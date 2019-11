Luvassa uusia toiveliikkeitä

SEINÄJOKI

Ideaparkin avajaisiin on enää muutama yö. Kauppakeskuksen liiketilat ovat täynnä, mutta siitä huolimatta kuhinaa on myös jo mahdollisten tulevien yritysjulkistusten ympärillä.

Osa nykyisistä yrityksistä on niin kutsuttuja pop up -liikkeitä, jotka lopettavat toimintansa joulusesongin jälkeen.

– Näitä pop up -liikkeitä on suunnilleen 5–6, tarkkaa lukumäärää en muista ulkoa, kertoo Seinäjoen Ideaparkin toimitusjohtaja Petri Häli.

Yritysten kotisivujen ja toisaalta yritysten työpaikkailmoitusten perusteella pop up -liikkeitä ovat esimerkiksi kirjakassi.com, Johan, Luin Living, Muurla ja Maria Drockila kynttiläpaja.

Ideaparkin Hälin mukaan pop up -liikkeiltä jää tyhjiksi tiloja, joihin osaan on jo vuokralainen tiedossa. Kevään aikana Ideaparkiin on luvassa muutama uusi ulkomainen kauppaketju.

– Tässä vaiheessa en pysty tarkemmin avaamaan, mitä uusia yrityksiä alkuvuoden aikana on tulossa, Häli pahoittelee.

Sen hän on kuitenkin valmis sanomaan, että vastauksia asiakkaiden toiveisiin on luvassa:

– Sen voin sanoa, että olemme tehneet kotiläksymme hyvin ja kuunnelleet tarkalla korvalla, mitä liikkeitä meiltä on toivottu ja minkä puuttumista on harmiteltu. Ainakin joitakin niistä liikkeistä on tulossa, jota on melkein joka keskusteluketjussa toivottu, Häli vihjaa.

Keskustelupalstoilla toiveissa ovat usein vilahdelleet seuraavat kauppaketjut: Flying Tiger of Copenhagen, Gina Tricot, Mango ja Zara. Häli ei kuitenkaan halua tässä vaiheessa kertoa, onko kenties joku näistä yrityksistä avaamassa Seinäjoen Ideaparkissa.

– Asiasta kerrotaan sitten kevään korvalla lisää. Uusia nimiä on kuitenkin tulossa jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.