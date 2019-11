Miksi yritys kantaa Vaasan nimeä vaikka sillä ei ole mitään tekemistä Vaasan kanssa? - Leipomoyrityksen pomoa ei haittaa: ”Tärkeintä on, että nimi on suomalainen”

Vaasa/Helsinki

Ellei proviisori August Levón olisi aikoinaan hikeentynyt byrokratiaan, suomalaisen ruisleivän voittokulku voisi nykyisin olla paljon takkuisempi.

Kiukkuisena saamastaan kielteisestä apteekkipäätöksestä Levón päätti vaihtaa tyystin alaa. Hän osti Vaasasta Alkula-maatilan ja perusti sinne 1849 Suomen ensimmäisen höyrykäyttöisen viljamyllyn.

Vaasan Höyrymylly oy tuotti jauhoja ja ryynejä ja sen tuotteita vietiin Ruotsia ja Venäjää myöten.

Nyt, 170 vuotta myöhemmin, Levónin nimeen sopii yhä pokata. Hänen perustamansa yhtiö on kupruista huolimatta voimissaan ja tuotekin on sama: leipää suomalaiseen makuun.

Yrityksen nimestä on "Höyrymylly" jo jäänyt pois, ja kaksiosainen "Vaasan & Vaasan"-versiokin typistyi 2009 muotoon "Vaasan".

Toimitusjohtaja Thomas Isaksson myöntää, että genetiivimuoto "Vaasan" ei ole niitä helpoimpia. Hänen tiedossaan ei ole, miksi nimi haluttiin säilyttää taivutettuna.

Vaasan kaupungin kanssa yhtiöllä ei ole enää mitään tekemistä. Höyrymyllyn toiminta loppui jo 1990-luvulla ja Vaasan leipomokin lakkautettiin parikymmentä vuotta sitten.

– Tehokkuuden nimissä tuolloin alettiin yhdistää leipomoita. Se oli silloin menestystarina. Siinä vaiheessa luovuttiin myös Vaasan toimipisteestä.

Isakssonia ei häiritse, että moni liittää yrityksen Vaasan kaupunkiin.

– Ei se meitä haittaa. Tärkeintä on, että meillä on tunnistettavasti suomalainen nimi.

Toimitusjohtaja on ylpeä 1991 markkinoille tuodusta ruispaloista, jonka taikinajuurta säilytetään visusti lukkojen takaa.

Hän kehuu kuluttajien ihastuneen myös ohueen ruispalaherkkuun, ja hapankorppu nyt on ihan kulttiasemassa.

– Hapankorppu tuotiin markkinoille olympiavuonna 1952, samaan aikaan kuin jenkkipurukumi ja lonkero. Silloin tapahtui isoja asioita!

Karppausbuumi synnytti aikoinaan vimmatun leipävainon, joka pudotti leivän kulutusta pysyvästi viitisen prosenttia.

– Karppaus oli aikamoista haihatusta. Päätökset perustuivat enemmän tunteisiin kuin faktaan, Isaksson harmittelee.

Buumi kuitenkin pakotti leipomotkin hoksaamaan, että kuluttaja haluaa ruoaltaan entistä enemmän terveellisyyttä ja helppokäyttöisyyttä.

– Se toi meillekin uutta virtaa. Leipä, jos mikä, on äärettömän puhdas, kotimainen tuote, joka on vähän prosessoitu ja jossa on vain vähän keinotekoisia ainesosia.

Yritys kehuu leipovansa vain paikallisia raaka-aineista paikallisten viljelijöiden voimin.

– Viljaa voisi saada halvemmalla ulkomailta, mutta koemme olevamme osa suomalaista vilja-arvoketjua. Lisäksi kotimaisen viljan laatu on ravintoarvoltaan verratonta.

Yritys siirtyi vuonna 2015 osaksi kansainvälistä leipomokonsenia. Näkymät maailmalle ovat nyt entistä paremmat. Isaksson todistaisi mielellään vaikka hapankorpun maailmanvalloitusta.

– Ainakin Kiinassa olisi isot markkinat.

Toimitusjohtaja uskoo, että yrityksen kantti ja rohkeus periytyvät A.A. Levónilta asti.

– Olemme uskaltaneet aina tarvittaessa olla ensimmäinen riskinottaja. Aina se ei ole kannattanut, mutta silti riittävän usein. Hyvä perintö ei takaa menestystä, mutta sen päälle on hyvä rakentaa.