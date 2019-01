Mitä koululaiset ajattelevat maailman menosta? Sanomalehtiviikolla sen voi oppia lukemalla lehtien mielipidesivuja

Sanomalehtiviikon teemana on vaikuttaminen. Koululaiset vaikuttavat Ilkan ja Pohjalaisen sivuilla koko viikon. Kummassakin lehdessä on joka päivä sivun verran oppilaiden mielipiteitä. Lisää koululaisten kirjoituksia on osoitteessa www.koululinkki.fi.

Seinäjoen Pajuluoman koulussa 4B-luokan oppilaat kirjoittivat muun muassa kiroilusta, työrauhasta ja siitä, millainen on kiva kaveri. Sonja Rämäkkö puolusti kirjoituksessaan keppihevosharrastusta, jota kaikki eivät ymmärrä.

– Osaa harrastajia kiusataan. Halusin kertoa harrastuksesta, että ihmiset tietäisivät siitä. Lajilla on aikuisia harrastajia ja siinä järjestetään leirejä ja kisoja.

Opettaja Kaija Lappalainen kertoo, että nelosluokkalaisilla alkaa uutena aiheena yhteiskuntaoppi. Sanomalehtiviikko osuu sikäli hyvään saumaan. Oppilaista harva lukee sanomalehteä omalla ajalla, mutta mediaa he käyttävät sujuvasti.

Kaksi luokan oppilasta pitää omaa Youtube-kanavaa ja muilla on käytössä sovelluksia, joihin tehdään videoita. Lappalainen sanoo, että videoista on käyty keskustelua niin koulussa kuin kotonakin.

Vaasassa Huutoniemen koulussa kuudesluokkalaisia opettava Matti Teerimäki sanoo, että hänen oppilaillaan on jo käsitys siitä, mikä sanomalehden rooli on yhteiskunnassa. Oppilaat ovat opettajan kanssa käyneet lehteä läpi ja tunneilla puhutaan ajankohtaisista uutisaiheista vähintään viikoittain.

Tunneilla ei vain käydä lehteä läpi, vaan pyritään saamaan keskustelua aikaan. Koulussa mediakasvatus on yhdistetty muuhun opetukseen.

Huutoniemen kutosluokkalaisten kirjoitusten aiheet ovat osin tuttuja aikuistenkin maailmasta: koirankakka ja julkinen liikenne puhuttavat peruskoululaisiakin.

Markkinointi- ja myyntipäällikkö Tommi Peura kertoo, että Sanomalehtiviikko on säilyttänyt suosionsa.

– Koulut näkevät lehden sisältöihin ja toimintatapaan tutustumisen tärkeänä. Kouluihin lähtee viikon aikana päivittäin tuhansia Ilkkoja ja Pohjalaisia. Sanomalehti kiinnostaa edelleen paperisena, mutta yhä enemmän myös digitaalisessa muodossa.

Kouluissa on Sanomalehtiviikon aikana mahdollisuus tutustua myös lehtien digitaalisiin sisältöihin. Peura vinkkaa opettajia ja oppilaita kokeilemaan myös millaiselta digilehti näyttää puhelimessa.

– Sovellus löytyy oman puhelimen sovelluskaupasta hakusanoilla "Ilkka" ja "Pohjalainen".

Sanomalehtiviikolle osallistuvia kouluja on aina alakouluista lukioihin, kertoo Ilkan ja Pohjalaisen koululinkki Kati Katajamäki, joka työssään kiertää kouluja ja kierrättää koululaisia lehdissä.

– Sanomalehtiviikko on kouluille tärkeä ja on hienoa, että monet koulut osallistuvat siihen. Koululinkkinä toivon, että mediakasvatus olisi jatkuvaa, eikä ajoittuisi vain yhdelle viikolle.