Museovirasto esittää Alvar Aallon arkkitehtuuria Unescon maailmanperintökohteiden kohdalle – Akateemikko syntyi Kuortaneella, eli lapsuuttaan Alajärvellä ja suunnitteli Seinäjoen Aalto-keskuksen

Museovirasto on saanut valmiiksi esityksen kohteista, joita se esittää kansalliseen maailmanperintökohteiden aieluetteloon. Aieluetteloon esitetään otettavaksi mukaan " Alvar Aallon humaani, moderni arkkitehtuuri" -esitys sekä "Järjestelmällisen asutustoiminnan tuloksena syntyneet alueet toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen (1940–1954)" -teemaa koskeva esitys.

Päätöksen aieluetteloon otettavista kohteista tekee opetus- ja kulttuuriministeri.

– Alvar Aallon toteutetut rakennukset ja suunnitelmat ovat kansainvälisessä arkkitehtuurikirjallisuudessa tunnustettuja ja kiistatta Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia ilmiöitä oman aihepiirinsä alalla. Ehdotus sisältää monta teemaa, joita maailmanperintöstrategia peräänkuuluttaa, kuten rajoja ylittävä sarjanimeäminen, moderni arkkitehtuuri ja 1900-luku. Esitys perustuu siihen, miten Alvar Aalto on vaikuttanut modernismiin maailmanlaajuisesti, Museovirasto tiedottaa.

Pohjalaisille tuttu Merenkurkun saaristo pääsi Unescon listalle vuonna 2006 ja se on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde.

Suunnitteli Seinäjoen Aalto-keskuksen rakennukset

Kuortanelaissyntyinen akateemikko Alvar Aalto (1898–1976) on monella tapaa tuttu ja tärkeä eteläpohjalaisille.

Erityisesti Seinäjoen Aalto-keskus houkuttelee turisteja ympäri maailmaa. Aallon nuoruudentöitä löytyy erityisesti Alajärveltä.

Seinäjoen Aalto-keskuksen tunnetuin rakennus on eittämättä Lakeuden Risti, joka koostuu vuonna 1959 valmistuneesta kirkosta ja sen 65-metrisestä kellotornista.

Muita keskuksen merkittäviä rakennuksia ovat Seinäjoen kaupungintalo (1962), Aalto-kirjasto (1965), seurakuntakeskus (1966), valtion virastotalo (1968) ja teatteritalo (1987).

Aalto laati teatterin piirrokset vuonna 1968, mutta talo valmistui Elissa Aallon johdolla vasta vuonna 1987.

Kirjastossa sanotaan olevan näytillä maailman laajin Aalto-lasikokoelma.

Lisäksi Alvara Alto suunnitteli suojeluskuntatalon, joka rakennettiin piharakennuksineen vuosina 1924–1926.

Alajärvellä ensimmäisiä Aallon suunnittelemia kohteita

Arkkitehdin, muotoilijan ja akateemikon lapsuudenkoti ja -perhe sekä kesänviettopaikka sijaitsi Alajärvellä, jossa Alvar Aalto oli kirjoilla vuosina 1918–1925.

Alajärven kunnansairaala valmistui 1928. Alvar Aalto oli suunnitellut sen jo vuonna 1924. Rakentaminen viivästyi kunnan rahavaikeuksien takia.

Se on osa Alajärven Aalto-rakennusten kokonaisuutta, johon kuuluvat nykyään nuorisoseurantalo, Villa Väinölä ja Alajärven hallintokeskus. Nuorisoseuran Aalto suunnitteli 1919, se oli ensimmäinen Aallon toteutunut suunnitelma.

Vuonna 1991 valmistunut kaupunginkirjasto oli Aallon arkkitehtitoimiston viimeinen suunnittelutyö. Toimiston muut arkkitehdit viimeistelivät kirjaston suunnittelun Aallon kuoleman jälkeen. Aalto oli suunnitellut sen vuonna 1966 osana Alajärven hallintokeskusta.

