Lapset ja aikuiset oireilevat edelleen Tuovilan koulussa - rehtori perää Mustasaaren kiinteistötoimelta vastausta, onko talo turvallinen vai ei

MUSTASAARI

Vuosia kestänyt sisäilmaongelmien kierre ei ota katketakseen Tuovilan koulussa ja päiväkodissa Mustasaaressa.

Nelisen vuotta sitten korjatussa rakennuksen vanhassa osassa oireilu on jatkunut tämänkin jälkeen lähes katkeamatta. Tuoreimmassa kuntokartoituksessa koulun ja esikoulun ulkoseinistä löytyikin mikrobeja. Uuden remontin on määrä alkaa lähitulevaisuudessa.

Koulun rehtori Terhi Mustonen sanoo, että sairastelun ohella tilanteessa rassaavat jatkuva epätietoisuus ja koulutyötä haittaavat tilapäisjärjestelyt. Tuorein remontti valmistui vasta keväällä, jolloin korjattiin koulun uutta osaa, joka rakennettiin vanhan osan peruskorjauksen alla vain viisi vuotta sitten.

– Mattojen liima oli reagoinut kosteuteen. Korjaukset kestivät koko vuoden, kun käytäviä jyrsittiin auki. Luulimme, että pääsemme vihdoin ja viimein normaaliin työrytmiin, mutta ei. On hirveän raskasta, kun pitää siirtää oppilaita jatkuvasti paikasta toiseen, sanoo kymmenen vuotta rehtorina toiminut Mustonen.

Rehtori kertoo, että osa vanhalla puolella työskentelevistä aikuisista on kärsinyt pitkään lähinnä päänsärystä, mutta myös väsymyksestä. Joillakin on ollut myös ihottumaa.

– Muutamien lasten vanhemmat ovat kertoneet vastaavanlaisista oireista.

Vaivojen aiheuttajaa etsittiin Mustosen mukaan kokonainen vuosi.

– Koulun ja esikoulun seiniin sekä lattioihin porattiin reikiä ja tehtiin mittauksia. Sisäilman laatua tarkkailtiin jatkuvasti. Myös ilmanvaihtoa tehostettiin ja henkilökunnalle sekä lasten huoltajille tehtiin oirekyselyjä.

Vastikään valmistunut kuntokartoitus kertoi, että rakennuksen ulkoseinissä on mikrobeja. Rehtori sanoo, että ilman vastausta jäi silti moni kysymys.

– Meidän jokaisen kotona on mikrobeja, mutta maallikko ei pysty tulkitsemaan tuloksista, mitä haittaa niistä on mahdollisesti täällä. Tärkein kysymys on tietenkin, voiko näissä tiloissa olla turvallisesti. Alustavan tiedon mukaan pitoisuudet eivät ole niin suuria. Varmuutta ei kuitenkaan ole, kuinka paha tilanne on ja kuinka nopeaa korjausta rakennus vaatii.

Tuovilan koulussa ahkeroi 110 suomenkielistä lasta. Koulutyötä tehdään sekä uudella että vanhalla puolella. Päiväkodin esikoulun tilat ovat yhteydessä koulun vanhaan osaan. Valtaosa päiväkotilaisista toimii vastavalmistuneissa erillisrakennuksissa.

Rehtori kokee joutuneensa kahden tulen väliin.

– Lasten vanhemmat haluavat luonnollisesti tietää, onko talossa turvallista olla, mutta vastaaminen on vaikeaa, kun en itsekään tiedä.

Mustonen on muun muassa Wilma-viesteissä ohjeistanut huolestuneita vanhempia kääntymään kunnanisien, muun muassa kiinteistötoimen rakennuttajainsinööri Johan Klemetsin puoleen.

– Koska kaikki pelkäävät, että jotakin vaarallista on, kaikki oireet laitetaan helposti sisäilmaongelmien piikkiin. Vähättelemäänkään mitään oireita ei voi ruveta. Olemme koko porukka samassa liemessä, Jos jotakin terveydelle haitallista on, kaikki me siitä kärsimme. Olisi jo kiva tietää, mitä täällä aiotaan tehdä, saako tilat korjattua ja onko siihen rahaa.

Mustonen on jo tovin pyytänyt kiinteistötoimea järjestämään lasten vanhemmille tiedotustilaisuuden talon tilanteesta. Ajankohdaksi on nyt päätetty 17. joulukuuta.

– Oletan, että siellä tulee uutta tietoa, miten asiassa edetään. Suunnitelmia varmaankin on, mutta mitään virallista tietoa ei ole tullut. Luonnollisesti toivomme, että remontti alkaisi mahdollisimman nopeasti.

Rakennuttajainsinööri Johan Klemets kieltäytyi kommentoimasta asiaa lehdellemme ennen joulukuun vanhempainiltaa.