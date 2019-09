Mikrovaikuttajat ovat päivän trendi – Somessa.comin toimitusjohtaja: Vaikuttajat ovat nykypäivän naistenlehtiä

VAASA

Pohjalaisen Monitori täyttyi keskiviikkona paikallisista bloggaajista, instaajista, snäppääjistä ja tubettajista. He olivat hakemassa tietoa vaikuttajamarkkinoinnista, mikä kasvaa yhä vauhdilla.

– Vaikuttajamarkkinointi monipuolistuu koko ajan. Aiemmin oli blogiportaalit ja yritykset ja vaikuttajat tekivät blogiyhteistyötä, mutta nykyisin vaikuttajat ovat itsenäisiä toimijoita ja katsovat, kenen kanssa tekevät yhteistyötä. Sisällön pitää sopia heidän seuraajilleen, Somessa.comin toimitusjohtaja Johanna Tidström kertoo.

– Osalla vaikuttajista ei ole koskaan edes ollut blogia, vaan heillä on Instagramissa tai jossain toisessa kanavassa paljon seuraajia, hän lisää.

Somessa.com tekee yli 200 vaikuttajan kanssa yhteistyötä pelkästään Pohjanmaalla. Suomessa yrityksellä on yli 5 200 vaikuttajaa listoillaan. Tidströmin mukaan makrovaikuttajien sijaan mikrovaikuttajat ovat päivän trendi.

– Ei tarvitse olla julkisuuden henkilö, vaan riittää, että vaikuttajalla on vähän seuraajia, ja hän tavoittaa paikallisesti oikean kohderyhmän. Mikrovaikuttajiin on helppo samaistua. Yritykset eivät halua tehdä yhteistyötä vain samojen kasvojen kanssa, Tidström tietää.

Mikrovaikuttaja on henkilö, jolla on 1 000–25 000 seuraajaa sosiaalisen median alustoillaan. Makrovaikuttajasta puhutaan, kun seuraajia on 25 000–100 000.

Seuraajien keskuudessa suosituimmat aihealueet ovat Tidströmin mukaan elämäntapa eli lifestyle ja sisustus. Niistä kannattaa blogata, instata, snäpätä ja tubettaa, jos halua itselleen seuraajia.

– Sellaiset vaikuttajat kiinnostavat ja ovat suosittuja, mutta voi olla esimerkiksi joku kalastaja, jolla on "vain" 500 seuraajaa, mutta kaikki kalastajat silti seuraavat häntä. Aina ei tarvitse olla määrällisesti suosittu, Tidström selvittää.

– Suosituinta on tehdä Instagramia ja blogiyhteistyötä. Instagram Storiesin ympärille suunnitellaan todella paljon markkinointikampanjoita, hän lisää.

Tärkeintä Tidströmin mukaan on, että yritys löytää itselleen sopivan vaikuttajan ja päinvastoin.

– Jollakin matkailuvaikuttajalla voi olla 5 000 seuraajaa, mutta vain kymmenen prosenttia heistä on Suomessa. Samaan aikaan yhteistyökumppania etsivä yritys haluaa näkyvyyttä juuri Suomessa. Silloinhan kyseinen vaikuttaja ei olisi se paras yhteistyökumppani, hän antaa esimerkin.

Osalle yrityksistä vaikuttajamarkkinointi on jo Tidströmin mukaan arkipäivää televisio- ja printtimainonnan ohella.

– Vaikuttajat ovat nykypäivän naistenlehtiä, Tidström tuumaa.