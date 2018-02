Miten yhteiskunta toimii, mitä on raha? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Seinäjoella, leikkikaupungissa

– Mitä saisi olla? Miia Koskela kysyy kohteliaasti ruokaravintolan tiskin takaa ravintolaan saapuvilta asiakkailta.

– Se tekee kaksi euroa, Nea Mononen jatkaa samalla, kun Hertta Koski ojentaa tilauksia asiakkaille.

Viidestä eurosta ojennetaan yhteistuumin kolme euroa takaisin.

Lasten omassa kaupungissa maksuvälineenä käy vain leikkiraha, mutta kaikki muu toimii kuten "aikuisten maailmassa" asiat toimivat.

Halkosaaressa sijaitsevassa Satulinnan päiväkodissa vietettiin päiväkodin oman leikkikaupungin, Puuhaamon, avajaisia torstaina.

Minikokoisen kaupungin tarkoituksena on opettaa alle kouluikäisille lapsille, miten ympäröivä yhteiskunta toimii.

– Olemme kehittäneet uudenlaisen yrittäjyyskasvatuksen mallin varhaiskasvatukseen. Päiväkotiimme rakennetussa pienessä kaupungissa on koti ja erilaisia yrityksiä, jossa lapset voivat harjoitella arjen taitoja ja tutustua rahan käsitteeseen, päiväkodin johtaja Marika Horila kertoo.

Hänen mukaansa leikkikaupungissa tutustutaan eri ammattien ja yrittäjänä toimimisen ohella myös pellolta pöytään -periaatteeseen.

Lisäksi pohditaan, mistä tuotteet kauppoihin oikeasti tulevat.

– Haluamme opettaa lapsille, että he ovat aktiivisia toimijoita omassa yhteisössään. He ovat osa yhteiskuntaa, Horila sanoo.

Satulinnan kehittämä leikkikaupunki-projekti on osa Opetushallituksen rahoittamaa Minä luonnossa, luonto minussa -hanketta.

Leikkikaupunki edustaa omalta osaltaan myös uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa.

– Lapset saavat tästä enemmän irti kuin perinteisistä kotileikeistä tai perinteisistä kauppaleikeistä. Uskon, että lapsille kirkastuu tämän myötä se, miten asiat yhteiskunnassa pyörivät.

– Vanhemmat sanovat usein, että menen nyt töihin. Kuinka paljon lapset oikeasti tietävät, mitä ne työt oikeastaan ovat, Horila avaa leikkikaupungin ideaa.

– Käydään töissä, laitetaan ruokaa ja ollaan kotona. Opetellaan arjen asioita, hän jatkaa.

Horilan mukaan heillä on tarkoitus ottaa jatkossa myös lasten vanhempia mukaan päiväkodissa toteutettavaan yrittäjyyskasvatukseen.

– Vanhemmat voivat tulla kertomaan lapsille erilaisista töistä ja työpaikoista. Lapset osallistuvat ja ovat kiinnostuneita, kunhan heille vain mahdollisuus siihen tarjotaan.

Osana varhaiskasvatuksen yrittäjyyskasvatusta leikkikaupunki tarjoaa lasten osallistamisen lisäksi vinkkejä myös kasvattajille.

– Asiat, jotka ovat saattaneet jäädä varhaiskasvatussuunnitelmassa vähemmälle huomiolle, tulevat tämän uuden mallin myötä kasvattajien tietoisuuteen. Myös näitä asioita lasten kanssa pitää käsitellä, Horila sanoo.

Kun uusi varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelma tulivat, ne aiheuttivat Horilan mukaan muutoksia aiemmissa toimintatavoissa.

– Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelma ovat sitovia asiakirjoja. Meidän on muutettava toimintatapojamme niin, että toteutamme niitä uuden suunnitelman mukaisesti. Pyrin omalta osaltani aina siihen, ettei mitään muutoksia tehdä kuitenkaan pelkän muutoksen vuoksi. Muutokset tehdään aina siten, että ne palvelevat samalla myös uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Kokeileva kulttuuri ja aktiivinen henkilökunta kuvaavat Horilan mukaan Satulinnan toimintaa osuvasti.

– Kaikki lähtee siitä, että henkilökunta on valmis kokeilemaan erilaisia toimintatapoja ja uusia juttuja. Ja ennen kaikkea se, että heillä on rohkeutta lähteä mukaan uusiin asioihin.

Hän toivoo, että muutkin päiväkodit niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti ottaisivat kopin Satulinnan kehittämästä ainutlaatuisesta yrittäjyyskasvatusmallista.

– Oma kokemuksemme on hyvä jo pelkän yritysyhteistyön takia. Suosittelen lämpimästi myös muille. On aina helpompaa, kun joku on tehnyt jo pohjatyötä ja mallia siitä, kuinka lähteä liikkeelle. Ja kun joku sen on jo kokeillut, niin muilla kynnys lähteä toteuttamaan samaa on matalampi.

– Nyt vasta näemme, kun leikki tässä kaupungissa kunnolla alkaa, että kuinka pitkälle tämä idea lopulta kantaa ja kuinka usein esimerkiksi kaupungissa olevia yrityksiä tarvitsee vaihtaa.