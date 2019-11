Lapua palkkasi investoijia etsiväksi konsultiksi lumilautailevan diplomi-insinöörin – Simpsiönvuoren kehittämisestä toivotaan piristysruisketta alueen matkailubisnekselle

Lapuan Simpsiönvuoren kehittämisessä on monta palloa ilmassa. Osa suunnitelmista on jo nytkähtänyt eteenpäin.

Lapuan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaupungin osallistumisen Simpsiön kuntoportaat hankkeeseen, jonka toivotaan saavan liikkeelle useita Simpsiön vetovoimaa lisääviä yksityisiä investointeja.

Lapua hakee Simpsiön alueelle investointeja myös palkkaamansa konsultin avulla.

Millaisia toiveita konsultille on asetettu?

– Toiveena on saada nimenomaan uusia ajatuksia. Simpsiö on potentiaalinen alue, jossa luontomatkailua voi kehittää. Siellä on jo olemassa muun muassa laskettelukeskus, lenkki- ja hiihtomaastoja, mäkihyppytorni, näköalatorni ja hotelli, hallintojohtaja Juha Post kommentoi.

Konsultiksi lumilautaileva dilpomi-insinööri

Lapuan kaupunginvaltuustossa päätettiin konsulttityö antaa Novice Oy:lle. Yhteyshenkilönä toimii Antti Savola, joka toimii myös yrityksen toimitusjohtajana.

Yrityksen kotisivuilla Savola kertoo olevansa maailmanympärimatkan tehnyt lumilautaileva diplomi-insinööri, yrittäjä, motivaatiopuhuja sekä julkisten hankintojen asiantuntija.

Konsultin on määrä kartoittaa ja sitouttaa merkittäviä ulkomaisia ja kotimaisia investoreita, joilla on kiinnostusta ja taloudellisia resursseja lähteä kehittämään Simpsiön alueen investointikohteita.

Simpsiön Master Planissa vielä hyödynnettävää

Postin mukaan vuonna 2014 esitellyssä Simpsiön Master Plan -suunnitelmassa on vielä elinvoimaisia aihioita. Aiemmin alueen mahdollisuuksina on esitelty muun muassa lomakylän ja golfkentän rakentamista.

– Väestönsuojan louhinta kallioon ja samalla siihen tehtäisiin hiihtotunneli, Post muistelee.

– Haimme konsultiksi henkilöä, jolla on uusia ideoita, eikä kopioida vaan niitä vanhoja. Toisaalta, kun hän tuottaa niitä ideoita, hän löytää niiden avulla uusia investoreita alueelle.

Millainen konsultin palkkio on?

– Konsultin palkkio koostuu kahdesta osasta. Kiinteä korvaus on 20 000 euroa ja investointiprovisio perustuu siihen, kuinka paljon konsultti saa investointeja.

– Tätä on rakennettu sillä tavalla, että provisio on se, millä konsultti toivottavasti tienaa leipänsä. Kiinteä korvauskin jakautuu kolmeen osaan. Sopimuksen allekirjoituksesta maksetaan 5 000 euroa, mutta konsultin täytyy tehdä toimenpiteitä saadakseen palkkion seuraavia osia, Post perustelee.

Kaupunki käytti etuosto-oikeuttaan Simpsiön alueella

Kaupungin suuren maanomistuksen ja kaavamahdollisuudet nähdään tarjoavan hyvät lähtökohdat Simpsiön kehittämiselle.

Viime vuoden elokuussa Lapuan kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeuttaan Karhunmäentien ja Mastontien alueella sijaitsevaan tonttiin . Etuosto-oikeutta käyttämällä Lapuan kaupunki pyrkii hallintojohtaja Juha Postin mukaan varmistamaan Simpsiön alueen kehittämistä virkistyskäytössä.

Jutun yhteydessä haastatellun Lapuan maankäyttöinsinöörin Markku Turjan mukaan kaikki viisi vuotta vanhan suunnitelman osat eivät ole enää yhtä ajankohtaisia. Tarkemmat suunnitelmat tulevat esiin laadittaessa uutta yleiskaavaa alueelle.

Missä vaiheessa kaavatyö on?

– Aikaisemmin maankäyttöinsinöörinä ollut Markku Turja on toiminut puoli vuotta vs. kaupungingeodeettina ja uusi aloittaa vasta tammikuussa. Meillä on kaavat ovat pikkuisen jäljessä suunnitelmista, joten kaavat alkavat edetä ensi vuoden puolella, kun uusi kaupungingeodeetti aloittaa.

Kaupungingeodeetin virkaan on valittu Ilmajoen kaavoitusjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, joka on työskennellyt myös Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksessa kaavaohjaajana.

Simpsiönvuorelle 400 metrin kuntoportaat

Simpsiönvuoren kuntoportaita pidetään konkreettisena esimerkkinä liikunnan ja matkailun mahdollistajana Lapualla.

Kuntoportaat on tarkoitus rakentaa vuonna 2020. Rakennusmateriaalit on tarkoitus hankkia vielä tämän vuoden puolelle ja kustannukset kohdennetaan talousarvion investointiosaan, joka koskee Simpsiön kehittämistä.

Alustavien laskelmien mukaan rakennusmateriaalit maksavat 40 000 euroa sisältäen puutavaran, ruuvit sekä valaistuksen.

Suunnitelman perusteella puurakenteisen kuntoportaikon pituus on 400 metriä ja sen varrella on myös levähdystasanteita.

Kuntoportaat rakennetaan liikuntatoimen ja viherlaitoksen tarkentamalle paikalle Simpsiön rinnealueelle. Portaiden rakentamiseen tarvitaan vielä lupa rakennusvalvonnasta.

Sedun opiskelijat rakentavat kuntoportaat

Kuntoportaiden hankkimista perustellaan muun muassa sillä, että rinnekeskus tarvitsee lumettomalle kaudelle lisää aktiviteetteja. Kuntoportaat palvelisivat erityisesti juoksijoita, kävelijöitä ja sauvakävelijöitä, mutta myös muita luonnossa liikkujia.

Kaupunki on neuvotellut koulutuskeskus Sedun kanssa kuntoportaiden rakentamisesta oppilastyönä, jota valvoisivat opettajan lisäksi kaupungin rakennusvalvonta. Työstä maksetaan oppilaitokselle korvaus matkakuljetuksista ja kohtuulliset korvaukset työvälineistä.

Asiaa ovat valmistelleet kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö Niko Savinainen sekä kaupungin hallintojohtaja Juha Post.