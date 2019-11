Merimies-Unionin tukilakko jättää laajentuessaan Wasa Expressin maanantaina satamaan - ”on epäoikeudenmukaista, että vain Suomen lipun alla liikennöiviä rangaistaan”

VAASA

Jos Suomen Merimies-Unionin Postin työkiistan vuoksi julistama tukilakko laajenee maanantaina henkilöliikenteeseen, keskeyttää työtaistelu myös Merenkurkun laivaliikenteen.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg kertoo, että Wasa Express palaa vielä maanantaina Uumajasta Vaasaan, mutta alus ei lähde enää iltakahdeksalta Uumajaan, jos lakko on laajentunut.

– Merimies-Unionin jäsenet jäävät maihin, joten myös laiva jää satamaan. Unioni katkaisee Merenkurkun sillan, linjaa Ståhlberg.

Merimies-Unioni on ilmoittanut jatkavansa tukitoimiaan niin kauan kuin Postin kiistaan saadaan ratkaisu. Näin myös Wasalinen liikennekatkos jatkuisi osana taistelutoimia.

Vielä tällä hetkellä maanantaina alkanut tukilakko ei vaikuta Ståhlbergin mukaan Wasalinen toimintaan, sillä yhtiö ei kuljeta postia, vaan kaikki postireitit kulkevat Etelä-Suomen kautta.

Vaikutukset alkavat torstaina, jos lakko laajenee rahtiliikenteeseen.

Unionin mukaan ulkomaanliikenteessä olevien ropax -alusten ja matkustaja-autolauttojen autokansilla tapahtuva lastinkuljetus lopetetaan siten, että autokansille ei enää oteta rekkoja, säiliöautoja eikä irtoperiä tai muita vastaavia. Sen sijaan autokansilla voidaan kuljettaa henkilö- ja linja-autoja.

– Vielä loppuviikosta henkilöliikenne jatkuu normaalisti. Voimme kuljettaa myös henkilöautoja, vaikka lakko olisi voimassa. Raskasta liikennettä emme voi enää kyytiin ottaa, kertoo toimitusjohtaja.

Union on uhannut, että ulkomaanliikenteessä olevat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset, jotka ovat Suomen lipun alla ja jotka saapuvat Suomen satamiin maanantaina aamukuuden jälkeen, jäävät satamiin, eivätkä Suomen Merimies-Unionin jäsenet enää seuraa alusten mukana merelle.

Ståhlberg kertoo, että maanantain lähdölle on tehty tähän mennessä alle sata varausta.

– Olemme jokaiseen matkustajaan yhteydessä maanantaipäivän mittaan, jos lakko laajenee. Varmasti moni matkaa suunnitteleva seuraa tilannetta itsenäisestikin.

Ståhlberg arvostelee Merimies-Unionia kovin sanoin, koska tukilakko koskee vain Suomen lipun alla kulkevia laivoja.

– Ruotsalaiset ja virolaiset nauravat pankkiin asti, kun Suomen Merimies-unioni on keksinyt oivan tavan rangaista meitä Suomen lipun alla liikennöiviä yhtiöitä. Tukilakko on kiitos siitä, että me kestämme kaikkein korkeimpia miehistökuluja.

Toimitusjohtaja pitää lakkoa erittäin epäoikeudenmukaisena.

– Jos lakkoon mennään, liikenne pitää pysäyttää kokonaan. Nyt lastia ja matkustajia ajetaan vieraan lipun alle ja heikennetään Suomen lipun asemaa, sillä lakko koskee myös rahtialuksia. On väärin, että rangaistaan vain niitä, jotka maksavat veronsa Suomeen ja työllistävät suomalaisia merimiehiä.