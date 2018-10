Tällaisia tunteita lakkoilu herättää lukijoissa: Pienen mafiaryhmän kiristystä ja uhkailua, Sipilän hallitusta ja EU:ta vastaan on syytäkin kapinoida

Ilkan ja Pohjalaisen lakkokyselyyn vastanneista lukijoista yli puolet on sitä mieltä, että JHL:n ja Teollisuusliiton lakko ei ole oikeutettu.

Reilut 40 prosenttia piti työtaistelua oikeutettuna.

Lukijoista 54 prosenttia poistaisi kokonaan poliittisen lakko-oikeuden. Nykykäytäntöä kannattaa 43 prosenttia.

Lukijat kertoivat myös, kuinka työtaistelu vaikuttaa heidän tai heidän läheistensä arkeen:

"Oman perheen arkeen lakko ei juurikaan vaikuta, sillä lapsemme mielestä on varmasti vain jännää syödä koulussa pelkkiä eväitä. Valitettavasti kaikissa perheissä tilannetta ei koeta näin ja kouluruoka onkin päivän ainoa lämmin ateria."

"Köyhän lapsi kärsii, kun eriarvoisuus näkyy eväistä. Ruokaa on muutenkin vähän ja on vaikea loihtia koko päivän huoneenlämmössä säilyvää sapuskaa."

"Meidän koulussa ei ruokaa ollut tarjolla, joten päädyimme ratkaisuun, että perheen isänä käyn käyttämässä kaksi lastamme syömässä kunnolla koulupäivänä. Ei siitä mitään tule, että mukaan lyödyllä banaanilla pitäisi kasvavan nuoren kokonainen päivä pärjätä. Johan semmoinen on pois keskittymiskyvystäkin."

"Lapset, vanhukset ja vähäosaiset tässä eniten kärsivät, eli ne jota vasemmistolaiset muka puolustavat!"

"Ei vaikuta, en asu paikkakunnalla, jossa lakkoillaan. Lakkoilun periaate on kuitenkin äärimmäisen ärsyttävä."

"Vahvistamalla negatiivista kuvaa ammattiliitoista."

"Jouduin perumaan omia töitäni, että pääsen osallistumaan yrittäjien järjestämään lasten ruokahuoltoon."

"Laitamme lapsille eväät kouluun maanantaina ja tiistaina. Paikalliset yrittäjät tarjoavat koululaisille ruokaa maanantaina 22.10.18. Kiitos yrittäjille!"

"Elämä on seikkailu. Otetaan vastaan tällainenkin juttu. Ei tämä ole kuolemaksi. Eväät tehdään. Syödään toisella lailla."

"Mikään vaihtoehto ei sovi ajatuksiini. "

"Poliittinen lakkoilu on ihan ok, kunhan se kohdistetaan siihen, mihin se on tarkoitettu, ei esimerkiksi lapsiin ja vanhuksiin tai yrittäjiin, kuten nyt on tapahtunut. Yrittäjien viikonlopun ajatus siitä, että miksi yrittäjien pitää kerätä palkanmaksun yhteydessä rahaa ammattiliitoille, jotka sitten taistelevat niitä vastaan ja haittaavat niiden toimintaa, on ihan pohdittavan arvoinen asia. Miksi tosiaankin?"

"Uimahalli ei ole auki, mutta koska mielenilmaus on todella hyvästä syystä, niin ei haittaa."

"Ei tällä tietoa mitenkään ja vaikka vaikuttaisi, niin ei haittaisi. Hyvän asian puolesta!"

"Lasten kanssa päivähoidossa toimiminen on vaikeaa. Läheskään kaikki vanhemmat eivät ymmärrä, mitä tuo omat eväät tarkoittaa, jotkut toivat vain yhden banaanin koko päiväksi."

Lakosta ollaan montaa eri mieltä

Lukijat kertoivat myös, millaisia ajatuksia lakko herätti heissä:

"Turhautumista. Koko lakiuudistus kun ei pääasiassa koske JHL:llää eikä Teollisuusliittoa, niin en ymmärrä miksi heidän pitäisi lakkoilla. Typerää touhua!"

"Kun aikuiset riitelevät, niin lapset kärsivät. Mitä siihen tarvitsee lisätä?"

"Hyvä asia. Sipilän kikyn jälkeen on lisää vaan tullut heikennyksiä. Vaikka ei kikyn jälkeen pitänyt enää tulla."

"Työmarkkinajärjestöille annettu valta on perustuslain, ihmisoikeuksien ja demokratian vastaista. SAK:n on taivuttava kansanvallan edessä, sillä päinvastainen olisi käytännössä proletariaatin diktatuuria."

"Lakkoilu tällä vuosituhannella on jäänne ja kertoo vain ay-liikkeiden naurettavan vahvasta ja epäoikeudenmukaisesta asemasta suhteessa eduskuntaan."

"Mielestäni ay-liikkeellä on Suomessa liikaa valtaa. Ehdottomasti pitäisi yleissitovuus poistaa ja ihmisten saada muutenkin työpaikalla itse päättää enemmän asioistaan. Ay:n painostus työpaikoilla ihmisten liittymiseksi liittoihin pitäisi laittaa rangaistavaksi teoksi."

"Sipilän hallitusta vastaan ja EU:ta vastaan on syytäkin kapinoida!"

"Kannatan vahvasti. Jotenkinhan hallituksen huonoihin päätöksiin täytyy voida vaikuttaa, lakko on siihen juuri oikea keino. Ihmiset tuntuvat tänä päivänä unohtaneen, miksi työntekijöillä ylipäätään on oikeuksia työelämässä. Kuvitellaan, että saavutetut edut säilyvät jos ay-liikkeet ajetaan alas."

"Puhtaasti demareiden vaalityötä ja vahingontekoa Suomen valtiolle."

