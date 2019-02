Miten tuulivoiman infraäänet vaikuttavat ihmiseen? Paljon kiistellystä aiheesta tehdään kohta kattava tutkimus Ilmajoella – mittauksia tehdään asukkaan kodissa

ILMAJOKI

Tuulivoimaloiden infraäänet vaikuttavat joidenkin arvioiden mukaan ihmisten terveyteen. Toisten arvioiden mukaan se on jopa hölynpölyä.

Tuulivoimaloiden infraäänistä tähän saakka tehdyt tutkimukset ovat jättäneet tulkinnoille ja spekulaatioille tilaa. Tähän on tulossa muutos. Ilmajoen Santavuorella tehdään aiheesta parasta aikaa kattavinta tutkimusta, mitä Suomessa on tehty.

– Jos ei tule ylivoimaisia ongelmia vastaan, niin kyllä tästä luotettavia tuloksia saadaan, tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, ääniä tutkiva tohtori Panu Maijala VTT:lta kertoo.

– Meillä on kattava viidentoista hengen asiantuntijaryhmä lääkäreistä psykologiin ja epidemiologeista tilastotieteilijöihin.

Infraäänitutkimus jakaantuu kolmeen eri osa-alueeseen: mittauksiin, kyselytutkimukseen ja havaitsemiskokeisiin.

Mittausosiossa tallennetaan tuuliturbiinien tuottamaa ääntä ja värähtelyä sekä Ilmajoen Santavuorella, että paikallisen asukkaan omistamasta talosta. Asukas myös kirjaa kokemuksiaan ylös haittapäiväkirjaan. Hän ei asu kyseisessä talossa, mutta työskentelee lähellä päivittäin.

Kyselytutkimuksella pyritään tavoittamaan nelisen tuhatta ihmistä noin viidestä kunnasta.

– Näitä kuntia ei vielä ole valittu. Kartoituskyselyssä meillä on ehdokkaana 74 kuntaa, joista valinta tehdään myöhemmin, Maijala kertoo.

Havaitsemiskokeessa koehenkilö altistetaan autenttiselle, eri tilanteista tallennetulle, tuulivoimaloiden tuottamalle äänelle infraääni mukaan lukien. Kokeessa seurataan muun muassa hänen sydämen sykettä, hengitystä, ihon sähkönjohtavuutta ja pupillien liikkeitä. Lisäksi koehenkilöltä kysytään äänen aiheuttamat tuntemuksia.

Ilmajoen Santavuoren lisäksi infraääniä mitataan vielä toisessa, erilaisessa paikassa. Kohde valitaan kevään korvalla.

– Samat mittauslaitteet siirretään sinne. Mittauskalusto on uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa, Maijala kertoo.

Santavuori valittiin mittauskohteeksi kymmenistä vaihtoehdoista, jotka ulottuvat etelästä Lappiin saakka.

– Santavuoreen päädyttiin monestakin eri syystä. Yksi on se, että sieltä löytyi tyhjillään oleva asunto riittävän lähellä voimalaa, jossa voimme tehdä myös mittauksia.

Maijalan mukaan Santavuoren operaattori – EPV Energia Oy – on suhtautunut tutkimukseen myönteisesti.

– Yhtiö on tullut vastaan kaikessa, mitä me heiltä olemme pyytäneet. Santavuorelta on saatu jo hyvää äänidataa talteen.

Mittauslaitteet viivähtävät Ilmajoen Santavuorella todennäköisesti kevääseen saakka.

– Haluan mittauksia hetkistä, joissa asukas kertoo todella pahalta tuntuvasta tilanteesta, ja mittausolosuhteet tukevat kokemusta. Mittauksilla kartoitetaan sekä asukkaan hyviä että huonoja hetkiä.

– Lisäksi on saatava äänimittauksia kattavasti eri sääolosuhteissa.

Rahaa tutkimukseen on rajallisesti, mutta Maijalan mukaan riittävästi luotettavien tulosten aikaan saamiseksi. Hanke kuuluu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan ja valtioneuvoston kanslia myönsi tutkimusryhmälle 293 000 euroa, joka jakaantuu VTT:n, THL:n, TTL:n ja HY:n yhteensä 15 asiantuntijan kesken.

Nyt työn alla olevan tutkimuksen taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama aikaisempi selvitys keväällä 2017.

