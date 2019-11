Kurikan maataloustulot ovat Suomen suurimmat – Nuori agrologipariskunta katseli kauan omaa tilaa ennen kuin tilaisuus tuli vastaan suomalaisen maatalouden mahtipitäjässä

KURIKKA

Kolmostien varsi Koskuelta pohjoiseen on suomalaisen maatalouden suurta näyttämöä peltoineen ja tilarakennuksineen.

Etelä-Pohjanmaalla on Suomen maakunnista eniten maatiloja, ja moni niistä sijaitsee Kurikassa.

Kurikka on maatalouden mahtipitäjä. Sen maataloustulot olivat vuonna 2018 yli 122 miljoonaa euroa, suuremmat kuin missään muussa Suomen kunnassa, kertoo Kantar TNS Agrin tekemä selvitys.

Yhteisö tukee monella tavalla

Yksi maataloustuloa tahkoavista tiloista on Tikan Maatila Oy Kurikan Myllykylässä. Se on yksi niistä tiloista, joiden lehmiä voi ihailla kolmostieltä.

Tila tunnettiin joskus Suomen suurimpana luomumaitotilana. Nykyisin 350 lypsylehmän tiloja on muitakin. Tilan liikevaihto oli viime vuonna 2,1 miljoonaa euroa. Palkattuja työntekijöitä on kahdeksan.

Tilalla on parhaillaan menossa tuottajapolven vaihdos. Päivi ja Vesa Tikan jälkeen vuoroon ovat astumassa uudet nuoret yrittäjät, Veera Peijariniemi ja Tuomo Mäkinen. Kumpikaan ei ole Tikoille sukua.

Tällä viikolla Mäkinen on ollut maatalouskonemessuilla Saksassa. Peijariniemi on tehnyt hommia tilalla.

Onko sillä merkitystä, että ympärillä on paljon muitakin tuottajia?

–On sillä. Yhteistyö toimii ja onnistuu. Saa rehualaa, josta pystyy keräämään rehua, ja konehankintoja voidaan pyörittää ja suunnitella yhdessä. Urakointia on tarjolla niin, että yleensä aina onnistuu, kun tarvitsee. Se on tärkeää, Peijariniemi sanoo.

Yhteisöltä saa myös henkistä tukea silloin, kun maataloudesta käytävä keskustelu uhkaa latistaa tunnelmaa.

–Kun ollaan tässä yhdessä rintamassa, ei ole ehkä niin vaikeaa kuin olisi jossakin sellaisessa paikassa, missä meitä olisi vähemmän.

Täyttä vauhtia eteenpäin

Peijariniemi on kotoisin Raumalta ja Mäkinen Ilmajoelta. Etelä-Pohjanmaalle he muuttivat kahden pienen lapsensa kanssa kuitenkin Limingasta.

He ehtivät katsella omaa tilaa kymmenen vuotta ympäri Suomea. Muutamista he tekivät laskelmiakin, mutta elinkelpoisuus arvelutti. Osa tiloista oli ollut myynnissä niin pitkään, että niitä oli jo ruvettu ajamaan alas.

Sitten he kuulivat, että Tikan tilalle haettiin jatkajaa. Päätöstä helpotti, että tila oli täydessä vauhdissa menossa eteenpäin. Isot investoinnit oli tehtynä, ei tarvinnut heti miettiä uusia.

–Ajateltiin, että tähän tilaisuuteen tartutaan ja katsotaan, kuinka käy.

Tila siirtyy heille vähitellen. Vielä tällä hetkellä he ovat osakeyhtiössä vähemmistöosakkaina. Tikat ovat siirtymävaiheessa mukana tilan töissä.

Fanikortti Forssasta tuntui hyvältä

Kahdessa pihattonavetassa lehmiä lypsää kuusi robottia. Tilalla on myös vasikkala, jossa kasvatetaan omat lehmät. Ympärillä on 50–60 hehtaaria laitumia.

Lainaa on pitänyt ottaa reippaasti. Nuoria yrittäjiä on sanottu rohkeiksi. Heille kyse on pitkäaikaisen haaveen toteutumisesta.

–Se oli itselle niin selvää, mitä sitä haluaa tehdä, niin kuin se taitaa monelle viljelijälle olla, Peijariniemi sanoo.

–On niitä lehmiä kiva katsoa tuolla laitumella, ei siitä mihinkään pääse.

Merkitystä on myös omalla maitobrändillä, Arlan Yhden tilan maidolla. Maito purkitetaan Hämeenlinnan Osuusmeijerissä Tikan tilan luomumaidosta.

Kun maito vuosi sitten lanseerattiin, sekä vanhat että uudet yrittäjät näkyivät televisiomainoksissa.

–Saatiin silloin yksi postikortti jostain Etelä-Suomesta, siinä oli koko perheen nimet. He kiittelivät kovasti ja toivottivat hyvää onnea. Se tuntui hyvältä. Meillä oli faneja, Peijariniemi sanoo.

Joka kymmenes suomalainen maatila on Etelä-Pohjanmaalla

Kurikka tilasi selvityksen maan suurimmista maatalouspitäjistä Kantar TNS Agrilta tänä syksynä.

Selvitys vahvisti sen, mikä osattiin aavistaa. Maataloustulot ovat Kurikassa koko maan kärkeä. Etelä-Pohjanmaan muita maatalouden mahtipitäjiä ovat Seinäjoki ja Kauhava.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan mukaan maakunnassa oli 5 300 maatilaa vuonna 2018. Se on 11 prosenttia Suomen maatiloista.

Etelä-Pohjanmaalla tuotetaan 13 prosenttia viljasta, 12 prosenttia maidosta, 15 prosenttia naudanlihasta ja 20 prosenttia sianlihasta.

"Tekemisen meininki tarttuu"

Kurikan kaupungin visioissa Kurikka on Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki vuonna 2025. Tavoitteen pohjana ovat maatalousyritykset, jotka ovat kaupungin mukaan vieneet tuotantoaan rohkeasti eteenpäin.

Maaseutupäällikkö Reijo Hämäläisen mukaan yritykset ovat investoineet ratkaisuihin, joilla on kehitetty tuotannon tehokkuutta ja eläinten hyvinvointia sekä tehty ympäristöinvestointeja.

Tekemisen meininki tarttuu.

–Etelä-Pohjanmaalla ollaan syystä ylpeitä maataloudesta ja yrittäjistä.

Puolesta miljoonasta lehmästä puolet jäljellä

Suunta on yhä suurempia tiloja. Samalla tilojen lukumäärä putoaa. Vuonna 2025 Suomessa ennustetaan olevan 36 100 maatilaa, joiden keskikoko on noin 64 hehtaaria.

Lypsylehmien määrä on puolittunut vuodesta 1990, jolloin Suomessa oli vielä puoli miljoonaa lehmää.

Suomen noin 6 700 maitotilasta 760 on Etelä-Pohjanmaalla. Niistä jo yli puolet on yli kolmenkymmenen lypsylehmän tiloja.

Fakta: Kurikan maataloustulot ovat Suomen suurimmat

- Kurikan maataloustulot olivat Kantar TNS Agrin tekemän selvityksen mukaan vuonna 2018 Suomen suurimmat.

- Kurikka oli suurin maatalouspitäjä sekä kokonaistulojen että myyntitulojen perusteella.

- Kurikan kokonaistulot olivat 122,4 miljoonaa euroa. Kokonaistuloihin lasketaan maatalouden myyntitulot, tulotuet, metsätulot sekä sivuansiot.

- Maatalouden myyntituloja kurikkalaisilla maatilayrityksillä oli yhteensä 58,6 miljoonaa euroa.