Muotoilija, maalari ja Artekin perustajajäsen

Muotoilijana Alvar Aalto on suunnitellut muun muassa lamppuja, lasiesineitä ja huonekaluja.

Tunnetuimpia huonekaluja ovat kolmi- ja nelijalkainen pinottava jakkara sekä Paimion parantolaan suunniteltu lepotuoli.

Akateemikko maalasi öljyvärimaalauksia kirkkailla väreillä, kun hän sisustuksessa suosi funktionalistina mustavalkoista väriskaalaa.

Artek on Alvar Aallon, Aino Aallon, Maire Gullichsenin ja Nils-Gustav Hahlin perustama huonekaluyritys.

Savoy-maljakkoa eli Aalto-maljakkoa on kutsuttu maailman kuuluisimmaksi lasiesineeksi.

Alvar Aalto -kaupunkien verkosto perustettiin 3.2.2017 Jyväskylässä. Verkoston jäsenkaupunkeja ovat Alajärvi, Espoo, Eura, Helsinki, Jyväskylä, Järvenpää, Kotka, Kouvola, Oulu, Paimio, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Varkaus ja Turku.

Verkoston toimintaa koordinoi Alvar Aalto -säätiö.

Säätiö päätti edistää liittämistä Unescon listalle

Keväällä Alvar Aalto -säätiö päätti edistää Alvar Aallon arkkitehtuurin liittämistä Unescon maailmanperintökohteiden aielistalle.

– Alvar Aalto luetaan maailman neljän tärkeimmän modernin arkkitehdin joukkoon. Rakennukset ovat kokonaistaideteoksia sisätilojen detaljit ja kalusteet mukaan lukien, kertoi toukokuussa Alvar Aalto -säätiön hallituksen puheenjohtaja Heli Leinonkoski.

Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemat kohteet edustavat yleismaailmallista modernin arkkitehtuurin kulttuuriperintöä, eli juuri sitä, mitä maailmanperintöstatuksella halutaan vaalia ja säilyttää tuleville sukupolville", Leinonkoski jatkoi.

Aalto on suunnitellut kaikkiaan 500 rakennusta. Kuuluisimpia ovat Finlandia-talo, Paimion parantola, Viipurin kirjasto ja Villa Mairea.

Museovirasto aloitti päivitystyön vuonna 2017

Suomi on ratifioinut Unescon Yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi (Maailmanperintösopimus) vuonna 1987. Sopimuksen ratifioineiden valtioiden vastuulla on mahdollisten tulevien maailmanperintökohteiden tunnistaminen, dokumentointi ja nimeäminen maailmanperintöluetteloon. Aieluettelo on kansallinen luettelo kohteista, joita aiotaan lähitulevaisuudessa esittää Unescon kansainväliselle maailmanperintölistalle. Aieluettelo tulisi päivittää noin kymmenen vuoden välein. Suomen kansallisessa maailmanperintöstrategiassa (2015) on sovittu, että päivitetty aieluettelo tulee sisältämään kahdesta neljään kohdetta.

Museovirasto aloitti vuonna 2017 aieluettelon päivittämiseen tähtäävän työn. Aieluetteloon esitettyjen kohteiden valinta perustuu vuonna 2018 toteutettuun, kansalaisille ja muille toimijoille suunnattuun avoimeen verkkokyselyyn sekä asiantuntijaryhmän arviointiin. Kyselyn kautta tuli yli 170 vastausta, joissa aieluetteloon ehdotettiin 66 kohdetta.

Maailmanperintöstrategian linjausten mukaan aieluetteloon etusijalla olivat aliedustetut kohteet, kulttuuri- että luonnonperintöä sisältävät sekakohteet, useammasta kohteesta koostuvat sarjakohteet sekä valtioiden rajat ylittävät kohteet. Näiden perusteella Museovirasto esittää aieluetteloon kahta kohdetta, "Alvar Aallon humaani, moderni arkkitehtuuri" -kokonaisuutta sekä "Järjestelmällisen asutustoiminnan tuloksena syntyneet alueet toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen (1940-1954)" -teemaa koskevaa esitystä.