Lannistavat ajatukset poksautettiin taivaan tuuliin

LAIHIA

Veeti Heiska , Joona Uuttu , Joona Somppi , Aliina Kivekäs ja Saku Vertanen ovat viihtyneet Friends-tunneilla. Vertanen on kolmannella luokalla, muut neljännellä.

Friends-tunnit ovat heidän mielestään kivaa vaihtelua.

– Ne on mukavia, ei ole tarvinnut kirjoittaa paljon, joka tunnilla on saatu vain yksi moniste. Me ollaan tehty paljon, eikä tarvitse olla pää kiinni paperissa, Heiska sanoo.

Kivekkään mielestä mukavinta on ollut tekeminen ja kaikenlainen puuhailu.

– Mieleen on jäänyt erilaiset tunnetilat ja tunteiden käsittely.

Friends-tunneilla on mietitty esimerkiksi, missä kohtaa kehossa pelko tuntuu.

– Mulla se tuntuu takareidessä, kertoo Uuttu.

– Kaikki tunteet on hyviä tunteita ja ne tuntuvat kaikilla meillä eri paikoissa, ei voi sanoa, että jonkun tunne on väärä. Jollain jännitys voi tuntua vatsassa ja jollain vaikka takareidessä, opettaja Maria Matilainen sanoo lapsille.

Matilainen kertoo oppilaille myönteisistä vihreistä ajatuksista ja lannistavista punaisista ajatuksista. Opettaja kirjoittaa oppilaiden kouluun liittyviä ajatuksia samanvärisiin ilmapalloihin. Ikävistä ajatuksista halutaan päästä, joten lopuksi punaiset ilmapallot poksautetaan.