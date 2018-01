Naakkoja ammutaan Atrialla nyt enemmän, lajin metsästyksestä saattaa tulla helpompaa

Eläkeliiton Jalasjärven yhdistys ry. maan suurimpia - Yhdistyksen jäsenet puhaltavat yhteen hiileen

Eläkeliiton Jalasjärven yhdistys ry. on tällä hetkellä jäsenmäärältään Etelä-Pohjanmaan isoin ja myös Suomen suurimpia yhdistyksiä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli parhaimmillaan pari vuotta sitten yli 1 300 ja tällä hetkellä sillä on vielä 1 289 jäsentä. Se on peräti noin 16 prosenttia paikkakunnan väestöstä, sillä Jalasjärvellä asuu nykyään noin 8 000 ihmistä. Lue lisää