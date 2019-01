Mustasaaren keskuskoulun oppilaat aloittivat erikoisen projektin – video: näihin miesluolatuoleihin tarvittiin vain tynnyri, nahkarotsi ja hiukan tiivistettä

VAASA

Miltä kuulostaisi tynnyristä ja vanhasta nahkatakista tehty tuoli? Aluksi idea saattoi kuulostaa Mustasaaren keskuskoulun teknisen tunnin oppilaistakin melko omaperäiseltä.

Voiko tällaista vanhaa romua käyttää hyödyksi? Kun he olivat maistelleet ideaa hetken, se alkoi kuulostaa kivalta.

Mustasaaren keskuskoulun teknisen työn opettaja Martin Ahlskog sai ideansa Pinterestistä.

– Näin ulkomailla tehtyjä vastaavanlaisia tynnyreistä tehtyjä tuoleja ja innostuin, sillä mikä on sen mukavampaa, kuin saada hyötykäyttöön muuten turhaksi käyviä tavaroita, Ahlskog kertoo.

Tynnyrit ovat tulleet jätehuoltoon keskittyvältä Remeolta lahjoituksena. Kiitokseksi oppilaat ovat luvanneet valmistaa heidän aulaansa pari tuolia ja pöydän.

Työhön ryhdyttiin puolessa välissä syksyä. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset oppilaat ovat työstäneet töitään teknisen työn oppituntien puitteissa pari tuntia viikossa. Tällä hetkellä parakissa sijaitseva teknisen työn luokka on luonut omat haasteensa työskentelyyn.

– Työtä on helpottanut se, että tynnyrit ovat olleet puhtaita. Öljyisten tynnyreiden puhdistaminen olisi ollut haastavaa ja aikavievää, Ahlskog toteaa.

Suurten nahkapalojen etsiminen Vaasasta on osoittautunut yllättävän työlääksi ja kirpputoreilla on ihmetelty, kun mies on ostanut läjittäin aikuisten nahkatakkeja. He saivat myös Remeolta vanhan sohvan, jonka selkänojasta on voinut leikata nahkaa. Pihalle tuotu sohva herätti aluksi kummastusta.

– Kumi-Järviseltä olemme saaneet tiivisteitä, joita olemme käyttäneet leikatujen tynnyreiden reunojen pehmustamiseen.

– Tämä on paras tähänastinen ideani, mies toteaa valmiisiin töihin tyytyväisenä.

Kierrätys on kunniassa ja oikeastaan vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea vanhoista tavaroista voi tehdä. Tuolit eivät ole ainoa asia, mitä tynnyreistä tehdään, sillä niiden kansista maalataan ja valmistetaan myös esimerkiksi urheilukelloja, joihin voidaan kiinnittää vaikkapa Sportin logo. Ovatpahan he tehneet auton sytytystulpista naulakkojakin, jotka sopisivat vaikka autokorjaamoihin. Niitäkin voi työstää omannäköisekseen.

– Käyttöautossa ihmettelivät, mihin vanhoja sytytystulppia voidaan käyttää, Ahlskog naurahtaa.

Yhdeksäsluokkalaiset oppilaat ovat parhaillaan työstämässä tuoleja, pöytiä ja kelloja, jotka he saavat halutessaan omaksi. Ainakaan toistaiseksi he eivät valmista tuotteita myyntiin.

– Osa menee opettajille ja luokkiin. Uudenlaiset jutut ovat aina tervetulleita,Mikael Iskakov kertoo.

Hän on hitsaamassa kehikkoja tynnyreihin.

Joonatan Pöntinen on samaa mieltä.

– Vähillä tarvikkeilla pystyy tekemään näitä, hän lisää.

Oskari Mäkelä ja Onni Haikonen ovat työstämässä juuri kelloja, mutta kertovat tehneensä myös tuoleja ja pöytiä.

– Kiva, etteivät nämä materiaalit mene poltettavaksi, Santeri Hiivanainen toteaa.

– Olen tehnyt yhden tuolin valmiiksi ja se on vienyt aikaa noin kaksitoista tuntia oppiaineen puitteissa, se tarkoittaa useampaa viikkoa. Hyvä, etteivät materiaalit mene roskiin vaan voimme valmistaa niistä ihan kivannäköisiä juttuja, Arttu Keskinen kertoo.