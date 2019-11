Laihialle saavutaan shoppailemaan pitkänkin matkan takaa: Menestyvällä vaateliikkeellä on monta valttia, jotka houkuttelevat sinne asiakkaita

Annu Mansikka-Aho kipaisee ostosreissullaan Vanessaan. Hänellä on hakusessa kevyt villatakki, joka sopisi yhteen "sen mekon kanssa, jonka ostin silloin täältä".

Vaateliikkeen omistaja Riitta Mäkelä tietää heti, mistä vakioasiakas puhuu. Hän suuntaa rekille ja nostaa sieltä esiin kaksi takkia.

– Tämä malli voisi sopia sen kanssa. Tässä on hyvä materiaali ja se laskeutuu mukavasti, hän selostaa.

Mansikka-Aho hypähtää sovituskoppiin ja nappaa ensiyrittämältä päälle sovittamansa takin kassalle.

– Kyllä se on Riitta, joka tietää, hän huokaisee.

Mäkelä on pitänyt menestyvää kivijalkaputiikkia Laihian keskustassa jo 22 vuotta. Nyt hänellä olisi mahdollisuus siirtyä eläkkeelle, mutta kaupan puikkoihin ei tahdo löytyä jatkajaa. Se on hänen mielestään sääli, sillä yrityksellä menee hyvin ja asiakaskuntakin on jo vuosien varrella vakiintunut.

– Kyllä ihmettelen, ettei pohjanmaalta löydy ketään jatkamaan menestyvää yritystä! Täällä olisi kaikki valmiina vaatteista lähtien ja minä olisin tietenkin auttamassa uutta yrittäjää alkuun. Kaikki tieto, mitä minulla on, antaisin sen eteenpäin, Mäkelä päivittelee.

Häntä harmittaa, että kivijalkakauppojen sukupuutosta puhutaan niin paljon.

Monilla pienten paikkakuntien kivijalkakaupoilla on todellakin ollut viime vuosina tiukkaa. Kaupan liitto on ennustanut, että vuoteen 2030 mennessä Suomesta on hävinnyt yli viidennes vähittäiskaupoista, pahimmassa tapauksessa jopa 40 prosenttia. Katoa tapahtuu juuri erikoiskauppojen alalla, jossa ulkomainen digikauppa on tehnyt kasvua.

Mäkelä haluaa osoittaa esimerkillään, että on myös kivijalkayrityksiä, jotka voivat hyvin ja kysyntää riittää.

– Minulla on vakituisia asiakkaita ympäri Suomea. Jotain teen täällä oikein, kun asiakkaat ajavat pitkänkin matkan takaa ja lähtevät täältä tyytyväisinä. Eilen eräs rouva soitti Lappeenrannasta asti, että hänen on tultava vielä käymään, jos liike todella suljetaan, kun eläköidyn.

Ei vakaus yhdessä yössä ole tullut. Mäkelä on ollut ahkera ja tehnyt menestyksen eteen paljon töitä. Sellaisen jatkajan hän toivoisi vielä liikkeelleen löytävän.

– Joku sellainen, jolta löytyy yrittäjähenkisyyttä ja positiivisuutta. Sillä pärjää tällä alalla jo hyvin.

Vanessan tarina alkoi 90-luvun lopulla.

Mäkelän ystävä tuli hänen luokseen päiväkahville ja alkoi puhua kosmetiikkamyymälän perustamisesta. Mäkelä oli kuluttanut hartiansa loppuun kampaamoyrittäjänä, joten alan vaihto oli hänenkin kohdallaan ajankohtainen. Hän päätti lähteä yritykseen mukaan.

He kiersivät ystävänsä kanssa paikallisissa kosmetiikkamyymöissä ja kyselivät, miten kauppa käy ja kuinka alalla kannattaa uraansa aloitella.

– Meille kerrottiin, että kosmetiikkaa tuodaan laivalta, joten se ei ole täällä kannattavaa. Joku vinkkasi meille vaateliikkeen pystyttämisestä. Niitä kuulemma tarvitaan aina. Niin me lähdimme taas kierrokselle, mutta tällä kertaa vaatekauppoihin. Kuukautta myöhemmin Vanessa oli pystyssä, Mäkelä muistelee.

Menestyvän liikkeen salaisuus piilee laadukkaissa tuotteissa ja siistissä liiketilassa, mutta ennen kaikkea itse omistajassa. Puhetta soriseva Mäkelä on kouluttautunut vaateliikealalla ahkerasti ja hän on asiakaspalveluhenkinen. Hän myös sanoo asiakkaalle suoraan, jos jokin vaate ei sovi.

– Olen diplomipukeutumisneuvoja ja olen käynyt jatkuvasti erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Vaatealalla on erittäin tärkeää, että tietää esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien tarkan etiketin. Kun on koulutus, se antaa luottamusta. Myös asiakkaat luottavat makuuni. Kaikkia ei voi tietysti miellyttää, mutta monet asiakkaat ovat sanoneet, että heille kukaan ei ole aiemmin antanut neuvoja pukeutumiseen.

Vaikka nettivaatekaupat ovat syöneet alalta pienimpiä liikkeitä pois, Mäkelä ei usko, että Vanessalla olisi tulevaisuudessakaan hätää.

– Miten esimerkiksi housuja voi ostaa netistä, kun koot ovat vain suuntaa-antavia? Kivijalkakauppa on ilmastonkin kannalta kestävä valinta. Täältä ostetaan harkiten, harvoin ja laadukasta, hän tiivistää.

Vanessassa myydään muotia aikuisille naisille. Sellaisille kaupoille on Mäkelän mukaan kysyntää.

– Maailma on täynnä nuorisomuotia. Aikuisten naisten vaatteille on tarvetta, sillä naiset haluavat pukeutua ikänsä mukaisesti. Ei se tarkoita, että he haluavat pukeutua mummaasesti, vaikka he mummoja olisivatkin. Asiakaskuntani on erittäin tyylitietoista.

Mäkelä vinkkaa esimerkiksi, että aikuisten naisten vaatteissa tärkeintä on värin sijaan malli ja materiaali. Vaatteen tulee tuntua hyvältä päällä.

Mansikka-Aho jää vielä hetkeksi kassalle muistelemaan Vanessasta ostamiaan vaatteita. Mieleen tulee jakkupuku kymmenen vuoden takaa. Se istuu Mansikka-Aholle hyvin ja on hänellä edelleen käytössä.

– Juuri tästä minä puhun. Annu on esimerkkitapaus asiakkaistani. He ostavat kestävää muotia, joka tuntuu päälle hyvältä vielä vuosienkin päästä, Mäkelä osoittaa.

– Ihan järkyttävää se on, jos tämä tästä lähtee, Mansikka-Aho murehtii liikkeestä lähtiessään.