Laihonen ja Eero Innamaa olivat käyneet tekemässä vaadittavia lähitehtäviä.

– Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on nykypäivää ja esimerkiksi Turun yliopiston kanssa homma toimii hienosti. Meidän pitäisi kyetä muutenkin samanlaiseen yhteistyöhön oppilaitosten kanssa

Toivottavasti ensimmäinen peli edessä

Toista vuotta lukiossa opiskeleva Johanna Männistö otti vastaan tarjotut korisliput paikallispeliin Lapuaa vastaan. Hän haluaa kovasti paikalle, mutta oman jalkapallojoukkueen peli saattaa olla juuri samaan aikaan.

– En ole käynyt Karhun peleissä, mutta minua kiinnostaa kaikki urheilu.

Männistön mukaan koripallo ei ole varsinaisesti suuri puheenaihe kurikkalaisnuorten keskuudessa. Hän oli tyytyväinen pelaajien antamaan koripallo-oppiin, mutta kaikkein mukavinta oli keskustelu heidän kanssaan.