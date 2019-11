Linnan juhliin lähtevä sotainvalidi Aarne Heikkilä pohtii mitä vastaisi presidentille, ”voisin piirtää hänelle hymynaaman”

KAUHAJOKI

Kun kauhajokelainen Aarne Heikkilä käveli kolmen kilometrin matkan Kauhajoen Kainaston asemalta kotiinsa marraskuun 24. päivä 1944, mieli oli matalalla. Takana oli kolme vuotta sotimista. Rippikoulun aikaiset vaatteet olivat käyneet pieniksi ja kengät kuluneet. Kuulo oli heikentynyt ja jalkaakin jomotti.

– Uskoin kuitenkin tulevaisuuteen. En ollut toivoton. Veljeni kanssa tuli ensimmäisenä mieleen asunnon korjaaminen. Se kuului heti seuraavan kesän suunnitelmiin. Seuraavana syksynä lähdimme Lappiin hommiin, ensin Tornion satamaan.

Nyt 96-vuotias Heikkilä viettää kiitollisena itsenäisyyspäivää. Hän on yksi niistä sotainvalideista, jotka presidentti on kutsunut Linnan juhliin.

– Suomen itsenäisyyshän merkitsee minulle melkein kaikkea. Perheeni kanssa olen onnistunut, ja kaikki on mennyt elämässä hyvin.

Jännittääkö juhliin meno?

– Vähän. En yhtään osannut odottaa kutsua.

Heikkilällä on kolme poikaa, Antti, Juha ja Matti, ja heistä Matti Heikkilä lähtee isänsä saattajaksi. He menevät Helsinkiin samana päivänä kuin on juhlat, ja ovat sen jälkeen yötä hotellissa.

– Jos presidentti kysyy minulta jotakin, aion kyllä vastata. Jos hän vaikka kysyy, olenko tyytyväinen, voisin piirtää hänelle piirustuksena hymynaaman suupielet ylöspäin, Heikkilä hauskuttaa.

Elämäntyönsä maanviljelijänä tehnyt mies on ollut leskenä kuusi vuotta. Vaimo Anna-Liisa kuoli verisuoniahtauman ja diabeteksen seurauksena. Puoliso hoiti häntä kotona aivan loppuaikoja lukuunottamatta, ja oli lähellä itse uupua.

– Hoitaminen meni raskaaksi, koska en saanut öisin nukutuksi. Anna-Liisa oli huono nukkumaan, ja annoin hänelle käyttöön kepin, jolla hän saattoi herättää minut, jos oli joku hätä. Niitä herätyksiä alkoi tulla aika paljon. Hän kuoli lopulta terveyskeskuksen osastolla, verenpaine laski ja taju alkoi mennä.

Heikkilä puhuu kauniisti edesmenneestä vaimostaan ja sanoo, että Luoja oli hänen puolellaan, kun he aikoinaan osuivat yhteen veljen tyttöystävän vinkistä. Avioliitossa syntyi kolme poikaa, jotka kaikki ovat kaikki menestyneet hyvin elämässään.

Ostamaansa maatilaa Heikkilät kehittivät sodan jälkeen tarmolla. Pellot salaojitettiin, tehtiin uudet rakennukset ja hankittiin koneita.

– Vaimoni oli taitava ja järkevä. Hän osasi hoitaa kotia, taloutta, karjaa ja kaikkea.

Nykyään pojatkin alkavat olla kaikki eläkemiehiä, ja tilaa heistä hoitaa Juha Heikkilä.

Vanha isäntä on työnsä tehnyt ja näyttää käsiään, jossa paksut sormet ovat hiukan väärällään.

– Tällaiset on Billnäsin rehutarikkokädet. Olen joskus laskenut tarikoineeni satatuhatta kiloa rehua. Sodan jälkeen se oli sellaista, että mahdollisuuksia kyllä oli. Se joka osasi ja yritti, se kyllä pärjäsi.

Sota-aikaan ja normaaliin elämänmenoon Heikkilällä on kuulunut monta hetkeä, joissa oma hengenlähtö on ollut lähellä.

Esimerkiksi kesällä 2001 hän putosi pää edellä katolta purkaessaan vanhan aittan ja toisen rakennuksen välissä ollut avokattoa, koska aittaa oltiin siirtämässä muualle.

– Tulin moottorisahan kanssa alas neljästä metristä. Taju lähti ja sydän pysähtyi, mutta onneksi poika osasi antaa tekohengitystä.

Sairaalassa neurokirurgi oli ollut Heikkilän suhteen toivoton.

– Kun sanoin, että minä jouluna kävelen, hän sanoi, että ei onnistu. Sanoin, että kyllä onnistuu, ja sain käyttööni kävelytelineen.

Jo isänpäivänä Heikkilä käveli.

Niskasta puuttuu nyt muutama nikama, mutta pää on rankaan tuettu metallilevyllä.

– Sanoisin, että olen nykyään ikääni edellyttävässä kunnossa, mutta ei tässä enää trossata. Olen ottanut avukseni rollaattorin, koska pelkään, että kaadun. Onneksi pojat ovat tuossa lähellä ja auttavat tarvittaessa.

Sotavuodet luonnollisesti jättivät Heikkilään ison jäljen. Hän on 45 prosentin sotainvalidi.

– Kuuloni meni siinä, kun olin kranaatinheittimen suuntaajana. Ei silloin mitään kuulosuojia ollut, pantiin vain pumpulit korviin. Ilman kuulolaitteita olen nykyään ihan ulkona pelistä.

Jalka Heikkilältä meni poikki Uhtualla talvella 1942. Vaikka sota kuvataan usein jatkuvaksi taistelemiseksi, oli asemasodan aikana mahdollista harrastaa hiihtoa ja laskettelua päivisin, koska neuvostoliittolaiset häiriköivät yleensä öisin.

– Uhtuan hiihtomaastot olivat valtavan hienot. Laskiessani mäkeä, suksi sukelsi kovan hangen alle. Vasemmasta nilkasta meni nivelsiteet poikki, samoin sääriluu. Jalkateräni kääntyi ulos poikittain, ja jouduin Kajaaniin sotilassairaalaan kuudeksi viikoksi.

Syksyllä 1944 Heikkilä osallistui myös Lapin sotaan saksalaisia vastaan. Siellä oli hengenlähtö lähellä heti kättelyssä, kun joukot tuotiin laivalla Tornioon, ja käytiin Röyttän taistelu. Saksalaiset Stuga-hävittäjät hyökkäsivät laivan kimppuun pudottaen pommeja ja ampuen konekiväärillä.

– Minä hakeuduin vesirajaan turvaan, ajattelin, että se pommien sirpalevaikutus olisi vedessä pienempi. Mutta sieltähän tulikin sitten valtavia aaltoja. Siinä Röyttän maihinnousussa kuoli 70 miestä.

Heikkilä on nyttemmin saatellut hautaan monta sotakaveriaan, ja sanoo, että ne tilanteet ovat aina vakavia hetkiä.

Nyky-Suomen menoa lakkoineen hän ei aina ymmärrä.

– Kuinka voidaankin demokratiassa heiluttaa tällä tavalla omaa Suomi-laivaa? Ei näille Suomen herroille voi aivan miinustakaan antaa, sillä ei tämä kokonaisuus huono ole. En ikinä olisi uskonut sodasta palattuani, että esimerkiksi sotainvalidit hoidettaisiin näin hyvin kuin heidät on hoidettu.