Miten parantaa Seinäjoen ja Seamkin vetovoimaa? – Viisi ihmistä vastaa maakunnan kannalta elintärkeään kysymykseen

Lähtötilanne on tämä: Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Seamk) vetovoima on jonkin verran alle valtakunnallisen keskiarvon.

– Sellaisten amk-paikkakuntien joukossa, jossa ei ole yliopistoa, menestymme kohtalaisesti, rehtori Tapio Varmola vertaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun vetovoima on pysynyt samalla tasolla muutaman vuoden ajan. Se on keskimäärin kaksi hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti.

Opiskelijat, kaupunki ja oppilaitos ideoivat yhdessä

Väliaikatilanne on tämä: Seinäjoella tilannetta ei ole jääty surkuttelemaan, vaan on istuttu alas ja pohdittu, miten vetovoimaa voi parantaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Samo on pohtinut oppilaitoksen ja opiskelijakaupungin vetovoiman parantamista yhteistyössä Seamkin ja Seinäjoen kaupungin kanssa koko kuluvan vuoden.

Seinäjoen vetovoimaa miettivässä yhteisfoorumissa on terästetty vuoden mittaan muun muassa yhteismarkkinointia erilaisissa messutapahtumissa, kuten Studiassa, joka on Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma.

Lisäksi Seamk, Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki virittelevät parhaillaan yhteiskampanjaa, joka voi olla esimerkiksi kilpailu tai liittyä yhteisen näkymisen kasvattamiseen.

Kysyimme, millaisia ideoita vetovoiman parantamiseksi on jo syntynyt.

Seinäjoen elinvoimajohtaja korostaa saavutettavuutta

Seinäjoen kaupungin elinvoimajohtaja Erkki Välimäki tiedostaa kotimaisen korkeakoulumaailman haasteet.

– Yliopistostatus on niin kova juttu. Jos se puuttuu, niin se puuttuu.

Siksi kaupungin saavutettavuus pitää nostaa potentiaalisten amk-opiskelijoiden tietoisuuteen.

– Meillä on pääradan varrella sijaitseva keskustakampus, joka on paljon lähempänä kuin esimerkiksi Vaasa, jossa käy tosi paljon opiskelijoita Helsingistä ja eri puolilta maata.

Tietoisuuden levittämistä pyritään tekemään positiivisen ja uskottavan markkinoinnin avulla. Siihen mahtuu elinvoimajohtajan mielestä viestintä avaruuden pääkaupungistakin.

– Meillä on myös Suomen matalin työttömyysaste ja yksi parhaista työllisyysasteista. Lisäksi asuntotuotantoa on valtavasti, Välimäki luettelee kaupungin positiivisia puolia.

Välimäen näkemyksen mukaan Seinäjoella on tehty oikeita ratkaisuja.

– Olemme tehneet tiivisrakenteinen keskustakampuksen ja opiskeluasunnot kampuksen ja tiiviin keskustarakenteen ympärille.

Lisäksi viestiä rautatien tärkeästä risteyskohdasta, raideliikenteen ja asemanseudun kehittämisestä yritetään viedä jatkuvasti eteenpäin.

– Vetovoimaisuudesta puhuttaessa olemme kaikki samassa veneessä. Puhutaan sitten osaajien rekrytoinnista, ammattikorkeakoulun vetovoimasta ja yleensä kaupungin vetovoimasta. Kaikki liittyy kaikkeen. Kuinka me kaupunkina onnistumme nostamaan kaupungin sellaisten kasvukeskusten joukkoon, jonne ihmiset uskaltavat tulevaisuutensa rakentaa, työllistyä tai opiskella, Välimäki heittää ilmoille kysymyspatteriston, johon oikein vastaamalla moni asia loksahtaa kohdilleen.

Rehtori haluaa vahvistaa yhteyksiä maakunnan oppilaitoksiin

– Koetamme hoitaa kotikenttäämme aikaisempaa paremmin: toisien sanoen vahvistamme yhteyksiä maakunnan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin ja myös yläasteen oppilaitoksiin.

Lisäksi Seamk lisää kansainvälisiä tutkinto-opintoja vuosina 2021–2022.

– Tiivistämme edelleen yhteistyötä Seinäjoen kaupungin kanssa: Kaupungin toimissa vetovoimaisen korkeakoulukaupungin tulisi olla paljon vahvemmin esillä, rehtori Tapio Varmola linjaa.

– Uudessa strategiassamme vision keskeinen osa on: "Seamk on paras korkeakoulu opiskelijalle". Teemme tältä pohjalta laaja-alaista kehittämistyötä.

Vetovoimaa pohtineen yhteisfoorumin yhteisiä huolenaiheita ovat olleet muun muassa negatiivinen väestökehitys ja opiskelijaikäluokkien pieneneminen, mikä näkyy myös koulumaailmassa.

Paljon painoarvoa on myös sillä, saadaanko aikaisempien hallitusten toimeenpanemien koulutusleikkausten tuomat vauriot korjattua kasvavilla tutkintomäärillä, joita Seamk tavoittelee tulevalle sopimuskaudelle.

Opiskelijakunta muistuttaa somen voimasta

– Olemme tuoneet yhteispalavereissa esiin nykyaikaisten somen markkinointikanavien hyödyntämistä, että jälki olisi mahdollisimman rennon ja nuorekkaan näköistä. Tuote pitää tietysti olla kunnossa, Samon toiminnanjohtaja Kimmo Niemi kertoo.

