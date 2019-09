Muistisairas 71-vuotias mies kateissa Laihialla

Muistisairas mies on kateissa Laihialla.

– Laihian Tölmäntieltä on perjantaina aamulla kadonnut 71-vuotias muistisairautta poteva Raimo Viitasaari, Pohjanmaan poliisista kerrotaan.

Poliisille ilmoitus katoamisesta tuli iltapäivällä.

Useat poliisipartiot, poliisikoirat ja Vapepa ovat etsineet miestä perjantaina. Etsinnöissä mukana on ollut myös rajavartiolaitoksen helikopteri.

Viitasaari on 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on yllään vihreänharmaa toppatakki, Adidaksen mustat verkkarit, joissa valkoiset raidat. Jalassaan hänellä on talvisaappaat ja päässään mahdollisesti musta pipo.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.