Lappajärvi pitäytyy tutuissa veroprosenteissa

LAPPAJÄRVI

Lappajärven kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tulevan vuoden veroprosentit. Kunnan tuloveroprosentiksi tuli 21,50, joka on tämän vuoden mukainen.

Muutkin prosentit pysyivät ennallaan, jolloin yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi tuli 1,00, vakituisen asunnon kiinteistöprosentiksi 0,55, muiden asuinrakennusten kiinteistöprosentiksi 1,15 ja yleishyödyllisiä yhteisöjä ei veroteta. Veroennusteen mukaan Lappajärven kunnallisverokertymä nykyisellä prosentilla tulisi olemaan 8 208 000 euroa, jossa kasvua tulisi olemaan 242 000 euroa.

Verotettavat ansiotulot kasvaisivat noin 1,3 prosenttia, mutta myös ansiotuloista tehtävät vähennykset kasvaisivat ja kunnan jako-osuus pienenee. Kunta joutuu ottamaan lainaa uuden koulun, liikuntahallin ja kalatiekanavan rakentamista varten.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan talousraportin mukaan Lappajärven osalta perusturvan budjetti tulisi ylittymään 240 087 euroa ja erikoissairaanhoidon menojen ylitys olisi 342 000 euroa.

Lappajärven kunta on valmistellut hankehakemusta "Kraatterijärven alueen geokätköreitit – hyvinvointia ja ja elinvoimaa". Geokätköilyyn liittyy kansainvälinen Mega-tapahtuma, johon odotetaan jopa 5 000 ihmistä viikon ajaksi. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hankekoordinaattori.

Pitkän aikavälin tavoitteena on on tuoda Euroopan suurin kraatterijärvi ja sen ympäristö tutuksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Valtuusto hyväksyi hankkeeseen liittyvät kustannukset. Kustannusarvio hankkeelle on 55 000 euroa, josta osa on talkootyötä.