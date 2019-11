Mahtava valoshow houkutteli jälleen torin täyteen – Katso tunnelmalliset kuvat koko joulunavauspäivältä

Vaasan joulunavaus houkutteli torille ja Rewell Centeriin sunnuntaina jopa 20 000 kävijää. Illan ilotulitusesitys kokosi kauppa-aukiolle kerralla lähes 10 000 valoshow´n ihailijaa.

Joulunavauksessa otettiin ensiaskelia kohti joulua myös lavalla nähtävien esitysten, myyntikojujen annin ja poniratsastuksen siivittäminä.

Osa kävijöistä päivitteli, että torimyyjien määrä on aiemmista vuosista selvästi laskenut.

– Ovat nämä aika tylsät markkinat, kommentoi Maria Stenbacka.

Hän oli tullut markkinoille kiertelemään kojuja, nauttimaan pientä syötävää ja ratsastamaan ponilla tyttärensä Emelinan kanssa.

– Voi olla, että samaan aikaan Botniahallilla järjestettävät joulumarkkinat ovat vieneet myyjiä ja kävijöitä täältä, pohti puoliso Tore Bärts.

Käsintehty tuote kiinnostaa

Jouluisia kukka- ja kranssiasetelmia myyvä Kristiina Salminen toteaa myös, että torimyyjien määrä on aiemmista vuosista vähentynyt.

– Vielä 10–15 vuotta sitten torimyynti oli vilkasta. Voi olla, että isot kauppakeskukset ovat vieneet torimyynniltä alaa. Sieltä on niin helppo ostaa kaikenlaista. Mutta ei näitä voi markettitavaraan verrata, hän sanoo ja osoittaa käsintekemiään luomuksia. Kukkakimput ja kranssit ovat syntyneet terapiatyönä syksyn pimeyttä vastaan.

– En oikein pidä syksystä. Siksi teen näitä.

Torimyyjien vähyydestä huolimatta – tai kenties ansiosta – Salmisen kojulla kauppa käy mukavasti.

– Kyllä huomaa, että esimerkiksi käsintehdyt kranssit kiinnostavat.

Torin laidalla komeilee myyntipöytä, joka notkuu heinälatojen puuseinistä tehtyjä lyhtyjä, peilejä ja koriste-esineitä. Niitä harrastuksenaan rakenteleva eläkeläinen Eirik Hansson kommentoi kaupan menekkiin, että "on paremminkin mennyt".

Hän kuitenkin uskoo, että tuotteet alkavat liikkua, kun ilta alkaa hämärtää.

– Silloin lyhdyt pääsevät oikeuksiinsa. Ihmisillä on kiinnostusta tällaiseen vähän erikoisempaan tuotteeseen, joka on tehty kierrätystavarasta, hän sanoo.

Hansson on kiertänyt markkinoilla myymässä käsitöitä jo parin kymmenen vuoden ajan. Ennen kauppa kävi hänen mielestään käsityöläisillä ja torimyyjillä paremmin.

– Nyt joutuu kilpailemaan kiinalaisten halpatuottajien kanssa. He ovat paha vastus lyhtymarkkinoilla, hän toteaa.

Torilavalle nousee TaiKonin tanssiryhmä, joka esiintyy rytmikkäästi irlantilaismusiikin tahtiin. Torin väki tiivistyy lavan eteen nauttimaan esityksestä. Osa ihmisistä suuntaa askeleensa kuitenkin kauppakeskukseen hyytävästä marraskuun koleudesta.

Rewell Centerissä on vilkas tunnelma. Kahvilat ovat täynnä ihmisiä ja kauppa-aukiolle pystytetyillä myyntipisteillä kuhisee väkeä. Vaikuttaa lähes siltä, että joulumarkkinat ovat siirtyneet kauppakeskukseen.

– Puolilta päivin asti meillä on ollut ruuhkaa, toteaa lastenvaatteita myyvä Daniel Wäster.

Käsintehdyt lasten legginsit ja paidat kiinnostavat etenkin lapsiperheitä.

– Käsintehty vaate ja istuva malli on se juttu, joka tekee kauppansa, Wäster toteaa.

He pistivät vaimonsa kanssa vuosi sitten lastenvaatteille verkkokaupan pystyyn. Kauppa on siitä asti käynyt hyvin, mutta Postin lakko on hidastuttanut viime viikkoina verkkomyyntiä.

– Se ei harmita nyt niin paljon, kun meillä on sovittuna joulun alla niin paljon kojumyyntiä erilaisille markkinoille, Wäster huokaisee.

Kaksi joulutapahtumaa samaan aikaan

Botniahallin Vaasan Pohjalaiset joulumarkkinat järjestettiin tänä vuonna samaan aikaan kuin keskustan joulunavaus.

Aiempina vuosina tapahtumat ovat osuneet lähes aina eri viikonlopuille.

– Tänä vuonna ajankohta sopi hallin tapahtumakalenteriin, joten se järjestettiin samaan aikaan joulunavauksen kanssa. Vaikka ne ovat kilpailevia tapahtumia, ne voivat myös osaltaan ruokkia toisiaan, kun ihmiset saadaan liikkeelle, kertoo Tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen Ari Kallas.

Kävijöitä Botniahallilla oli viikonlopun aikana noin 19 500. Siellä olleet myyjät olivat tyytyväisiä myyntitulokseen.

– Ei tämä mikään Amerikka ollut, mutta ei mikään huonokaan, Kallas kertoo kuulleensa myyjiltä.

Hänen mukaansa Postin lakko on vienyt joulumarkkinoillakin olleiden pienyrittäjien verkkomyynnin tuottoja selvästi alas.

– Pienet verkkokaupat kärsivät tällä hetkellä. Vaikka kauppa paikan päällä paraneekin, se ei ole verrannollinen verkkokauppamyynnin menetykseen. Osa myyjistä tekee markkinoilla tuotteita tutuksi ja kauppa käydään myöhemmin verkossa. Nyt kun toimitus tökkii, se näkyy myynnissä selkeästi.