Laihian peruskouluissa harjoitellaan tärkeitä tunnetaitoja - ”Lasten kanssa on ollut tosi hyviä ja syvällisiäkin keskusteluja”

LAIHIA

Lasten ja nuorten hyvinvointitaitojen opetteluun kehitetty Friends-ohjelma otettiin Laihialla käyttöön syksyllä. Kaikki perusopetuksen opettajat esikoulusta yläkouluun kävivät elokuussa veso-päivänä Friends-koulutuksen.

Ohjelmalla ennaltaehkäistään yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta ja opitaan konkreettisia keinoja selviytyä ahdistusta, jännitystä ja pelkoa aiheuttavista arkisista tilanteista.

Australiassa kehitetty Friends on levinnyt useisiin maihin. Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee ohjelman käyttöä.

Suomessa ohjelmaan on osallistunut jo yli 24 000 nuorta, pääasiassa kouluissa mutta myös esimerkiksi harrastusryhmissä.

– Ohjelma perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykseen, ajatusten, käyttäytymisen ja tunteiden kolmioon. Sillä mitä ajattelemme, on hirveän suuri vaikutus sille, miltä meistä tuntuu, ja se vaikuttaa siihen miten käyttäydymme. Ohjelmassa käydään läpi myös se, miltä tunteet tuntuvat kehossa, kertoo erityisopettaja Maria Matilainen.

Matilainen on toiselta koulutukseltaan lasten psykoterapeutti.

Perälän koulussa on viimeksi pohdittu tunteita.

– Olemme miettineet lasten kanssa paljon, miten huomaisimme hyviä asioita. Lapsille on yllättävän vaikea harjoitus nimetä kolme asiaa, joista on tullut päivän aikana hyvä mieli. Olisi hyvä, että he vaikka illalla miettisivät, mistä asioista hyvä mieli tuli. Hyvien asioiden huomaaminen on meille kaikille tärkeä perusasia.

Matilainen kertoo nauttineensa ohjelman vetämisestä.

– Lasten kanssa on ollut tosi hyviä ja syvällisiäkin keskusteluja.

Ohjelman kansainvälisissä vaikuttavuustutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia. Esimerkiksi lasten ja nuorten ahdistuneisuus on vähentynyt. Vaikutukset ovat pitkäaikaisia.

Suomessa Friends-ohjelma on ollut käytössä vuodesta 2006, jolloin kansanterveyslaitos testasi sitä peruskouluissa.

Matilaisen mukaan yhteiskunnassa on hyvin paljon ahdistuneita lapsia ja nuoria. Friends tarjoaa mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen ja on siksi hyvin tärkeä.

– Kun lapsi saa näitä taitoja, muistaa hän toivottavasti elämän vaikeissa tilanteissa näitä keinoja, joilla selvitä tilanteesta.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat sijoituksia tulevaisuuteen sekä inhimillisessä että taloudellisessa mielessä.

– Ohjelman tavoitteena on, että oppilaat oppisivat tunnistamaan tunteita, tulemaan tietoisiksi ajatuksien merkityksestä ja huomaamaan ne, ratkaisemaan ongelmia ja luottamaan omiin kykyihin.

Ohjelmassa painotetaan, että oma keho on ystävä, jota kannattaa kuunnella. Myös rentoutumistaidot ovat tärkeitä ja omalle hyvinvoinnille hyvää tekevien asioiden huomaaminen.

Friends-ohjelma koostuu kymmenestä 90 minuutin tapaamisesta, joissa keskustellaan ja tehdään toiminnallisia tehtäviä. Friends-tunteja on kerran viikossa. Koulussa on 45 minuutin oppitunnit, joten käytännössä tapaamisia on enemmän kuin kymmenen.

Oppilaille on kotitehtäviä, joita he saavat pohtia yhdessä vanhempiensa kanssa.

Opettajien apuna ovat oppaat, joita on tehty eri-ikäisten lasten ja nuorten opettamista varten. Oppilaiden työkirjoissa on runsaasti erilaisia tehtäviä.

Matilaisen käsityksen mukaan opettajien kouluttaminen materiaalimaksuineen ei tullut kalliiksi Laihian kunnalle.

– Olen tosi iloinen, että kunta satsasi tähän niin paljon, että koulutus ostettiin isolle porukalle.

www.pohjalainen.fi Oppilaat näyttävät, minkälaisia myönteisiä ja toisaalta lannistavia ajatuksia kouluun liittyen voi tulla. Lopuksi kielteisten ajatusten punaiset ilmapallot poksautetaan rikki.