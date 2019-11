Lastensuojelussa huutava pula alan ammattilaisista ja määräajat paukkuvat – Kaksineuvoiselle mätkähti huomautus avilta

KAUHAVA

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on huomauttanut kuntayhtymä Kaksineuvoista lastensuojelun määräaikojen viiveistä.

Huomautus on tullut lastensuojelun asiakaskirjausten ja asiakassuunnitelmien kirjaamisen laiminlyönneistä. Lisäksi omavalvontasuunnitelma on ollut tekemättä.

Kaksineuvoisen mukaan ongelmien taustalla on pitkään jatkunut työntekijävaje. Vs. sosiaalipalveluiden johtaja Terhi Järvi sanoo, että Kaksineuvoinen ei ole yksin työvoimapulan kanssa.

– Lastensuojeluun on kaikkein hankalinta saada sosiaalityöntekijöitä. Se koetaan työn raskaimpana osa-alueena ja on näkynyt meilläkin viime vuosina. Osa viroista on ollut pitkään täyttämättä. Tämähän ei ole yksin Kaksineuvoisen tai maakunnan ongelma, mutta ikävä kyllä myöskään lääkettä ei ole löytynyt, Järvi harmittelee.

Kaksineuvoisen lasten ja perheiden palveluissa on johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi viisi sosiaalityöntekijän virkaa sekä yksi sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka. Sosiaaliohjaajan virkoja on kaksi.

– Sosiaalityöntekijöiden viroista on ollut täyttämättä 1–3 eri aikakausina. Tällä hetkellä täyttämättä on yksi sijaisuus. Mutta tilanne on kohentumaan päin, Järvi sanoo.

Avi toteaakin, että Kaksineuvoinen on jo ryhtynyt toimiin kunnallisen lastensuojelun toteuttamiseksi lainmukaisesti.

– Tehtäväjaolla on saatu jo paljon aikaan. On esimerkiksi tarkasteltu, mitä sosiaaliohjaajat voivat tehdä.

Järvi toteaa, että laissa on tarkkaan määritelty lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät.

– Niitä ei voi siirtää missään tilanteessa toiselle viranhaltijalle.

Järven mukaan resursointi on ollut sama jo vuosia, vaikka tehtäväkenttä on laajentunut. Asiakasmääriä on lisännyt vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki:

– Lainsäätäjällä oli ajatus, että kun näitä niin sanottuja kevyempiä, sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia tulee, vastaavasti lastensuojelun asiakkuuksia voidaan lopettaa tai siirtää sosiaalihuoltolain puolelle.

– Pian kävi ilmi, että sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat löytäneet paikkansa, mutta että se ei olekaan samassa yhteydessä vähentänyt lastensuojeluasiakkuuksien määrää.

Järvi pitää lakimuutosta hyvänä, koska perheitä voidaan tukea aikaisemmin kotiin.

– Mutta se ei välttämättä poista lastensuojelun tarpeita. Kun meillä on ollut sama henkilöstömäärä hoitamassa molempia asiakkuuksia, tästä on tullut pulma.

Järvi korostaa, että asiakastyöstä ei ole tingitty:

– Asiakas on tavattu, tukitoimia on pystytty aloittamaan, kun tarve on ollut ja päätökset on tehty asianmukaisesti.

– Dokumentointi on ylittänyt määräaikoja. Se on toki lainvastainen tilanne, mutta on pyritty, että kuntalainen saa palvelua, kun hän sitä tarvitsee.

Kauhavalla ja Evijärvellä myös lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut.

Terhi Järvi pohtii, että se kuvastaa ajan henkeä.

– Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on arkipäiväistynyt. Valtaosa niistä on viranomaisten tekemiä. Niitä ehkä uskalletaan tehdä aiempaa herkemmin, että perhe saisi tarvitsemansa tuen. Ilmiössä on siis tämä positiivinen puoli.

– Toki toivon, että voisimme vastaanottaa enemmän sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja, kun ei vielä ole sitä lastensuojelullista huolta.