Opiskelijakunta on korostanut, että kaikkien seinäjokelaisten, eri toten viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien, on todella sisäistettävän maakuntakeskuksen olevan korkeakoulukaupunki.

Että asia olisi kirkkaana mielessä päätöksenteossa, ja ettei käy niin, että asia hautautuu strategiapapereiden hokemaksi.

Kaupunki tilasi opiskelijoilta markkinointivideoita

– Konkreettinen esimerkki on, että Seamkilla kuvataan meille videoita siitä, mitä opiskelija voi tehdä Seinäjoella vapaa-aikana opiskeluiden lisäksi. Ideoita tekemisistä on haettu opiskelijoilta. Kuvaukset alkavat tällä viikolla ja toivottavasti materiaalia saadaan jakoon jo ensi viikolla, Seinäjoen markkinointipäällikkö Anu Männikkö kertoo.

Käsikirjoitetut ja somenäkökulmasta toteuttavat videot tulevat näkymään sekä Seamkin että Seinäjoen kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

Videokonseptin käsikirjoitus on tehty ja toteutukset tehdään yhteistyössä opiskelijoiden ja kulttuurituotannon työpajamestari Mikko Parkkosen kanssa.

Millaisia videoita on lupa odottaa?

– Useita vlogityyppisiä, opiskelijan kokemuksiin perustuvia parin minuutin videoita, joissa opiskelija vierailee kaupungin vapaa-ajan kohteissa, Seamkin viestintä- ja markkinointipäällikkö Outi Kemppainen kertoo.

– Selkeästi on havaittu, ettei Seinäjoki ole ollut niin houkutteleva opiskelijoille. Asia on meillä ehdottomasti työlistalla. Lähdemme aika konkreettisilla mutta pienillä askeleilla tekemään pitkäjänteistä työtä. En usko pikavoittoihin tässä, Männikkö kertoo tunnetuksi tekemisen taustoja.

Seamk vetoaa ministeriöön tutkintomäärien nostamiseksi

Ettei asia olisi liian yksinkertainen ja maakunnan omin avuin ratkaistavissa, Etelä-Pohjanmaalla on laitettava sormia ristiin, että Antti Rinteen (sd.) hallituksen linjaus nuorten aikuisten koulutustason nostosta koskee myös maakuntaa.

Lauantaina uutisoimme, että Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä lähes tuhat nuorta korkeakoulutettua vähemmän kuin vuosikymmen alussa . Suurin syy löytyy hallitusten tekemistä. koulutusleikkauksista.

5 000 opiskelijan Seamk on tehnyt hiljattain opetus- ja kulttuuriministeriölle (okm) ehdotuksen tutkintomääristä ensi vuosikymmenelle. Tulevalle nelivuotiskaudelle (2021–2024) esitetään Seamkin tutkintomääräksi 815 tutkintoa vuodessa .

Nykyisellä sopimuskaudella okm:n rahoittama tutkintomäärä on 730. Jos Seamkin ehdotus hyväksytään, se tarkoittaa lähes 12 prosentin kasvua nykytasoon verrattuna.

Paljon toiveita on ladattu myös uudelle työryhmälle, joka alkaa selvittää Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakoulujen yhteistyön syventämistä. Selvityksessä ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Seamk.

Fakta: Konkreettisia markkinointiponnisteluja

Omat vahvat, kohderyhmään kohdennetut kampanjat sekä niiden analysointi.

Opiskelijat tulevat entistä vahvemmin kertomaan kaupungista ja Seamkista esimerkiksi opiskelijalähettilästoiminnan kautta.

Seamkissa alumnitarinat ovat jatkossakin osa toimintaa.

Taustaselvitys Seamkin opiskelijoille joulukuussa 2018 Seinäjoki korkeakoulukaupunkina -teemasta. Kysely suunniteltiin yhteistyössä Seinäjoen kaupungin ja Seamkin kanssa. Tietoja on hyödynnetty muun muassa markkinoinnissa ja viestinnässä.

Hyvä yhteistyö kaupungin, Into Seinäjoen, Seamkin ja Samon kesken.

Kouluvierailuilla opiskelijat keskeisessä roolissa.

Yhteiskampanja, -kilpailu tai yhteinen näkyminen kaupungin ja Inton kanssa suunnitteilla.

Fakta: Esimerkkejä markkinoinnin toteutuksista

Seinäjoen kaupunki näkyy Studia-koulutusmessuilla Helsingin Messukeskuksessa 3.–4.12.2019 Seamkin osastolla. Studia on Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma.

Seamkin messuesittelijät kertovat koulutuksen ja Seamkin toiminnan lisäksi muun muassa kaupungista, sijainnista, harrastusmahdollisuuksista ja työpaikoista.

Messuesittelijöinä on sekä Seamkin henkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Mukana on kahdeksan opiskelijaa eri aloilta. Opiskelijoiden joukkoon kuuluu myös kaksi kansainvälisen opintosuunnan opiskelijaa, joista ainakin toinen on tutkinto-opiskelija ulkomailta.

Seinäjoki ja Seamk olivat yhdessä messuilla jo viime vuonna. Tänä vuonna avaruuden pääkaupunki näkyy teemana opiskelupaikkakuntaa pohtiville.

Opiskelijalähettilästoiminta on käynnissä syksyllä 2019.

Seamk tuo kaupunkia ja opiskelijoiden vapaa-aikaa esille sosiaalisen median kanavissaan.

Lähde: Seamkin viestintä- ja markkinointipäällikkö Outi Kemppainen