– Se tehtiin hyvin nopealla aikataululla, mutta mittauksessa ei päästy kovin syvälle.

Vuoden 2017 selvitys antoi kuitenkin osviittaa siitä, että infraäänellä ei olisi merkitystä ihmisen terveydelle. Se kokosi siihenastisen tutkimustiedon tuulivoimaloiden infraäänestä ja sisälsi lyhyen mittauskampanjan.

Mittaustulosten perusteella infraäänitasot tuuliturbiinien lähellä vastasivat kaupunkiympäristössä mitattuja infraäänitasoja. Kirjallisuuslähteet ja mittaustulokset eivät tukeneet tuulivoimaloiden infraäänen haitallisia terveysvaikutuksia.

– Toisaalta sitä ei pystytty täysin pois sulkemaankaan.

Nyt halutaan selvittää perusteellisemmin olisiko infraäänillä terveydellisiä vaikutuksia ihmisiin.

– Resurssit ovat kylläkin määrälliset ja rajalliset tähänkin hankkeeseen. Ne eivät ole ihan niin paljon kuin olisimme toivoneet.

Tuulivoiman infraäänistä tiedetään Maijalan mukaan tähän mennessä esimerkiksi se, että niiden tasot ovat samaa suuruusluokkaa kuin infraäänet luonnossa ja kaupungeissa yleensäkin.

– Ne eivät poikkea tämän hetkisten mittaustulosten varassa äänitasoltaan kaupunkiympäristön infraäänistä. Korostan, etteivät äänitasoltaan.

Jos taas puhutaan infraäänten luonteesta, niin tuulivoimatuotannon infraääni on Maijalan sanoin sykkivää toisin kuin luonnossa ja kaupungeissa.

– Me teemme nyt kohtuullisen pitkäaikaiset mittaukset ja uskon, että saamme parempaa ja luotettavampaa tietoa infraäänten käyttäytymisestä eri olosuhteissa kuin aikaisemmin. Tutkimuspaketissa on mukana esimerkiksi varsin kattava sääolosuhteiden kartoitus.

– Me emme tiedä vielä, miten tuulivoiman sykkivä infraääni mahdollisesti vaikuttaa ihmiseen, kun esimerkiksi ihmisen kuulokynnys on määritelty tasaisella äänellä.

Maijalan mukaan infraäänten mahdollinen vaikutus huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

– Me käytämme ja tutkimme ihmisen aistimusta, ei pelkästään korvatuntumaa. Sen vuoksi herätettä ei tuoteta kuulokkeilla, vaan kokonaisena painepulssina erityisillä infraäänikaiuttimilla, että koko ihmiskeho voisi aistia sen.

Loppuraportti luovutetaan valtioneuvoston kanslialle, tämän tutkimuksen rahoittajalle, helmikuussa 2020.

– Julkaisu tutkimuksesta julkaistaan kansainvälisenä artikkelina, Maijala kertoo tutkimuksen laajasta merkityksestä.

Loppuraportin julkaisusta vastaa valtioneuvoston kanslia.

– Heidän kauttaan arvioidaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Fakta: Tuulivoimatutkimus Santavuorella

Tuulivoimatutkimukseen osallistuvat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto.

Tutkimusryhmässä on monitieteellinen edustus: äänen asiantuntijoita, lääkäreitä, psykologeja, epidemiologeja ja tilastotieteilijöitä.

Tutkimuksella pyritään osoittamaan vaikuttavatko tuulivoimaloiden infraäänet ihmisten terveyteen.

Infraääneksi kutsutaan sopimusluonteisesti taajuudeltaan alle 20 hertsin ääniä. Ihminen voi havaita myös infraääntä, mikäli äänenpainetaso on riittävän suuri.

Luonnossa infraääniä syntyy muun muassa tuulen ja aaltojen vaikutuksesta.

Infraäänien mittaus aloitettiin marraskuussa 2018 Santavuoressa, jossa on 17 tuuliturbiinia. Mittaukset jatkuvat kevääseen saakka.

Infraäänien mittaus aloitetaan Ilmajoen Santavuoren tutkimuksen jälkeen jollain toisella paikkakunnalla. Kohteeksi valitaan erilainen alue.

Loppuraportti on valmis helmikuussa 2020.

Loppuraportti luovutetaan valtioneuvoston kanslialle, eli tutkimuksen rahoittajalle, joka päättää raportin tulosten julkistamisesta.