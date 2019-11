Laihialla ja Vaasassa mietitään koulujen joulujuhlajärjestelyjä – "Ei niitä suunnitelmia saada heti uusiksi"

Koulujen joulujuhlasta nousi haloo viime viikolla, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen linjasi, etteivät koulut saa järjestää yhteistä joulujuhlaa tai muuta lukukauden päättäjäisjuhlaa kirkossa.

Laihialla juhlajärjestelyt saattavat mennä nyt uusiksi. Perusopetuksen johtava rehtori Paula Hauru kertoo, että he käyvät tiistaina tilannetta läpi opettajakunnan kanssa ja miettivät vaihtoehtoja.

Yläkoulun ja lukion yhteinen joulujuhla on ollut tarkoitus pitää perinteisesti Laihian kirkossa. Hauru muistuttaa, että koulu ei toimi nappia painamalla.

– Ei niitä suunnitelmia saada heti uusiksi. Tämähän ei ole ollut tiedossa silloin, kun elokuussa on tehty näitä suunnitelmia.

Tilanne on hankala rehtoreillekin.

– Ei ole millään tavalla helppoa, että tässä vaiheessa, marraskuun puolivälissä, tulee tällainen linjaus.

Vaihtoehtoja on olemassa

Vaihtoehtoja on Haurun mukaan äkkiseltään ainakin kaksi: Joko joulujuhla järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaan kirkossa ja korjataan asia jatkossa tai järjestetään joulukirkko ja joulujuhla erikseen.

– Joulukirkon vietto on mahdollista siirtää vaikka toiseen päivään tai iltaan. Ohjelma on jo olemassa ja esiintyjätkin valittu. Hankala sitä on peruuttaa.

Apulaisoikeusasiamiehen linjauksessa todetaan, että koulu saa edelleen pitää joulukirkon, mutta kaikille yhteisen joulujuhlan ei tule olla uskonnollinen.

Haurun mukaan kirkko on valikoitunut koululaisten juhlapaikaksi siksi, että koulu tekee paljon yhteistyötä seurakunnan kanssa.

– Olemme saaneet kriisitilanteissa seurakunnalta aina apua. Monen vuoden ajan heillä on ollut myös niin kutsuttu koulupäivystys, jossa oppilaat ovat voineet mennä keskustelemaan seurakunnan työntekijän kanssa, jos heitä on painanut jokin asia.

Kirkkoon kuulumattomille tai muuta uskoa tunnustaville koululaisille on järjestetty jouluisin Haurun mukaan oma tilaisuus.

Vaasan lukion lukuvuosi päättyy joulukirkkoon

Vaasan lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu on seurannut tiiviisti apualaisoikeusasiamiehen linjauksesta syntynyttä keskustelua.

– Se on ollut osin hämmentävää. Pitää selvittää, onko tämän hetkisessä tulkinnassa jotain uutta. Varmasti tästä keskustellaan meilläkin jälleen kerran.

Varsinaista joulujuhlaa lukiolla ei järjestetä, vaan lukuvuosi päättyy Vaasassa joulukirkkoon. Yhteiseksi joulujuhlaksi rehtori ei lyhyttä tilaisuutta suostu nimeämään.

– Meillä lukee ohjelmassa Joulukirkko. Siitä on lyseossa hyvin pitkä perinne, ja se on osa suomalaista kulttuuriperintöä.

Vaihtoehtoinen tilaisuus on Pertun mukaan järjestetty koululla.

– Näin ilmeisesti saa edelleen pitää.

Vaasan kirkossa he järjestävät myös itsenäisyyspäivän juhlan. Sen ohjelma ei ole Pertun mukaan uskonnollinen.

– Kirkko on ainut paikka, jonne me tässä lähellä mahdumme. Se on hyvä tila ja on kätevää, kun se on tuossa kadun toisella puolella.

Torstaina Vaasan peruskoulun rehtorit pohtivat joulujuhlaa

Tulevia joulujuhlajärjestelyjä kokoontuu pohtimaan torstaina myös 14 suomenkielisen peruskoulun rehtoria Vaasassa. Koulutoimenjohtaja Kari Nummela viestitti lyhyesti maanantaina, että yhteisistä juhlista on laadittu kouluille jo viime keväänä ohjeistus.

– Edelleen voidaan järjestää joulukirkko, mutta kaikille oppilaille yhteistä lukukauden päättäjäisjuhlaa ei enää jatkossa pitäisi järjestää kirkossa.