"Miksi politiikan teko on sallittu työajalla ja vahingoittaminen muita ja yhteiskuntaa? Ja tämä vielä yhteiskunnan tukemana (verovapaus tuloista, yritykset keräävät jäsenmaksut ym)!"

"Lakkoilu on hyväksyttävä toimi silloin, kun riidellään asiasta joka liittyy työehtosopimukseen. Poliittiset lakot eivät ole hyväksyttäviä - vaaleissa vaikutetaan ja päättäjät valitaan."

"Poliittisten lakkojen suurin ongelma on se, että suurin osa liittojen jäsenistä ei ole vasemmistolaisia. Koska liittojen johto pääsääntöisesti on vasemmistolaista ja niillä on suorat kytkökset sosialistisiin puolueisiin, poliittisilla lakoilla yleensä ajetaan vasemmistolaista politiikkaa vastoin jäsentensä näkemyksiä."

"Sdp:n ja ay-liikkeen yhdessä masinoima Suomen kallein vaalikampanja, jolla sdp:n toistuva surkea menestys vaaleissa yritetään kääntää Antti Rinteen pääministeritieksi. Onko punainen lyhty jo sytytetty Helsingin työväentalon torniin kun eduskunnan enemmistön päätöksiin ei kerran tyydytä?"

"Ei ole mitään muuta mahdollisuutta tyhmää hallitusta vastaan. Tämä rampauttaa normiväestön elämän jatkuvilla työelämän kiristyksillä. Mietin vain, kuinka esim. hoitoalaan kohdistuneet vähennykset lisäävät Sipilän työllisyyttä tai teollisuuden vientiä? Mihin rahat katoavat..."

"Hallitus on toistuvasti pettänyt lupauksensa, jotka kiky-sopimuksessa annettiin."

"Erityisen ikävää on, että mm. Jymyjussit valitsivat poliittisen puolensa ja halusivat näpäyttää kaupungin työntekijöitä omien poliittisten intressiensä vuoksi."

"Hyvä, taistellaan valtakoneistoa vastaan. Pidetään huolta oikeuksistamme, ettei meitä poljeta maan rakoon!"

"Joskus ne voi olla oikeutettuja, mutta tässä tapauksessa mennään vähän liian pitkälle. Olen itse tehnyt pätkätöitä 25 vuotta ja eripituiset työttömyysjaksot ovat minulle olleet arkipäivää. Ne jotka ovat jatkuvassa työsuhteessa, ei edes tajua, minkälaista on olla edes siinä asemassa kuin itse olen ollut. Mullakin on sentään kolme tutkintoa, joista korkein on yliopistotutkinto. Jos siellä töissä oleminen on noin kamalaa, että pitää lakkoilla pikkuasioissa, sieltähän pääsee aina pois. Määräaikaisissa työsuhteissa olevia ja työttömiä on aina tulossa tilalle, jos työnteko ei maita."

"Lakon syy, hallituksen toiminta irtisanomissuojan heikennyksestä, herättää huolta."

"Kannatan, Sipilän olisi oikeasti aika miettiä eroamista, aiheuttaa työläisiä potkimalla jo nyt satojen miljoonien tappiot valtiolle."

"Pienen mafiaryhmän kiristystä ja uhkailua. Suomessa lait laativat hallitus ja eduskunta, eivät mitkään ay-hemmot. Hakaniemi on jo tälläkin hetkellä Suomen suurin veroparatiisi."

"Poliittista lakko-oikeutta pitää rajoittaa siten, kun on jo tehty muissa pohjoismaissa ja muuallakin."

"Ay- maksujen verovapaus pitää poistaa, koska ay- liikkeellä ei ole mitään konkreettista vastuuta. Siitä nämä poliittiset lakot ovat yksi osoitus. Ay-liike avustaa suurilla summilla sdp:tä ja vasemmistoliittoa, vaikka suurin osa ay-väestä ei kannata näitä puolueita."

"Itse koen että työnantaja ei ole "paha" joka yrittää riistää työntekijää. Työhönsä sitoutunutta työntekijää ei kevyesti irtisanota. Nimimerkki: "saman työnantajan palveluksessa yli 30 vuotta".

"Erittäin perusteltu, koska "tuleva" lakiesitys on perustuslain vastainen, jota Sipilä joukkoineen ei tunnu millään ymmärtävän. Vaikka siitä ovat perustuslakia tuntevat asiantuntijat toistuvasti hallitusta muistuttaneet. Eli hallituksen mukaan ihmiset voivat olla eriarvoisessa asemassa riippuen siitä minkäkokoisessa yrityksessä työskentelevät."

"Moni ei varmaan tule ajatelleeksi, että jos vapaa irtisanomisoikeus saadaan nyt läpi pienissä yrityksissä, niin hetken päästä se on kaikilla. Eli se nyt vain pitää yrittää ensin saada läpi jossakin, niin sitä voi alkaa laajentamaan."

"Sapelienkalistelua vaalien lähestyessä. Nyt lakkoilevat liitot, joiden jäsenistöä esitys kaikista vähiten koskee eli lakon syy on täysin valtapoliittinen. Pienten yritysten työntekijät kuuluvat jo nyt pääasiassa Loimaan kassaan, ja tämän jälkeen vielä suurempi osa siirtyy sinne."

"Parempi olisi jos lakkoon asti ei olisi tämä asia mennyt. Mutta ymmärrän hyvin miksi lakkoillaan. Hallitukselta petti pelisilmä pahasti tässä asiassa."

"Lakko aiheuttaa suurta tappiota taloudelle. Lakkoilemalla varmistutaan siitä, ettei kukaan uskalla investoida Suomeen, ja jo olevat yritykset eivät uskalla palkata uusia työntekijöitä."