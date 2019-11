Markku Mantila palaa tuttuun kaupunkiin uuteen maakuntalehteen luottaen - ”Olen nyt vanhempi, vähän kokeneempi ja jonkin verran kypsempi tekemään päätoimittajan töitä”

VAASA

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajaksi valittu Markku Mantila , 55, sanoo palaavansa Vaasaan kymmenen vuoden tauon jälkeen hyvillä mielin.

– Vaasa on minulle tärkeä kaupunki. Asuin täällä monta vuotta perheeni kanssa. Lapset varttuivat tänä aikana teini-ikäisiksi.

Tullessaan Pohjalaisen päätoimittajaksi vuonna 2002 Mantila oli 37-vuotias.

– Olen nyt vanhempi, vähän kokeneempi ja jonkin verran kypsempi tekemään päätoimittajan töitä. Kun on nuori, jaksaa enemmän, mutta nyt tekee vähemmän virheitä.

Mantilalla on vahva usko, että pohjalaismaakunnat saavat hyvän maakuntalehden.

– En olisi muuten tullutkaan näihin hommiin, jos en luottaisi tulevaan. Digitaalinen maailma tulee päälle joka tapauksessa, joten sillä puolella on eduksi, että on kokoa ja massaa. Nyt tällaista haetaan.

Tuleva päätoimittaja ei innostu tutkijapuolella hellitystä ajatuksesta julkaista aluepainoksia eli Vaasaan jaettaisiin erilaista lehteä kuin Seinäjoelle.

– Digimaailmassa voi journalismia tehdä toki vaikka kuinka kohdennetusti. Voi laittaa oman osion vaikkapa Kauhajoelle ja Mustasaarelle.

Mantila ei liioin usko usein kuultuun väitteeseen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan erilaisuudesta. Esimerkiksi hän ottaa Teslan-akkutehtaan, joka rakennetaan Vaasan sijasta Saksaan.

– En tiedä yhtään ihmistä Etelä-Pohjanmaalla, joka oli tyytyväinen, ettei akkutehdas tule tänne. Tehtaan saaminen olisi hyödyttänyt laajasti koko talousaluetta.

Hän näkee, että Vaasan ja Seinäjoen pitää pystyä nykyistä parempaan yhteistyöhön, mikäli ne aikovat pärjätä aluekilpailussa.

– Maakuntien lehdellä on mahdollisuus auttaa. Ne eivät yhteistyötä luo, jos tahtoa ei ole. Lehti on kuitenkin hyvä alusta, kun ihmiset Vaasan seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla lukevat samoja juttuja hieman enemmän.

Vaasan seudun asukkaat saavat Mantilan mukaan Ilkka-Pohjalaisesta kantaaottavan lehden, jonka jutut pitävät paikkansa.

– Olen vanhan koulukunnan journalisti. Tykkään, että jutut tehdään ja kirjoitetaan hyvin. Jutut voivat olla tylsiäkin, mutta faktat ovat kohdallaan eli jutut pitävät paikkansa.

Mantila haluaa, että toimittajat ottavat kantaa paikallisiin kysymyksiin pelkäämättä. Näin syntyy lehden arvo paikalliselle lukijalle.

– Ihmiset Vaasassa tai Seinäjoella eivät halua lukea joka päivä kansainvälisen politiikan arvioita, vaikka niitäkin pitää olla. Meidän pitää pystyä kirjoittamaan asioista, jotka tulevat oikein lähelle ihmistä, kuten veroprosentista, päiväkodeista ja kouluista.

Yhdistyneen lehden nimeen Mantila on tyytyväinen.

– Mikä muu se voisi olla? Jos nimi olisi vaikkapa Lakeus tai Rantanapue, meillä menisi viisi vuotta brändin vakiinnuttamiseen. Riski olisi ihan hirveä. Ilkka ja Pohjalainen ovat nimiä, joita on helppo rakastaa tai vihata. Kaikilla on mielipide. Uskon, että kohu uudesta nimestä olisi ollut paljon kovempi negatiivisessa mielessä.

Pohjalaisen väki otti perjantaina Vaasassa piipahtaneen Mantilan vastaan suosionosoituksin. Talossa on jäljellä vielä lukuisia hänen edellisen kauden työkavereita, toki paljon uusiakin kasvoja.

Mantilan ensimmäisen kauden aikana taloon tullut uutistoimittaja Anne Laurila sanoo olevansa tosi tyytyväinen tutun päätoimittajan paluuseen.

– Uskon, että suurin osa toimituksesta on samaa mieltä. Koska mies on tuttu, tiedämme, mitä saamme.

Laurilan mukaan muistot kymmenen vuoden takaa ovat positiivisia.

– Mantila on huumorintajuinen ja inhimillinen. Hän ajattelee toimittajia kokonaisuutena, ei vain työn kannalta. Hän on kiinnostunut työtovereistaan myös ihmisinä. Se on aina hyvä merkki.

Laurila kiittelee tulevan esimiehensä monipuolista kokemusta.

– Arvostan, että ihminen on tehnyt monenlaista, ollut monessa toimituksessa ja tehnyt muutakin kuin toimitustöitä. Uskon, että kaikki elämänkokemus rikastaa ihmistä.

Toimituksen luottamusmiehenä toimiva, mielipideosaston toimittaja Jukka Porola työskenteli Mantilan edellisellä kaudella toimitussihteerinä. Hän katsoo päätoimittajavalintaa myös koko levikkialueen kannalta.

– Haluttiin valita henkilö, joka on tuttu molemmissa maakunnissa ja tuntee molemmat maakunnat. Vaasan kannalta on tietysti etu, että hän on ollut täällä aikaisemminkin.