Moni kyselyyn vastanneista lukijoista toivoo apteekkia sairaalanmäelle – ”Heikompiosaisten elämää helpotetaan näin, hyväkuntoiset voivat käydä apteekissa vähän kauempana”

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus esittää yhden uuden apteekin perustamista Seinäjoen keskustaajamaan. Kysyimme lukijoilta, minne apteekki pitäisi avata ja miksi.

– Entisen Anttilan taloon. Hyvät pysäköintitilat verrattuna esimerksiksi Kalevankadun parkkitiloihin.

– Kasperiin, koska on suurin kaupunginosa asukasluvultaan.

– Pohjan alueelle

– Keskustassa on. Joupin Citymarketissa on. Prismassa on. Päivölä tavoittaisi Hyllykalliolaiset, keskustan ja keskustan lähialueita. Hyvät parkkipaikat. Minimanilla on jo Alko, olisiko syytä antaa apteekki Päivölään.

– Huhtalaan K-marketin lähettyville, koska sillä alueella asuu paljon vanhuksia, jotka eivät pääse liikkumaan Jouppiin asti apteekkiin.

– No keskussairaalaan ilman muuta. Ei tarvitsisi ajaa minnekään ja siellä saataisiin varmasti juuri niitä lääkkeitä mitä tarvitaan. Ja säästyisi samalla parkkirahamaksu.

– Entisen Anttilan tiloihin. Vetäisi muutenkin väkeä kyseinen kauppakeskus, hiljainen on.

– Ei ainakaan Ideaparkkiin. Liian paljon käveltävää. – Sairaalanmäelle. Voisi hakea lääkkeet muun asioinnin yhteydessä.

– Seinäjoen keskussairaalan yhteyteen. Saisi hankittua lääkkeet samalla reissulla kun on asioinut lääkärissä.

– S-Market Kivistöön, paljon käy asiakkaita.

–Päivölän cittariin, Minimaniin tai vanhaan Anttilaan. Pitäisi olla ilmainen pysäköinti.

– Y -Talolle !!! Samalla kun lähtee lääkäristä, saisi lääkityksen mukaan. Vanhuksille tämä olisi todella hyvä sijainti.

– Päivölän Citymarket. Yhä useammin tulee käytyä sillä alueella kaupassa (Minimani, Lidl & Citymarket) ja näin apteekki olisi helposti saatavilla. Aina ei jaksa lähteä keskustaan etsimään parkkipaikkaa, Joupin Citymarket on taas liian kaukana ja Prismassa käy liikaa ihmisiä.

– Huhtalaan, sairaalan/terveyskeskuksen läheisyyteen. –Ostoskulma. Hyvät parkkipaikat.

– Uuden apteekin sijainti voisi olla uudessa ideaparkissa tai Seinäjoen keskustaan lisää

– Koulukadun ja Upankadun kulmassa vanha kauppa, hyvin parkkitilaa.

– Huhtalan sairaalan yhteyteen. Sairaalakäynnin jälkeen voi käydä apteekissa vieressä. Looginen sijainti säästää myös esim. Kelan rahoja taksikustannuksissa. Heikompiosaisten elämää helpotetaan näin, hyväkuntoiset voivat käydä apteekissa vähän kauempana.

– Torikeskus - ydinkeskusta tarvitsee toisen apteekin, koska alueella on keskimääräistä enemmän vanhempaa väestöä ja keskusta on laajemminkin saavutettavissa. Keskusapteekin siirtyminen Jouppiin jätti tarpeen toiselle liikkeelle. Torikeskus olisi apteekille hyvä sijainti, kun se liiketilana kaipaisi muitakin yrittäjiä kuin vaate, ravintola vast. yrityksiä.

– Päivölä. Sinne on helppo ajaa Vaasan suunnasta, sekä ohitustieltä päin. Se olisi monen "ison" tien varrella. Kyseinen apteekki voisi olla auki myös 20-21 saakka.

– Sairaalan lähettyville

– Ei minnekään. Maaseudulla ei tarvita apteekkeja tai asukkaita ylipäätään.

– Minimanin tai Päivölän Citymarketin yhteyteen

– Pajuluoman uuden S-marketin yhteyteen. Palveluita kasvavalle asuinalueelle.

– Huhtalassa voisi hyvinkin tulla, koska sairaala on täällä ja myöhäiset sen asiakkaat eivät aina ehdi edes autolla keskustaan apteekkiin. Alueella myös asuu aika paljon vanhempaa ihmistä, joiden elämä helpottuisi myöskin rahallisesti kun ei tarvitsisi lähteä keskustaan tai Jouppiin tai Hyllykalliolle asti apteekin takia.

– Keskussairaalaan/Y-taloon. Siellä asiat hoituisi samalla kerralla saman katon alla. Ja jossain apteekissa olisi hyvä olla myös yöluukku 24/7, siis yö-päivystyksen kautta.

– Pohjaan Citymarket Päivölään. Sieltä puuttuu apteekki ja apteekkiin joutuu lähteä aivan toiseen suuntaan missä normaalisti hoitaa päivittäiset kauppa-asiat.

– Minimaniin. Keskon ja s-ryhmän kaupassa on mutta kaikki eivät tykkää niissä käydä ja palvelisi hyvin myös pohjan kauppakeskittymän muitakin asiakkaita.

– Huhtalaan - terveyskeskus/keskussairaala vastaanotoilta lähtevillä olisi helppo käydä hetimmiten hakemassa saamansa lääkkeet.

– Uuteen Ideaparkiin, keskeinen sijainti jonne kaikki löytävät, helppo myös matkailijoiden löytää. Yleensä myös odotetaan että hyvässä ostoskeskuksessa on apteekki. Muun shoppailun lomassa onnistuisi lääkeostot.

– Uusi apteekki kannattaisi avata Seinäjoen kaupunginosaan Kasperiin. Sen ollessa suhteellisen kaukana muista palveluista ja julkiset liikenneyhteydet ovat huonohkot esimerkiksi keskustaan päin. Pelkkä apteekkireissu julkisilla tulee kalliiksi. Joten ehdotan apteekkia Kasperin asukkaille.

– Kärki, Pajuluoma! Paljon uutta asuntoaluetta, eikä sielläpäin ole vielä oikein mitään, vaikka uusia asukkaita paljon

– Huhtalaan, että olisi lähellä Y-taloa.