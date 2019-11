Lääkäriystävä kysyi Anna-Liisa Tilukselta kesken ottelun, paljonko on pulssi, kun pojat pelasivat Suomelle historiallista EM-kisapaikkaa

Suomi pelaa ensi kesänä ensimmäistä kertaa jalkapallon EM-kisoissa voitettuaan Liechtensteinin viikko sitten. Jalkapallofanit ryntäsivät sankoin joukoin kentälle voittoisan ottelun jälkeen.

Himangalta kotoisin oleva Ylen televisiokuuluttaja Anna-Liisa Tilus herkistyi historiallisen EM-kisapaikan jälkeen, mutta kentälle hän ei sentään rynnännyt.

– Katsomosta käsin katseltuna kentänvaltaus näytti suomalaisen turvalliselta tapahtumalta, toteaa Tilus.

Tiluksen molemmat pojat Sauli ja Leo Väisänen pelaavat Huuhkajiksi kutsutussa maajoukkueessa. Sauli Väisänen on kuulunut Huuhkajiin muutaman vuoden ajan. Pikkuveli Leo teki debyyttinsä Liechtenstein-ottelussa.

Viime maanantaina pelatussa EM-karsintojen päätöspelissä Kreikkaa vastaan pojat nähtiin ensimmäistä kertaa samaan aikaan kentällä: He muodostivat Suomen toppariparin.

Lääkäriystävä kysyi Tilukselta kesken ottelun, paljonko on pulssi. Tilus laittoi sormet ranteelle ja vastasi, ettei ole hätää. Entä tirauttiko hän itkun? Tilus naurahtaa kysymykselle.

– Jokaiselle vanhemmalle on tärkeää, että lapset saavat toteuttaa unelmiaan riippumatta siitä, mitä lapsi tekee. Jalkapallo on heille ammatti ja maajoukkueen edustuspaikka on huikean hieno saavutus.

Sauli Väisänen toteuttaa unelmaansa Italian Serie B:n Chievo Veronassa, Leo Väisänen puolestaan pelaa Hollannin toiseksi ylimmällä sarjatasolla Den Boschissa.

Väisäsen veljekset olivat ensimmäistä kertaa samaan aikaan tositoimissa kentällä. Juniorivuosina he eivät pelanneet samoissa seurajoukkueissa, koska heillä on kolme vuotta ikäeroa. Sauli on 25- ja Leo 22-vuotias.

Poikien urasuunnitelmat valkenivat vanhemmille siinä vaiheessa, kun paikka liigajoukkueessa avautui.

– Matkaan on mahtunut monta vaihetta, myös sellaista, jossa on kysytty motivaatiota, muistelee Tilus.

– On ollut hienoa nähdä kuinka pojista on tullut vastuuntuntoisia aikuisia, jotka pystyvät huolehtimaan koulukäynnin ja urheilun.

Pojat ovat perineet urheilulliset geenit vanhemmiltaan. Anna-Liisa Tilus harrasti juoksua juniorisarjoissa.

Hän muistaa osallistuneensa viestijuoksun SM-kisoihin vielä A-nuorissa, Himangan Urheilijoiden joukkueessa.

– Lähetän terkkuja joukkuekavereilleni Suville, Sarille ja Leilalle, sekä valmentajalle Mirja Mäkelälle.

Lukion jälkeen Anna-Liisa Tiluksen tie vei maailmalle. Hänet kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1984.

Jalkapallokentät tulivat futisäidille tutuiksi poikien juniorivuosina.

Ensi kesänä Suomen tie vie lopputurnaukseen, jossa Suomen alkulohkon pelit pelataan joko Pietarissa ja Kööpenhaminassa tai Roomassa ja Bakussa.

– En ole suunnitellut omaa ohjelmaani niin pitkälle. Toivon menestystä joukkueelle. Eikä pidä unohtaa, että naisten maajoukkue on päässyt arvokisoihin jo kolme kertaa, hän muistuttaa.

EM-kisajoukkueeseen on tyrkyllä useita Pohjanmaalta lähteneitä pelaajia: Simon Skrabb (Pietarsaari), Petteri Forsell (Kokkola), Tim Sparv (Oravainen) ja Roman Eremenko (Pietarsaari).